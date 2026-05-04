ETV Bharat / state

യുഡിഎഫ് വരുമെന്ന എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ പ്രവചനങ്ങള്‍ പാളിയില്ല; ഭൂരിപക്ഷം അതുക്കും മേലെ

പത്ത് വർഷത്തെ എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിന് ശേഷം കേരളം യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായി വിധിയെഴുതുമെന്ന ഭൂരിഭാഗം എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങളും ശരിവെക്കുന്ന ഫലസൂചനകളാണ് പുറത്തുവന്നത്. പ്രവചനങ്ങളെയും കടത്തിവെട്ടുന്ന മുന്നേറ്റമാണ് പല മണ്ഡലങ്ങളിലും യുഡിഎഫ് കാഴ്ചവെച്ചത്

UDF Set for Historic Comeback in Kerala as Exit Poll Predictions Turn Into Reality
ഫയല്‍ ചിത്രം (Facebook.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 4, 2026 at 6:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: എല്ലാ എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ പ്രവചനങ്ങളും യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് പ്രചിച്ചത് യാഥാര്‍ഥ്യമായെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം പ്രവചിക്കുന്നതില്‍ എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളെയും യുഡിഎഫ് കടത്തിവെട്ടി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ പുറത്തുവന്ന പത്തോളം പ്രമുഖ സര്‍വേകളും യുഡിഎഫിന് വ്യക്തമായ മുന്‍തൂക്കം പ്രവചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇത്ര വലിയ തരംഗം ആരുംതന്നെ പൂര്‍ണമായി പ്രവചിച്ചിരുന്നില്ല.

ആക്‌സിസ് മൈ ഇന്ത്യ യുഡിഎഫിന് 90 സീറ്റുകള്‍ വരെ പ്രവചിച്ചപ്പോള്‍, വോട്ട് വിഹിതത്തിലും വലിയ വര്‍ധനവ് അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. യുഡിഎഫിന് 44 ശതമാനം വോട്ട് വിഹിതം ലഭിക്കുമെന്ന് ഇവര്‍ പ്രവചിച്ചപ്പോള്‍, എല്‍ഡിഎഫിന് 39 ശതമാനവും എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് 14 ശതമാനവുമാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ജെവിസി 72-84 സീറ്റുകളും മാട്രിസ് 70-75 സീറ്റുകളും പീപ്പിള്‍സ് പള്‍സ് 75-80 സീറ്റുകളും പിമാര്‍ക്ക് 71-79 സീറ്റുകളും പീപ്പിള്‍സ് ഇന്‍സെറ്റ് 66-76 സീറ്റുകളും സിഎന്‍എന്‍ ന്യൂസ് 18 70-80 സീറ്റുകളും പോള്‍ ഓഫ് പോള്‍സ് എന്‍ഡിടിവി സര്‍വ്വേ 75 സീറ്റുകളുമാണ് പ്രവചിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ യഥാര്‍ഥ ഫലം വന്നപ്പോള്‍ യുഡിഎഫ് സെഞ്ചുറിയും കടന്ന് 102 സീറ്റില്‍ ഫിനിഷ് ചെയ്തു.

ഒരു സര്‍വേയും എല്‍ഡിഎഫിന് ഭരണത്തുടര്‍ച്ച പ്രവചിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗം എത്രത്തോളം ശക്തമായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയായിരുന്നു. വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം പുറത്തു വന്ന ടുഡേയ്‌സ് ചാണക്യ പ്രവചനം എല്‍ഡിഎഫിന് 55 മുതല്‍ 71 വരെയും, യുഡിഎഫിന് 60 മുതല്‍ 78 സീറ്റ് വരെയും ബിജെപിക്ക് 3 മുതല്‍ 11 സീറ്റ് വരെയുമായിരുന്നു. യുഡിഎഫിന് 37 മുതല്‍ 43 ശതമാനം വോട്ട് വിഹിതവും, എല്‍ഡിഎഫിന് 35 മുതല്‍ 41 ശതമാനം വരെ വോട്ട് വിഹിതവും അവര്‍ പ്രവചിച്ചിരുന്നു.

ബിജെപിയുടെ തിരിച്ചുവരവ്

സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമെന്നും ഏഴ് സീറ്റുകള്‍ വരെ നേടുമെന്നുമായിരുന്നു എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ പ്രവചനങ്ങള്‍. പ്രവചിച്ച അത്രയും സീറ്റുകള്‍ നേടാനായില്ലെങ്കിലും, ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നിയമസഭയിലേക്ക് ബിജെപിക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാന്‍ സാധിച്ചു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ചാത്തന്നൂരിലും നേമത്തും കഴക്കൂട്ടത്തും താമര വിരിയിച്ചു.

ഇത്തവണത്തെ ഉയര്‍ന്ന പോളിങ് ശതമാനമായ 79.63 യുഡിഎഫിന് വലിയ തോതില്‍ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന പ്രാഥമിക വിശകലനങ്ങള്‍ ശരിവയ്ക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖര്‍ സ്വന്തം മണ്ഡലങ്ങളില്‍ കടുത്ത മത്സരം നേരിടേണ്ടി വന്നത് എല്‍ഡിഎഫിന് ഇത്തവണ നേരിട്ട കനത്ത ആഘാതത്തിന്റെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം വോട്ടായി മാറിയപ്പോള്‍ എക്‌സിറ്റ് പോളുകള്‍ പ്രവചിച്ചതിനേക്കാള്‍ വലിയൊരു വിജയം യുഡിഎഫിനെ തേടിയെത്തുകയായിരുന്നു.

Also Read: മന്ത്രിസഭയുടെ മുക്കാല്‍ ഭാഗവും നിലംപൊത്തി; കടന്നു കൂടിയത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉള്‍പ്പെടെ 7 മന്ത്രിമാര്‍

TAGGED:

KERALA ASSEMBLY ELECTION RESULTS
KERALA ELECTION RESULT 2026
EXIT POLLS
KERALA ELECTION WINNER LIST 2026
EXIT POLLS ACCURACY REPORT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.