ആവേശത്തിൽ യുഡിഎഫ്, കുലുക്കമില്ലാതെ എൽഡിഎഫ്; കേരളത്തിൻ്റെ അന്തിമ ജനവിധിക്ക് ഇനി നാല് നാൾ
Published : April 30, 2026 at 7:25 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് വെറും നാല് നാൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ പുറത്തുവന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നു. ഭൂരിഭാഗം സർവേകളും യുഡിഎഫ് അനുകൂല പ്രവചനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. ഇത്തവണ പ്രതിപക്ഷം അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന ഫലങ്ങൾ യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾക്കിടയിൽ വലിയ ആവേശമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഭരണത്തുടർച്ച പ്രവചിക്കാത്ത സർവേ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് നേരിയ തോതിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, സർവേ ഫലങ്ങളെ പൂർണമായി തള്ളിക്കളയുന്ന എൽഡിഎഫ് നേതൃത്വം, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണത്തുടർച്ച ഉറപ്പാണെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഇതിനിടെ, കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ എൻഡിഎ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമെന്ന പ്രവചനങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ആവേശത്തിൽ യുഡിഎഫ്
ഫലങ്ങൾ അനുകൂലമായതോടെ വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് യുഡിഎഫ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലങ്ങളായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർന്ന ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം വോട്ടായി മാറിയെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് പ്രതിപക്ഷം. സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ചകളും വിവാദങ്ങളും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൃത്യമായി എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഗുണം ചെയ്തുവെന്ന് അവർ കരുതുന്നു.
മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യുഡിഎഫ് മുന്നണി. താഴെത്തട്ടിൽ നടത്തിയ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിച്ചുവെന്നാണ് നേതാക്കൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിനായി വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് പ്രവർത്തകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗം ശക്തമാണെന്നും സുവർണാവസരമാണ് കൈവന്നിരിക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കുള്ളിൽ സംസാരമുണ്ട്. താഴെത്തട്ടിലുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ പൂർണമായും തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് അവർ കണക്കുകൂട്ടുന്നു.
ആശങ്ക തള്ളി എൽഡിഎഫ്
ഭരണത്തുടർച്ച പ്രവചിക്കാത്ത എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത് ഇടത് പാളയങ്ങളിൽ നേരിയ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരസ്യമായി അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ നേതാക്കൾ തയാറായിട്ടില്ല. ഇതിന് മുമ്പും എക്സിറ്റ് പോളുകൾ തെറ്റിയ ചരിത്രമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് എൽഡിഎഫ് ഇത്തരം പ്രവചനങ്ങളെ നേരിടുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമെന്നും, അതിൻ്റെ ഫലമായി ഭരണത്തുടർച്ച ഉറപ്പാണെന്നും മുൻനിര നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കരുത്തിൽ വൻ വിജയം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന തികഞ്ഞ വിശ്വാസമാണ് അവർക്കുള്ളത്. യഥാർഥ ഫലം വരുമ്പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാമെന്നാണ് ഇടത് പ്രവർത്തകരുടെ വാദം. എക്സിറ്റ് പോളുകൾ ശാസ്ത്രീയമല്ലെന്നും പലപ്പോഴും യാഥാർഥ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാറില്ലെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പൂർണമായ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് എൽഡിഎഫ് നേതാക്കൾ പ്രതികരിക്കുന്നത്. സർവേകൾക്ക് അപ്പുറം ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയിലാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വിശ്വസിക്കുന്നത്.
പ്രതീക്ഷയോടെ എൻഡിഎ
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമെന്ന പ്രവചനങ്ങൾ എൻഡിഎ നേതൃത്വത്തിനും വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടന്ന പല മണ്ഡലങ്ങളിലും മികച്ച മുന്നേറ്റം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ബിജെപി നേതൃത്വം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത്തവണ വോട്ടായി മാറുമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു.
ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ലഭിച്ച പിന്തുണ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് അനുകൂലമായെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എൻഡിഎ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നടത്തിയ പ്രചാരണങ്ങൾ അനുകൂലമായ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് അവർ വിലയിരുത്തുന്നു.
സ്ഥിതിഗതികൾ ഇത്തരത്തിൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസം എന്താകും സംഭവിക്കുക എന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ജനങ്ങൾ. മുന്നണികളുടെ അവകാശവാദങ്ങളും എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങളും എത്രത്തോളം യാഥാർഥ്യമാകുമെന്ന് അറിയാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വ്യക്തമാകും.
അന്തിമ ജനവിധി എന്തായാലും അത് ജനതയുടെ ഭാവി രാഷ്ട്രീയത്തെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. നിലവിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളും തങ്ങളുടെ ബൂത്ത് തല കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച് വിജയമുറപ്പിക്കുന്ന നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ്. ഓരോ വോട്ടും കൃത്യമായി എണ്ണിക്കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർഥ ചിത്രം വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ.
