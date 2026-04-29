എക്സിറ്റ് ഫോര് എല്ഡിഎഫ്, പോള് ഫോര് യുഡിഎഫ്; ഭരണമാറ്റം പ്രവചിച്ച് എക്സിറ്റ് പോളുകള്
ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം യുഡിഎഫ് 78 മുതൽ 90 സീറ്റുകൾ വരെ നേടുമെന്നാണ് പ്രവചനം. കേവല ഭൂരിപക്ഷം 71 ആണെന്നിരിക്കെ, ഈ പ്രവചനം സത്യമായാൽ യുഡിഎഫിന് സുരക്ഷിതമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കും.
Published : April 29, 2026 at 9:10 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പശ്ചിമ ബംഗാള് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രണ്ടാം വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായതോടെ പുറത്തുവന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പ്രകാരം കേരള ഭരണത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യത പ്രവചിക്കുന്നു. മിക്ക പ്രമുഖ സർവേ ഏജൻസികളും യുഡിഎഫിന്അ ധികാരത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ, മാട്രിസ്, ചാണക്യ തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളുടെ കണക്കുകൾ യുഡിഎഫിന് ലഭിക്കാവുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം യുഡിഎഫ് 78 മുതൽ 90 സീറ്റുകൾ വരെ നേടുമെന്നാണ് പ്രവചനം. 140 അംഗ നിയമസഭയിൽ ഭരിക്കാനാവശ്യമായ കേവല ഭൂരിപക്ഷം 71 ആണെന്നിരിക്കെ, ഈ പ്രവചനം സത്യമായാൽ യുഡിഎഫിന് സുരക്ഷിതമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കും. വോട്ട് വിഹിതത്തിലും യുഡിഎഫ് മുന്നിലാണെന്നാണ് ഇവരുടെ കണ്ടെത്തൽ; 44 ശതമാനം വോട്ട് യുഡിഎഫിന് ലഭിക്കുമ്പോൾ എൽഡിഎഫിന് 39 ശതമാനവും എൻഡിഎയ്ക്ക് 14 ശതമാനവുമാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
മാട്രിസ് സർവേ പ്രകാരം യുഡിഎഫിന് 75 മുതൽ 85 സീറ്റുകൾ വരെ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. ടൈംസ് നൗ-ജെവിസി സർവേയും ഇതേ രീതിയിൽ യുഡിഎഫിന് 72 മുതൽ 84 സീറ്റുകൾ വരെ നൽകിക്കൊണ്ട് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പീപ്പിൾസ് പൾസ് എന്ന ഏജൻസിയുടെ കണക്കിൽ യുഡിഎഫ് 75 നും 85 നും ഇടയിൽ സീറ്റുകൾ നേടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, എൽഡിഎഫിന് അവർ നൽകുന്നത് 55 മുതൽ 65 വരെ സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ശക്തമായി പ്രതിഫലിച്ചു എന്നാണ്.
മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പിണറായി വിജയനെ 33 ശതമാനം പേർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുന്നണി എന്ന നിലയിൽ ജനങ്ങൾ യുഡിഎഫിനെയാണ് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഫലങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന് 21 ശതമാനം പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ട്. കൂടാതെ വോട്ട് വൈബ്, പി മാർക്ക് തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളും യുഡിഎഫ് തന്നെയാകും വലിയ മുന്നണി എന്ന് ശരിവെക്കുന്നു.
ഇത്തവണത്തെ ഉയർന്ന പോളിങ് ശതമാനമായ 79.63% യുഡിഎഫിന് വലിയ തോതിൽ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിശകലനങ്ങൾ പറയുന്നത്. സാധാരണയായി പോളിങ് ശതമാനം ഉയരുന്നത് ഭരണമാറ്റത്തിനുള്ള സൂചനയായി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കാണാറുണ്ട്. തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യകേരളത്തിലും യുഡിഎഫ് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്നും മലബാറിൽ എൽഡിഎഫ് കോട്ടകളിൽ വിള്ളലുണ്ടാകുമെന്നും സർവേകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എൻഡിഎ ആകട്ടെ, പീപ്പിൾസ് ഇൻസൈറ്റ് പ്രവചിക്കുന്ന 14 സീറ്റുകൾ വരെ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയരുമോ അതോ മറ്റു ഏജൻസികൾ പറയുന്ന 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള സംഖ്യയിൽ ഒതുങ്ങുമോ എന്നത് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നത്. എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ അന്തിമമല്ലെങ്കിലും പുറത്തുവന്ന കണക്കുകളെല്ലാം യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പുകളിൽ വലിയ ആവേശം പകർന്നിട്ടുണ്ട്. പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ ഉണ്ടായ നിശബ്ദമായ ഈ മാറ്റം വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസമായ മെയ് 4-ന് യഥാർത്ഥ ഫലമായി മാറുമോ എന്നാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്.
