തീരദേശ സുരക്ഷ കരുത്തുറ്റതാക്കാൻ സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം; 'എക്സർസൈസ് സീ വിജിൽ 2026' നവംബർ 19ന് സമാപിക്കും
രാജ്യത്തിൻ്റെ തീരദേശ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കുന്നതിനും വിവിധ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് 'എക്സർസൈസ് സീ വിജിൽ' സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
Published : November 17, 2026 at 4:34 PM IST
എറണാകുളം: ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദ്വിവത്സര തീരദേശ സുരക്ഷാ അഭ്യാസമായ 'എകസ്ർസൈസ് സീ വിജിൽ 2026'പുരോഗമിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ തീരദേശ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കുന്നതിനും വിവിധ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നവംബർ 11-ന് ആരംഭിച്ച വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നവംബർ 19-ന് ആഴക്കടൽ സൈനികാഭ്യാസ പ്രകടനത്തോടെ സമാപിക്കും.
നാവികസേന, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, കോസ്റ്റൽ പൊലീസ്, സംസ്ഥാന പൊലീസ്, കസ്റ്റംസ്, ഫിഷറീസ്, പോർട്ട് അതോറിറ്റി, റവന്യൂ ഇൻ്റലിജൻസ് തുടങ്ങി തീരദേശ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രധാന ഏജൻസികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സമഗ്രമായ സുരക്ഷാ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കേരളം-മാഹി നേവൽ ഓഫീസർ-ഇൻ-ചാർജ് കമ്മോഡോർ മാത്യു വർഗീസ് അറിയിച്ചു.
തീരദേശ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ബഹുതല പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഓരോ വകുപ്പും ദൈനംദിന പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിനൊപ്പം ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ അവലോകന യോഗങ്ങളും, മാസത്തിലൊരിക്കൽ 'ഓപ്പറേഷൻ സജഗ്' എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക പരിശോധനയും, ആറുമാസത്തിലൊരിക്കൽ 'ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ കവച്' എന്ന വിപുലമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനയും നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ നാവികസേന ഓപ്പറേഷൻ സീ വിജിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ തടയുന്നതിനുള്ള പരിശീലന പരിപാടികൾ
അഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നിർണ്ണായക ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ നവംബർ 18 ന് ആഴക്കടലിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ തടയുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ നടക്കും. പ്രത്യേകം പരിശീലനം ലഭിച്ച സേനാംഗങ്ങൾ കടലിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ വലയം ഭേദിച്ച് ഉള്ളിൽ കടക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഈ ശ്രമം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണമായി കണക്കാക്കുകയും, പോരായ്മകൾ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തി ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ എല്ലാ ഏജൻസികളും ചേർന്ന് ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കമ്മോഡോർ മാത്യു വർഗീസ് വ്യക്തമാക്കി.
തീരദേശ സുരക്ഷാ ശൃംഖലയുടെ നട്ടെല്ലും തീരത്തിൻ്റെ കണ്ണും കാതുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും തീരദേശവാസികളുടെയും പങ്ക് നിർണായകമാണ്. സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും പ്രാദേശിക ജനവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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സംസ്ഥാന ഏജൻസികളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നാവികസേന പൂർണ്ണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കമാൻഡർ അനിരുദ്ധ് ചക്രപാണി പറഞ്ഞു.തുറമുഖ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സമുദ്രോപരിതലത്തിലും അന്തർഭാഗത്തുമുള്ള സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന 'ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അണ്ടർവാട്ടർ ഹാർബർ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് സർവൈലൻസ് സിസ്റ്റം' (IUHDSS) പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിചയപ്പെടുത്തി.
കൂടാതെ, തീരദേശ സുരക്ഷയുടെ പ്രധാന ഏകോപന കേന്ദ്രമായ കൊച്ചിയിലെ കോസ്റ്റൽ ഡിഫൻസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രത്യേക ഹോട്ട്ലൈനുകൾ, നാഷണൽ കമാൻഡ് കൺട്രോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് (NC3I) ശൃംഖല തുടങ്ങിയ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കമാൻഡർ അനിരുദ്ധ് ചക്രപാണി, ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ക്രിസ് പി. ജോൺ എന്നിവർ വിശദീകരിച്ചു.
ചടങ്ങിൽ എറണാകുളം ജില്ലാ കലക്ടർ ജി. പ്രിയങ്ക ഐ.എ.എസ്, കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ. നിശാന്തിനി ഐ.പി.എസ്, കൊച്ചിൻ പോർട്ട് അതോറിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി കൺസർവേറ്റർ, ഐ.എൻ.എസ് കബ്ര, ഐ.എൻ.എസ് കൽപ്പേനി എന്നിവയുടെ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർമാർ, ഐ.എൻ.എസ് ഗരുഡയുടെ പ്രതിനിധി തുടങ്ങി വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുത്തു.
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