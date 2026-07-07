ആവേശകരമായ ചൂണ്ടയിടൽ മത്സരം; പങ്കെടുത്തത് 800 ലധികം മത്സരാർത്ഥികൾ
കോട്ടയത്തെ ഗ്രാമീണ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ കൈപ്പുഴക്കാറ്റിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എണ്ണൂറിലധികം പേരാണ് പങ്കെടുത്തത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീനുകളെ പിടിക്കുന്നവർക്കാണ് സമ്മാനം.
Published : July 7, 2026 at 7:07 PM IST
കോട്ടയം: സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലും ഡിജിറ്റൽ ഗെയിമുകളിലും പുതിയ തലമുറ ഒതുങ്ങി കൂടുമ്പോൾ പഴമയുടെ തനിമയും നാട്ടിൻ പുറത്തിൻ്റെ ആവേശവും തിരികെ പിടിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ നടത്തിയ ചൂണ്ടയിടൽ മത്സരം ആവേശമായി. കോട്ടയം കൈപ്പുഴയിലാണ് ചൂണ്ടയിടൽ മത്സരം നടന്നത്.
കൈപ്പുഴയിലെ ഗ്രാമീണ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ കൈപ്പുഴക്കാറ്റിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എണ്ണൂറിലധികം പേരാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീനുകളെ പിടിക്കുന്നവർക്കാണ് സമ്മാനം. ഏറ്റവും വലിയ മീനിനെയും ഏറ്റവും ചെറിയ മീനിനെ പിടിച്ചവർക്കും പ്രത്യേക സമ്മാനം നൽകി.
ഒരു നാടിൻ്റെ ഉത്സവമായി ഈ മത്സരത്തിനെ മാറ്റിയ യുവക്കൾക്ക് പ്രത്യക അനുമോദനങ്ങൾ നൽകി നാട്ടകം സുരേഷ് യുവാക്കാളെ അഭിനന്ദിച്ചു. യുവാക്കളുടെ കഷ്ടപ്പാടിനെ എംഎൽഎ പ്രത്യേകം അനുസ്മരിച്ചു.
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ഒരു ഗ്രാമം മാത്രമല്ല സമീപ ജില്ലയിൽ നിന്നും നൂറുകണക്കിനാളുകളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. കൈപ്പുഴക്കാറ്റിലെ തോട്ടിൽ ചൂണ്ടയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീനുകളെ പിടിച്ചവർക്കു സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി. കൈപ്പുഴയിലെ യുവ ആർട്ട് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. നാടൻ മത്സരങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചയ പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. പ്രൊഫഷണലുകൾ മുതൽ നാടൻ ചൂണ്ടയിടൽ പ്രേമികൾ വരെ ചൂണ്ടയിൽ ഇരകോർത്തു കാത്തിരുന്നു .
മുളം കമ്പിൽ പ്ളാസ്റ്റിക് നൂൽ കെട്ടി ചൂണ്ട കണ്ണിയിൽ തീറ്റ കൊളുത്തിയാണ് മീൻ പിടിക്കുന്നത്. വനിതകളും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ആകെ പത്തു സമ്മാനങ്ങളും മൂന്നു പ്രോത്സാഹ സമ്മാനവുമാണ മത്സരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് മീനിനെ പിടിച്ച വൈക്കം വെച്ചൂർ സ്വദേശി സന്ദീപ് ഒന്നാം സമ്മാനമായ 25000 രൂപയ്ക്ക് അർഹനായി. ഏറ്റുമാനൂർ എംഎൽഎ നാട്ടകം സുരേഷ് മത്സരം ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു.
വനിത വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മീനിനെ പിടിച് സജിമോൾ സന്തോഷും , ചെറിയ മീനിനെ പിടിച്ചു ജെനി ജിജോയും ക്യാഷ് പ്രൈസ് നേടി . പുരുഷൻമാരുടെ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മീനിനെ പിടിച്ച് തിരുവഞ്ചൂർ സ്വദേശി സോനു ബാബുവും ചെറിയ മീനിനെ പിടിച്ച് എം ജെ ജയേഷും സമ്മാനങ്ങൾ നേടി. അങ്ങേയറ്റം ആവേശം നിറഞ്ഞ മത്സരം നാട്ടുകാർ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി.
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