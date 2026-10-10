പത്തനംതിട്ടയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് എക്സൈസ് സംഘം കഞ്ചാവ് മിഠായികൾ പിടികൂടി ;19 കാരനെതിരെ കേസ്
കോഴഞ്ചേരി ഇലന്തൂർ പരിയാരത്തു കണിയാംപാറ വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ആദിത്യ വിജയൻ്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് മിഠായി പിടികൂടിയത്
Published : October 10, 2026 at 4:44 PM IST
പത്തനംതിട്ട: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും വൻ ലഹരി വേട്ട. പത്തനംതിട്ട കോഴഞ്ചേരി ഇലന്തൂരിലാണ് എക്സൈസ് 151 ഗ്രാം കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത്. എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് മിഠായി പിടികൂടി. പരിശോധനയിൽ 151 ഗ്രാം കഞ്ചാവ് മിഠായിയാണ് എക്സൈസ് പിടികൂടിയത്.
കോഴഞ്ചേരി ഇലന്തൂർ പരിയാരത്തു കണിയാംപാറ വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ആദിത്യ വിജയൻ്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് മിഠായി പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ആദിത്യ വിജയൻ (19) നെതിരെ എൻ ഡി പി എസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പരിശോധന നടക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇയാൾക്കായി അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ആണ് കഞ്ചാവ് മിഠായികൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. മിഠായികൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുകളിൽ ആണ് ഇവ പാക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. കറുത്ത നിറത്തിൽ ഉള്ളവ ആയിരുന്നു മിഠായികൾ. 28 മിഠായികൾ ആണ് കവറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കഞ്ചാവ് മിഠായികൾ വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും എക്സൈസ് സ്റ്റേറ്റ് നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ പത്തനംതിട്ട ഡിവിഷൻ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എം ഒ. വിനോദ് കുമാർ പറഞ്ഞു. എക്സൈസ് പ്രിവൻറ്റീവ് ഓഫീസർ ബിജു, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ മാരായ നിതിൻ, മനീഷ്, സോജൻ, വനിത എക്സൈസ് ഓഫീസർ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്നിവർ പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു.
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സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരി മാഫിയക്കെതിരെ സർക്കാർ ആരംഭിച്ച 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വൻ ലഹരിയാണ് എക്സൈസ് പിടികൂടിയത്. ലഹരി വേട്ടയ്ക്കും കർശന നിയമനടപടികൾക്കുമൊപ്പം ഇതിന് ഇരകളാകുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാനും തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ജനകീയ ഉത്തരവാദിത്തവും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ ആരംഭിച്ച് 117 ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ 11,677 കേസുകളും 12,584 അറസ്റ്റുകളുമാണ് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തെ ലഹരിമുക്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ. ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്, കേരള പൊലീസ്, എക്സൈസ്, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം തുടങ്ങിയ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചേർന്നാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നടക്കുന്ന ലഹരി കടത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.
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