കോട്ടയം നഗരത്തിൽ വൻ ലഹരി വേട്ട; വാടക ഗോഡൗണിൽ 3500കിലോ നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ
പാലക്കാട് സ്വദേശികൾ പാക്കിൽ ഇല്ലിമൂട്ടിൽ വാടകയ്ക്കെടുത്തിരുന്ന ഗോഡൗണിൽ നിന്നാണ് എക്സൈസ് സംഘം നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത്. 220 ചാക്കുകളിലായി സൂക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ.
Published : September 16, 2026 at 9:02 PM IST
കോട്ടയം: നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്ന വേട്ട നടത്തി കോട്ടയം എക്സൈസ് സംഘം. 220 ചാക്കുകളിലായി ഏകദേശം 3500 കിലോ നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ സ്ക്വാഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോട്ടയം എക്സൈസ് ഇൻ്റലിജൻസും എക്സൈസ് റേഞ്ച് ടീമും നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധനയിലാണ് പാക്കിൽ ഇല്ലിമൂട്ടിലെ ഗോഡൗണിൽ നിന്നും നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.
അഞ്ചുമാസം മുൻപാണ് പാലക്കാട് സ്വദേശികൾ ഈ ഗോഡൗൺ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തത്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന എന്ന വ്യാജേനയാണ് ഗോഡൗൺ ഇവർ പാർക്കിൽ സ്വദേശിയിൽ നിന്നും വാടകയ്ക്കെടുത്തത്. എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നും ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായി നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ സ്ക്വാഡിന് രഹസ്യം വിവരം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. കമ്മീഷണർ സ്ക്വാഡിലെ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഫിലിപ്പ് തോമസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദിവസങ്ങളോളമായി ഈ സംഘത്തെ പിന്തുടർന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു.
പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി പാക്കിൽ ഇല്ലിമൂട്ടിലെ ഗോഡൗണിൽ എക്സൈസ് സംഘം എത്തിയത്. ഈ സമയം ഗോഡൗൺ പൂട്ടിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഗോഡൗണിൻ്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് അകത്തുകയറി എക്സൈസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തി. തുടർന്നാണ് നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വൻ ശേഖരം കണ്ടെത്തിയത്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ സംഘം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാഹനവും ഗോഡൗണിന് ഉള്ളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈ ഗോഡൗണിലേക്ക് നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതായി സംശയിക്കുന്ന മിനി ലോറിയും ഗോഡൗണിന് മുന്നിൽ തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ രണ്ടു വാഹനങ്ങളും എക്സൈസ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ എത്തിച്ച സംഘത്തെ കണ്ടെത്താൻ പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്നും കോട്ടയം റേഞ്ച് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എ അഖിൽ പറഞ്ഞു.
Also Read: "മാധ്യമങ്ങൾ പൊന്നുതമ്പുരാനാണോ?" റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയിലെ റെയ്ഡിനെ ന്യായീകരിച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി