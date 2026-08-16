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വ്യാജ മദ്യവിൽപ്പന അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മർദ്ദനം; പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു

വർഗീസ് പയസ്, രാജേഷ് കുമാർ എന്നിവർക്കാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്. പ്രതിയായ ശ്രീലാലൽ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു.

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Excise officials assaulted in Alappuzha (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2026 at 2:50 PM IST

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ആലപ്പുഴ: കായംകുളത്ത് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മർദ്ദനം. വ്യാജ മദ്യവിൽപ്പന അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്. ഹരിപ്പാട് എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ വർഗീസ് പയസ്, രാജേഷ് കുമാർ എന്നിവരാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ ശ്രീലാലൽ രക്ഷപ്പെട്ടു.

അനധികൃതമായി മദ്യവിൽപ്പന നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മഫ്‌തിയിൽ പുല്ലുകുളങ്ങരയിലെ പ്രതിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനക്ക് എത്തുമ്പോൾ വീട്ടിൽ മദ്യവിൽപ്പന നടക്കുകയായിരുന്നു.

വ്യാജ മദ്യവിൽപ്പന അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മർദ്ദനം (ETV Bharat)

പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ട പ്രതി ഇവരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ശേഷം പ്രതി സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ വർഗീസ് പയസ്, രാജേഷ് കുമാർ എന്നിവരെ കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരുടെ പരിക്കുകൾ ഗുരുതരമല്ലെങ്കിലും ദേഹത്തും കാലിലും കൈകളിലും സാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

"പുല്ലുകുളങ്ങര ശ്രീലാൽ എന്ന ആളുടെ വീട്ടിൽ മദ്യ കച്ചവടം ഉണ്ടെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുന്നത്. മഫ്‌തിയിലായിരുന്ന ഞങ്ങൾ വാഹനം കുറച്ച് അകലെ നിർത്തി നടന്നാണ് രണ്ട് പേരും ശ്രീലാലിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത്. ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയ സമയ ഒരുപാട് പേർ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ തന്നെ ശ്രീലാലിനും അവൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരിലും മദ്യക്കച്ചവട കേസുണ്ട്", മർദ്ദനമേറ്റ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ രാജേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

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ഉള്ളിൽ കയറിയ ഞങ്ങൾ എക്‌സൈസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീലാൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയും അവൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ഭാര്യയെയുമെല്ലാം വിളിച്ച് ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ എന്നെ പിടിച്ച് തള്ളുകയും വലത് തോളിൽ ശക്തിയായി ചവിട്ടുകയും ചെയ്‌തു. ഇവർ ഒരുപാട് പേരുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് അവനെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവനെ സ്ഥലത്ത് നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്‌തതെന്നും രാജേഷ് മറഞ്ഞു.

അക്രമണത്തിൽ പുറം ഭാഗത്തും വലത് തോളിനും സാരമായി പരിക്കേറ്റിറ്റുണ്ട്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന വർഗീസ് സാറിനും സാരമായി തന്നെ പരിക്കേറ്റിറ്റുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സിഐയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്ത് എത്തിയെങ്കിലും ശ്രീലാൽ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.

പ്രതിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ എക്സൈസ് അധികൃതർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ അനധികൃത മദ്യവിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസും എക്സൈസും അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

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