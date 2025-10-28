എക്സൈസ് ഓഫിസറുടെ ഓട്ടൻതുള്ളൽ: ചൂഷണത്തിന് ഇരയായ കുട്ടിക്കും ലഹരി അടിമകൾക്കും കൈത്താങ്ങ്
654 വേദികളിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച് അസി. എക്സൈസ് ഓഫിസർ ജയരാജ്. വേറിട്ട ബോധവത്കരണത്തിന് കൈയടി. ഓട്ടൻതുള്ളലിൻ്റെ 'ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചത് ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾകൊണ്ട്'
Published : October 28, 2025 at 7:46 PM IST
എറണാകുളം: ലഹരിക്കെതിരെ ഓട്ടൻതുള്ളൽ അവതരിപ്പിച്ച് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എക്സൈസ് ഓഫിസറായ ജയരാജ്. മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ അസി. എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജയരാജ് വി. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി മയക്കുമരുന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരിക്കെതിരെ പ്രചാരണം തുടരുകയാണ്. ഇതിനകം 654 വേദികളിലാണ് ജയരാജ് ലഹരിക്കെതിരായ ഓട്ടൻതുള്ളൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.
എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബോധവത്കരണത്തിന് ഓട്ടൻതുള്ളൽ എന്നത് വേറിട്ടൊരു ആശയമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനൊരു എക്സൈസ് ഓഫിസർ രംഗത്തിറങ്ങുന്നത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകും എന്ന അഭിപ്രായമുയർന്നു. ഇതോടെയാണ് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും പ്രേരണയിൽ ജയരാജ് ആദ്യമായി ഓട്ടൻതുള്ളൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ദീർഘകാലത്തെ പഠനവും പരിശീലനവും ആവശ്യമായ ഓട്ടൻതുള്ളൽ ജയരാജ് ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു.
വയലാർ സന്തോഷ് എന്ന ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഓട്ടൻതുള്ളലിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ ജയരാജ് പഠിച്ചത്. സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ ഏറ്റവും ലളിതമായും രസകരമായും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന കലാരൂപം എന്ന നിലയിലാണ് ഓട്ടൻതുള്ളലിനെ ബോധവത്കരണത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് ജയരാജ് പറഞ്ഞു. ഓട്ടൻതുള്ളലിൻ്റെ തനിമ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ചാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, ലഹരി ഉപയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് സംവദിക്കുന്നു.
ലഹരിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാമാണ് ഓട്ടൻതുള്ളലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓട്ടൻതുള്ളലിൻ്റെ പാട്ട് എഴുതിയതും ജയരാജ് തന്നെയാണ്. ഓരോ വേദികൾ പിന്നിടുമ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന മെച്ചപ്പെട്ട അഭിപ്രായവും സ്വീകാര്യതയുമാണ് ഓട്ടൻതുള്ളൽ ബോധവത്കരണം തുടരാൻ ജയരാജിന് പ്രചോദനമാകുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് ഈയൊരു ബോധവത്കരണ പരിപാടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതും ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി വർധിപ്പിക്കുന്നു.
ഏഴുവർഷം മുമ്പ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോളജുകളിലെ വിദ്യാർഥികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഓട്ടൻതുള്ളൽ ബോധവത്കരണം പ്രധാനമായും ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്ന് സ്കൂളുകൾ മുതൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈയൊരു ബോധവത്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ്. 20 മിനിറ്റ് ഓട്ടൻതുള്ളലും തുടർന്ന് ഇതേ വേഷത്തോടെ 20 മിനിറ്റ് ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സുമാണ് നൽകുന്നത്. സാധാരണ വേഷത്തിലോ യൂണിഫോമിലോ ക്ലാസ് നൽകുന്നതിനേക്കാൾ ഫലപ്രദമാണ് ഈ ഒരു രീതി എന്നാണ് അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യക്തമായതെന്നും ജയരാജ് പറയുന്നു.
ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയ അനുഭവങ്ങൾ!
മറക്കാനാവാത്ത നിരവധി അനുഭവങ്ങളും ജയരാജന് പറയാനുണ്ട്. ഒരു സ്കൂളിൽ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി കരയുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇതേ തുടർന്ന് സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാർ തന്നെ കുട്ടിയുമായി സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് കുട്ടി വർഷങ്ങളായി ബന്ധുവിനാൽ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. തുടർന്ന് ഒരു പോക്സോ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിൽ ഒരു സാക്ഷിയായി ജയരാജനെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
അന്നത്തെ ഓട്ടൻതുള്ളൽ ആ കുട്ടിയെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുകയും സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആകാതെ കരയുകയും ചെയ്തതിനാലാണ് ചൂഷണത്തെക്കുറിച്ച് ടീച്ചർമാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള നിയമ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും. മറ്റൊരിക്കൽ ഒരു ലഹരി വിമുക്ത കേന്ദ്രത്തിൽ തുള്ളൽ അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം നേരിൽ കാണാനെത്തിയ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞതും ജയരാജ് ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ലഹരിയുടെ ഭയാനകമായ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് താങ്കൾ അവതരിപ്പിച്ചതെന്നും ഇനി ഒരിക്കലും ലഹരിയിലേക്ക് മടങ്ങിലെന്നും ഉറപ്പുനൽകിയാണ് അവർ മടങ്ങിയത്.
ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഓരോ വേദികൾ പിന്നിടുമ്പോഴും അവതരണം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കാലാനുസൃതമായ പരിഷ്കരണങ്ങളും ഓട്ടൻതുള്ളൽ പാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ വരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആണ് ജയരാജൻ്റെ ആഗ്രഹം. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഓട്ടൻതുള്ളൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് വലിയ ആശങ്കയായിരുന്നു. വീട്ടുകാരും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ബോധവത്കരണ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയുന്നതിൽ ജയരാജ് സന്തോഷവാനാണ്. മേലുദ്യോഗസ്ഥരും, സഹ പ്രവർത്തകരും നൽകുന്ന പിന്തുണ വളരെ വലുതാണെന്നും ജയരാജ് പറഞ്ഞു. പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെയാണ് ഓട്ടൻതുള്ളൽ അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്നത്. മേക്കപ്പ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം സ്വന്തമായി തന്നെയാണ് ജയരാജ് ചെയ്യുന്നത്. മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനും കച്ചകെട്ടാനും ആശാനിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു.
ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രചാരണം
ലഹരിക്കെതിരായ ജയരാജിൻ്റെ ഓട്ടൻതുള്ളലിന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രചാരണമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടറായ ജയപ്രകാശ് പറഞ്ഞു. ഇത് എക്സൈസ് വകുപ്പിന് തന്നെ ഒരു പുതിയ മുഖം നൽകുകയാണ്. ഓട്ടൻതുള്ളൽ അവതരണത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികവ് തന്നെയാണ് ഇതിനൊരു കാരണം. ഈയൊരു പ്രവർത്തനത്തിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും എക്സൈസ് വകുപ്പ് നൽകിവരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള ജയരാജിൻ്റെ ഓട്ടൻതുള്ളലിലൂടെയുള്ള ബോധവത്കരണം ഏറെ ഫലപ്രദമാണന്ന് വനിത സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസറായ രംഗീല അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ളവരിലേക്കും ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശമെത്തിക്കാനും ഈയൊരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ജയരാജ് സാറിനൊപ്പം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായാണ് എക്സൈസ് ഡ്രൈവറായ സാലു കാണുന്നത്.
ഇനിയും ഒരു പാട് വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജയരാജ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കഞ്ഞിക്കുഴി സ്വദേശിയാണ്. ഭാര്യ വിദ്യയും മക്കളായ ഗോകുലും, ജാനകിയും അച്ഛൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പിന്തുണയും സ്നേഹവുമായി കൂടെയുണ്ട്.
