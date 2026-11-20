'ഡ്രൈഡേ ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല'; മദ്യ നയത്തിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എം. ലിജു
ഡ്രൈഡേ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. യുഡിഎഫ് ഉപസമിതിയുടെയും മന്ത്രിസഭയുടെയും ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമുള്ള പുതിയ മദ്യനയത്തിൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി
Published : November 20, 2026 at 7:52 PM IST
കാസർകോട്: സംസ്ഥാനത്ത് ഡ്രൈഡേ ഒഴിവാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലെന്നും പുതിയ മദ്യനയം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകൂ എന്നും എക്സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജു. ഡ്രൈഡേ സംബന്ധിച്ച് പ്രചരിക്കുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
'ഡ്രൈഡേയിൽ മാറ്റം വേണമോ എന്ന കാര്യം മദ്യ നയത്തിന് ശേഷമാണ് തീരുമാനിക്കുക. ഡ്രൈഡേ വേണ്ടെന്ന ധനകാര്യ സബ്ജക്റ്റ് കമ്മിറ്റിയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മദ്യനയത്തിൽ ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. ഡ്രൈഡേ ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല. ബേക്കറികളിൽ 15 ശതമാനം വീര്യമുള്ള മദ്യം വിതരണം ചെയ്യാൻ അനുമതി കൊടുത്തയാളാണ് എം.ബി. രാജേഷ്. അതിനാൽ രാജേഷിനോട് മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും' മന്ത്രി എം. ലിജു പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ത് പറഞ്ഞുവെന്നത് യോഗത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ മനസിലാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇംഗ്ലീഷ് മാസം ഒന്നിന് മദ്യവിൽപ്പന വിലക്കുന്ന ഡ്രൈ ഡേയ്ക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ഡ്രൈ ഡേ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് എതിരാണെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട്. അമ്പതിനായിരം രൂപ ഫീസടച്ച് ടൂറിസം മേഖലയിൽ ഡ്രൈ ഡേയിൽ മദ്യം വിളമ്പാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനെയും മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു.
ധനകാര്യ സബ്ജക്റ്റ് കമ്മിറ്റിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഒന്നാം തീയതിയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് ഇളവുണ്ട്. നിശ്ചിത ഫീസടച്ച് ടൂറസം മേഖലയിലെ വിവിധ ഇവൻ്റുകളിൽ മദ്യം വിളമ്പാനുള്ള ഒരു ചട്ട ഭേദഗതി എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം 50000 രൂപയാണ് ബാറുടമകൾ എക്സൈസിൽ അടക്കേണ്ടത്.
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എന്തിനാണ് 50000 രൂപ ഈടാക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് നിയമസഭയിലെ സബ്ജക്റ്റ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്നയിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അധ്യക്ഷനായ സബ്ജക്റ്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റേത്. യോഗത്തിൽ മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോഴാണ് നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഒന്നാം തീയതി മദ്യം വിലക്കുമ്പോൾ മാര്യേജ്, ഇവൻ്റ്, കോൺഫറൻസ് തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്ന മൈസ് ടൂറിസത്തെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ടൂറിസം മേഖലയിലെ പരിപാടികൾക്ക് മദ്യവിതരണത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
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