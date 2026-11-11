സീറാം സാംബശിവ റാവുവിനു വീണ്ടും കുരുക്ക്; പരാതിയുമായി എക്സൈസ് ജോയിൻ്റ് കമ്മിഷണര്, പകർപ്പ് ഇ ടിവി ഭാരതിന്
ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നല്കിയത് അഴിമതിക്കാരനെന്ന് സാംബശിവ റാവു ആരോപിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്.
Published : November 11, 2026 at 4:35 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ എക്സൈസ് കമ്മിഷണര് സീറാം സാംബശിവ റാവുവിനു വീണ്ടും കുരുക്കായി പരാതി. സീറാമിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജോയിൻ്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണര് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കു പരാതി നല്കി. സീറാം സാംബശിവറാവുവിനെതിരെ വിജിലന്സ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് എക്സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നല്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ പരാതി.
സീറാം സാംബശിവറാവു അഴിമതിക്കാരനാക്കി ചിത്രീകരിച്ച എക്സൈസ് മധ്യമേഖല ജോയിൻ്റ് കമ്മിഷണര് വിനോദ് കുമാറാണ് പരാതിയുമായി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ സമീപിച്ചത്. സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതിന് തൊട്ടു മുന്പ് സീറാം സാംബശിവറാവു അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കു നല്കിയ റിപ്പോര്ട്ടിലാണ് അഴിമതി ആരോപണമുള്ളത്.
ആരോ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് താന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന റിപ്പോര്ട്ട് തയാറാക്കി അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കു സാംബശിവറാവു നല്കിയത്. കേട്ടുകേള്വിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് യാതൊരു അന്വേഷണവും നടത്താതെ സര്ക്കാരിലേക്ക് തെറ്റായ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചത് അതീവ ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപമാണെന്ന് പരാതിയില് ആരോപിക്കുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ എക്സൈസ് മെഡലിനും ലഹരി വിമുക്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് മികച്ച രീതിയില് മേല്നോട്ടം വഹിച്ചതിനും നിരവധി സത് സേവനാ പത്രങ്ങള് തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പരാതിയില് പറയുന്നു. തനിക്കെതിരെ എക്സൈസ് കമ്മിഷണര് റിപ്പോര്ട്ടില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ആരോപണങ്ങള് അദ്ദേഹം അക്കമിട്ട് നിരത്തി പരാതിയില് നിഷേധിക്കുന്നു.
''ജോയിൻ്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷ്ണറായിരിക്കെ ഗംഗ എന്ന ബാറിൻ്റെ ലൈസന്സ് ജോലികള് ചെയ്തിരുന്നു. ആലപ്പുഴ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറായിരിക്കെ ഗംഗ ബാര് ഉടമയുമായി ബന്ധം പുലര്ത്തിയിരുന്നു. പരിശോധനക്കു പോയപ്പോള് ബാറുടമ 30,000 രൂപ നല്കിയെന്ന് എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുടെ സുഹൃത്തായ ഇന്ഫോര്മറോട് താന് പറഞ്ഞു. എന്നിങ്ങനെയുള്ള സാംബശിവറാവുവിൻ്റെ റിപ്പോര്ട്ടിലെ ആരോപണങ്ങള് തികച്ചും അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ്,'' മധ്യമേഖല ജോയിൻ്റ് കമ്മിഷണര് വിനോദ് പറയുന്നു.
''താന് എക്സൈസ് കമ്മിഷണറേറ്റില് ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന തസ്തികയായ എപിസി ജോയിൻ്റ് കമ്മിഷണറായാണ് പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. കള്ളുഷാപ്പ്, ബാര് ലൈസന്സ് എന്നിവയുടെ ലൈസന്സ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കമ്മിഷണറേറ്റിലെ അബ്കാരി വിഭാഗമാണ്. എപിസി ജോയിൻ്റ് കമ്മിഷണര്ക്ക് അബ്കാരി വിഭാഗവുമായി ബന്ധമില്ല.
മാത്രമല്ല, മൂവാറ്റുപുഴയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഗംഗാ ഹോട്ടലിന് ബാര് ലൈസന്സ് നല്കിയത് 2026 ജൂണ് 24 നു മാത്രമാണ്. താന് ആലപ്പുഴയില് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചതാകട്ടെ 2023-24 കാലഘട്ടത്തിലുമാണ്. മൂവാറ്റുപുഴ ഗംഗാ ബാറിന് 2026 ജൂണില് ലൈസന്സ് നല്കുമ്പോള് താന് ലഹരി മോചന വിഭാഗം ജോയിൻ്റ് കമ്മിഷണറായിരുന്നു.
അതിനാല് ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ്. ആലത്തൂര് റേഞ്ചിലെ അനക്കപ്പാറ എന്ന സ്ഥലത്ത് കള്ളുഷാപ്പില് നിന്ന് സ്പിരിറ്റ് കണ്ടെത്തിയ കേസില് അന്വേഷണ റിപ്പോര്ട്ടില് ഏറ്റവും കൂടുതല് തുക വാങ്ങിയത് താനാണെന്നു തെളിഞ്ഞതാണെന്നും, അതിനാല് താന് അഴിമതിക്കാരനാണെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് സാംബശിവ റാവു ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആലത്തൂര് സര്ക്കിള് ഇന്സ്പെക്ടറായി താന് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത് 2016-17 കാലഘട്ടത്തിലാണെന്നും അനക്കപ്പാറയില് നിന്ന് സ്പിരിറ്റ് പിടിച്ചത് 2020ല് ആണെന്നും'' പരാതിക്കാരന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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ഇതില് തുടര് നടപടിയുടെ ഭാഗമായി 13 ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ പൊലീസ്, വിജിലന്സ് നടപടികള്ക്ക് ശുപാര്ശ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പൊലീസ്, വിജിലന്സ് റിപ്പോര്ട്ടുകളിലൊരിടത്തും തൻ്റെ പേര് പരാമര്ശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. യാതൊരു അന്വേഷണവും നടത്താതെ വ്യക്തി വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് തൻ്റെ മേല് സാംബശിവറാവു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും പരാതിയില് പറയുന്നു.
എക്സൈസ് ഡിപ്പോര്ട്ട്മെൻ്റിലെ ഇന്സ്പെക്ടര്മാരായി നേരിട്ട് പ്രവേശനം നേടിയവരും പ്രിവൻ്റിവ് ഓഫീസര്മാരായി നേരിട്ട് പ്രവേശനം നേടിയവരും തമ്മിലുള്ള നിയമപോരാട്ടത്തിനു നേതൃത്വം നല്കിയ വ്യക്തി എന്ന നിലയില് തനിക്ക് വലിയ എതിര്പ്പ് സര്വിസ് കാലയളവില് തനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മറുവിഭാഗം തനിക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ആരോപണങ്ങളാണെന്ന് അന്വേഷണങ്ങളിലെല്ലാം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.
ഇതെല്ലാം വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും വലിയ മാനഹാനിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും വിനോദ്കുമാര് എസ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും എക്സൈസ് മന്ത്രിക്കും നല്കിയ പരാതിയില് ആരോപിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറായ അജയകുമാറിനെതിരെയും ഇതേ റിപ്പോര്ട്ടില് സീറാം സാംബശിവറാവു അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
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