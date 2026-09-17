ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിന്റെ വീട്ടിലെ മദ്യ ശേഖരം; അന്വേഷണത്തിന് എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ച് എക്സൈസ്
ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിന്റെ അനധികൃത മദ്യക്കേസ് അന്വേഷണത്തിന് എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ചു. മദ്യത്തിന്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കാൻ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ആവശ്യമെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മിഷണര്.
Published : September 17, 2026 at 4:42 PM IST
വയനാട്: റിപ്പോർട്ടർ ടിവി ഉടമ ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിന്റെ വീട്ടില് നിന്നും മദ്യം പിടികൂടിയ സംഭവത്തില് അന്വേഷണം ഊര്ജിതം. അന്വേഷണം കൂടുതല് കാര്യക്ഷമമാക്കാന് എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ വൈ.ഷിബു പറഞ്ഞു. വിദേശ നിര്മിത മദ്യമാണ് പരിശോധനയില് പിടികൂടിയത്. ഇന്ത്യന് നിര്മിത വിദേശ മദ്യവും വിദേശ നിര്മിത മദ്യവും കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.
പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് വ്യാജമദ്യം തന്നെയാണ്. ഇതില് കെമിക്കല് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ലഭിക്കാനുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിലുള്ള കേസായത് കൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയാന് സാധിക്കില്ലെന്നും ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ വൈ.ഷിബു പറഞ്ഞു.
എന്നാല് പിടിച്ചെടുത്ത മദ്യത്തിന്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കാൻ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മിഷണര് പികെ സതീഷ് കുമാര് പറഞ്ഞു. നിയമപരമായി അംഗീകൃതമായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നല്ല ഈ മദ്യം ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള് നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ പ്രതിയെ വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തും. പിന്നാലെ ഇയാളെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിന് പിന്നാലെ അബ്കാരി കേസ് കൂടി വന്നതോടെ അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാർക്കെതിരായ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയാണ്.
തട്ടിപ്പ് കേസിന് പിന്നാലെ വ്യാജമദ്യവും
അര്ജന്റീനിയന് ഫുട്ബോള് താരം മെസ്സിയുടെ പേരിലുള്ള ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസിന് പിന്നാലെയാണ് വയനാട് ആന്റോ അഗസ്റ്റിന്റെ വാഴവറ്റയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വൻ വ്യാജമദ്യ ശേഖരം പിടികൂടിയത്. കേസില് അറസ്റ്റിലായതിന് പിന്നാലെ ഇയാളെ മീനങ്ങാടി എക്സൈസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ ഓഫിസിലെത്തിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്തു. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വയനാട്ടിലെത്തിച്ച പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം ഇന്ന് തന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
ലയണൽ മെസ്സിയെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന കേസിൽ തൃക്കാക്കര എസിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എസ്ഐടി സംഘം ഇന്നലെ രാവിലെ ആറുമണിയോടെയാണ് വാഴവറ്റയിലെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് ആരംഭിച്ചത്. ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ, റോജി അഗസ്റ്റിൻ, ജോസുകുട്ടി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവരുടെ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പരിശോധന നടന്നു. രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് പൊലീസ് മടങ്ങാനൊരുങ്ങവേയാണ് വീടിന്റെ ഒന്നാം നിലയിലെ മുറിയിൽ നിന്ന് വൻ മദ്യശേഖരം കണ്ടെത്തുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുടർന്ന് വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ എക്സൈസ് സംഘം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വയനാട്ടിലെത്തിച്ച ആന്റോ അഗസ്റ്റിനെ നിലവിൽ മീനങ്ങാടി എക്സൈസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ ഓഫിസിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. 49 ലിറ്ററോളം വരുന്ന വ്യാജമദ്യവും 43 ലിറ്റർ വിദേശമദ്യവും 13 ലിറ്റർ വൈനും ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ച മദ്യക്കുപ്പികളുമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനുപുറമെ 6,300 യുഎസ് ഡോളർ, മെമ്മറി കാർഡുകൾ, കലൂർ സ്റ്റേഡിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ എന്നിവയും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അബ്കാരി ആക്ടിലെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് 27 പേജ് വരുന്ന പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
Also read: അനധികൃത മദ്യശേഖരം; റിപ്പോർട്ടർ ടിവി ഉടമ ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ അറസ്റ്റിൽ