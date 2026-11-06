മന്ത്രി എം. ലിജുവിൻ്റെ അതൃപ്തിക്ക് പിന്നാലെ നടപടി; എക്സൈസ് കമ്മിഷണർക്ക് സ്ഥാനചലനം
പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയായാണ് സീറാം സാംബശിവ റാവുവിന് മാറ്റി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്
Published : November 6, 2026 at 12:11 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എക്സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജു പരസ്യമായി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ സീറാം സാംബശിവ റാവുവിന് സ്ഥാനചലനം. പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയായാണ് മാറ്റം.
വിവാദമായ നടപടികൾ
യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ മദ്യനയം പുറത്തുവരുംമുൻപ് ബേക്കറി വഴി വീര്യമുള്ള ഹോർട്ടി വൈൻ വിൽപനയ്ക്കുള്ള ലൈസൻസ് നൽകിയതും രണ്ട് ബാറുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയതും സർക്കാരിന് വൻ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ബേക്കറി വഴി ഹോർട്ടി വൈൻ വിൽപന ആരംഭിച്ച കാര്യം ഇടിവി ഭാരതാണ് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്. ഇതിന് അനുമതി നൽകിയ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറെ സർക്കാർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.
രണ്ട് ബാറുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകിയ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർമാരെയും സർക്കാർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. എന്നാൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർമാരുടെ നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ച് സർക്കാരിന് കത്ത് നൽകുകയാണ് സീറാം സാംബശിവ റാവു ചെയ്തത്. ഇത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്നതോടെ സർക്കാരും എക്സൈസ് മന്ത്രിയും കൂടുതൽ വെട്ടിലായി. ഇതിനെച്ചൊല്ലി നിലവിലെ എക്സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജുവും മുൻ എക്സൈസ് മന്ത്രി എം.ബി രാജേഷും പരസ്പരം കൊമ്പുകോർത്തു.
സർക്കാർ ഒരു മദ്യനയം പ്രഖ്യാപിക്കുംമുൻപ് ബാറുകൾക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ച എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുടെ നടപടിയെ മന്ത്രി പരസ്യമായി അപലപിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല, എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ സർക്കാരിന് നൽകിയ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള കത്ത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിലും മന്ത്രി കടുത്ത അതൃപ്തി പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ഐ.എ.എസ് തലപ്പത്ത് വൻ അഴിച്ചുപണി നടത്തിയപ്പോൾ സീറാം സാംബശിവ റാവുവിന് സ്ഥാനചലനമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണെങ്കിലും അന്നുണ്ടായില്ല. ഇതിനിടയിലാണ് ഇന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി എക്സൈസ് കമ്മിഷണറെ മാറ്റി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത്. അഡീഷണൽ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ കൃഷ്ണകുമാറിന് എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുടെ താത്കാലിക ചുമതല നൽകി.
ഈ വിഷയത്തെച്ചൊല്ലി നിലവിലെ എക്സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജുവും മുൻ എക്സൈസ് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷും തമ്മിൽ പരസ്പരം കൊമ്പുകോർക്കുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടായി. ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള വാക്പോരിന് വരെ ഇത് വഴിവച്ചു. രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ഐ.എ.എസ് തലപ്പത്ത് വൻ അഴിച്ചുപണി നടത്തിയപ്പോൾ സീറാം സാംബശിവ റാവുവിന് സ്ഥാനചലനമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അന്നുണ്ടായില്ല.
ഇതിനിടയിലാണ് ഇന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി എക്സൈസ് കമ്മിഷണറെ മാറ്റി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത്. അഡീഷണൽ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ കൃഷ്ണകുമാറിന് എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുടെ താത്കാലിക ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വകുപ്പിലെ അച്ചടക്കമില്ലായ്മ വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന കർശന സന്ദേശമാണ് ഈ നടപടിയിലൂടെ സർക്കാർ നൽകുന്നത്.
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