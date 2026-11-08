സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ മദ്യ ലൈസൻസുകൾക്ക് താത്കാലിക വിലക്ക്; മദ്യനയം രൂപീകരിക്കുന്നത് വരെ നടപടികള് പാടില്ലെന്ന് ഉത്തരവ്
പുതിയ മദ്യനയം രൂപീകരിക്കുന്നതുവരെ പുതിയ ലൈസൻസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളൊന്നും ആരംഭിക്കരുതെന്ന് അഡീഷണൽ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
By PTI
Published : November 8, 2026 at 6:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: 2026-27 വർഷത്തേക്കുള്ള പുതിയ മദ്യനയം രൂപീകരിക്കുന്നതുവരെ പുതിയ മദ്യ ലൈസൻസുകൾ അനുവദിക്കരുതെന്ന് അഡീഷണൽ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ ആർ ജയശങ്കർ നിർദേശിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേരള ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മിഷണർമാർക്ക് നിർദേശങ്ങൾ നൽകി.
എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുടെ അധിക ചുമതല വഹിക്കുന്ന അഡീഷണൽ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ ആർ ജയശങ്കർ എല്ലാ ഡിവിഷനുകളിലേയും ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മിഷണർമാർക്ക് അയച്ച കത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ ലൈസൻസുകൾ നൽകരുതെന്ന് സർക്കാർ കർശനമായി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
മദ്യ വിൽപ്പന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ബിസിനസുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് 4, നവംബർ 3 തീയതികളിൽ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ കത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026 മേയിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷം വകുപ്പിൽ ഇതിനകം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകളിൽ പുതിയ ലൈസൻസുകൾ നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചതായും ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു.
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പുതിയ മദ്യ നയം രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം പുതുക്കിയ വ്യവസ്ഥകൾക്കും നിയമപരമായ ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായി വീണ്ടും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പുതിയ മദ്യനയം രൂപീകരിക്കുന്നതുവരെ പുതിയ ലൈസൻസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളൊന്നും ആരംഭിക്കരുതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ എക്സൈസ് കമ്മിഷണറായിരുന്ന സീറാം സാംബശിവ റാവുവിൻ്റെ സ്ഥലം മാറ്റത്തെത്തുടർന്നാണ് ആർ ശങ്കറിന് ഈ ചുമതല ലഭിച്ചത്.
എറണാകുളം, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ മൂന്ന് ബാറുകൾക്ക് മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ മദ്യനയപ്രകാരം ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചതിൽ എക്സൈസ് മന്ത്രി എം ലിജു അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കമ്മിഷണർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സർക്കാർ നയമല്ലെന്നും മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായ ചില നിയമങ്ങളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇത്തരം അമിതാധികാരം നൽകുന്നതെന്നും മന്ത്രി വിമർശിച്ചു. മന്ത്രിയുടെ പരസ്യമായ അതൃപ്തിക്കും വിയോജിപ്പുകൾക്കും പിന്നാലെയാണ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ പദവിയിൽ നിന്ന് സീറാം സാംബശിവ റാവുവിനെ മാറ്റിയത്.
ലൈസൻസുകൾ അനുവദിച്ചതിന് രണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മിഷണർമാരെ അദ്ദേഹം സസ്പെൻഡും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ നയപ്രകാരം ഹോർട്ടി വൈൻ വിൽക്കാൻ ചാലക്കുടി ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു ബേക്കറി ശ്യംഖലയ്ക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ മദ്യനയം അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എം ലിജു അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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