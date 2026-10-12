പകല് കറങ്ങി നടന്ന് ഓര്ഡറെടുക്കും; രാത്രിയില് ഹോം ഡെലിവറി, ആക്രിക്കടയുടെ മറവില് മദ്യ വില്പ്പന നടത്തിയയാള് അറസ്റ്റില്
ആക്രിക്കടയുടെ മറവിൽ അനധികൃത മദ്യ വിൽപ്പന നടത്തിയ പവൻസ് കോരയെയാണ് എക്സൈസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
Published : October 12, 2026 at 8:38 PM IST
കോട്ടയം: മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്. എന്നാൽ മദ്യം ഉള്ളിൽ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ രാത്രികളിൽ ഉറക്കം പോലും ലഭിക്കാത്ത നിരവധി പേരുണ്ട്. അത്തരം ആളുകളുടെ ബലഹീനതയെ കച്ചവടമാക്കി മാറ്റുന്ന വ്യക്തികളും നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്ന് കോട്ടയത്തെ ആർപ്പൂക്കരയിൽ നിന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആക്രി കച്ചവടത്തിൻ്റെ മറവിൽ മദ്യം ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഏറ്റുമാനൂർ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി.
ആക്രി കച്ചവടത്തിൻ്റെ മറവിൽ കോട്ടയത്തെ ആർപ്പൂക്കര, ചൂരക്കാവ് ഭാഗങ്ങളിൽ അനധികൃത മദ്യ വിൽപ്പന നടത്തിവന്ന പവൻസ് കോരയെയാണ് ഏറ്റുമാനൂർ എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാൾ ഇതിനുമുമ്പും സമാനമായ കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ്. ആർപ്പൂക്കര, ചൂരക്കാവ് ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാജ മദ്യ വിൽപ്പന വ്യാപകമായിരുന്നു. ഈ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റുമാനൂർ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ അഭിലാഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയില് കോരാ ടി കുര്യൻ്റെ വീട്ടിൽ വിൽപ്പനക്കായി സൂക്ഷിച്ച ആറ് ലിറ്റർ മദ്യം കണ്ടെത്തിയത്.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചൂരക്കാവ് തോട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ കോരാ ടി കുര്യനെ അറസ്റ്റ് ചെ്യ്തത്. സമാനമായ കുറ്റത്തിന് മുമ്പും പ്രതിയെ എക്സൈസ് പിടികൂടിയിരുന്നുവെങ്കിലും ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വീണ്ടും ആക്രിക്കടയുടെ മറവിൽ മദ്യം ഹോം ഡെലിവറി നടത്തിവരികയായിരുന്നു.
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ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് മദ്യശാലകളിൽ നിന്നും വൻ തോതിൽ മദ്യം വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ച ശേഷം, ഡ്രൈ ഡേകളിലും രാത്രികാലങ്ങളിലും ആവശ്യക്കാർക്ക് ഉയർന്ന വിലക്ക് എത്തിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഇയാളുടെ രീതി. ഇയാളുടെ ആക്രിക്കടയിൽ ചാക്കുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആറ് ലിറ്റൽ മദ്യമാണ് എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത്. ആക്രി സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനെന്ന വ്യാജേന കറങ്ങി നടന്നും സ്ഥിരം വങ്ങുന്നവരുമാണ് ഓർഡറുകൾ നൽകുന്നത്. അവർക്ക് ഇയാൾ മദ്യം എത്തിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കോഴിക്കടകൾ, സ്കൂട്ടറുകൾ എന്നിവയുടെ മറവിലും ഇത്തരം കച്ചവടങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ അനീഷ് കുമാർ കെവി, സുമോദ് കെ. എസ്, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർമാരായ വരുൺ എസ് നായർ, രാഹുൽ നാരായണൻ, എന്നിവരാണ് പരിശോധനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.
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