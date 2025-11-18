ETV Bharat / state

'കണ്ണും കരളും കെസിആർ', വാർഡില്‍ ജനവിധി തേടാൻ മുൻ എംഎല്‍എ; പ്രചരണച്ചൂടില്‍ കെസി രാജഗോപാലൻ

പത്തനംതിട്ടയിലെ മെഴുവേലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാകാനൊരുങ്ങി മുൻ എംഎൽഎ കെസി രാജഗോപാലൻ. കെസിആർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇദ്ദേഹം മെഴുവേലിക്കാർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്.

പത്തനംതിട്ട: എംഎൽഎ ആയിരുന്ന ഒരാൾ പഞ്ചായത്ത്‌ മെമ്പർ ആയി മത്സരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം പത്തനംതിട്ടയിലെ കെസിആറിനോടാണെങ്കിൽ വൈ നോട്ട് എന്നാകും ഉത്തരം. സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം മുറുകുമ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ജില്ലയിലെ ഒരു മുൻ എംഎൽഎ പഞ്ചായത്ത്‌ അംഗമായി മത്സരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ പ്രത്യേകത.

സാധാരണ പഞ്ചായത്തംഗമായി കഴിഞ്ഞാല്‍ ജനപ്രതിനിധികളുടെ അടുത്തലക്ഷ്യം എംഎല്‍എ സ്ഥാനമാണ്. ഒരു സീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച് ജയിച്ചാല്‍ അടുത്ത ലക്ഷ്യം മന്ത്രി. പിന്നെ എംപിയാകാം. കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഒരു കൈ നോക്കാം. അങ്ങിനെ പോകും മോഹങ്ങള്‍.

എന്നാല്‍ പത്തനംതിട്ടക്കാര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ ഈ സൗമ്യ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്‍ ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തംഗമായാണ്. മുന്‍ എംഎല്‍എ ആയതു കൊണ്ട് ഇനി എങ്ങിനെ പഞ്ചായത്തംഗമായി മത്സരിക്കും എന്ന കുറച്ചിലൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിനില്ല. അതാണ് മെഴുവേലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് പഞ്ചായത്ത്‌ അംഗമായി മത്സരിക്കുന്ന കെസിആർ എന്ന കെസി രാജഗോപാലന്‍.

കുന്നും മലകളും നിറഞ്ഞ മെഴുവേലിയുടെ നാട്ടു വഴികൾ താണ്ടി മുൻ എംഎൽഎ കൂടിയായ കെസിആർ പ്രചരണത്തിന് നീങ്ങുമ്പോൾ ഒപ്പം കൂടിയ നാട്ടുകാർ പറയും എഴുപത്തഞ്ചുകാരനായ കെസിആറിന് പ്രായമൊക്കെ വെറും നമ്പർ മാത്രമെന്ന്. തന്നെയുമല്ല മെഴുവേലിക്കാരുടെ ചങ്കിലാണോ കെസിആർ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവും റെഡി.

തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന നാട്ടുകാരും പാർട്ടിയും ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നതായും മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പഞ്ചായത്ത്‌ ഭരണം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും കെസിആർ പറയുന്നു. അവിവാഹിതനായ കെസിആറിന് നാട്ടുകാരെല്ലാം കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എഴുപത്തഞ്ചാം വയസിലും പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കണം എന്ന് ജനങ്ങൾ കെസിആറിനോട്‌ സ്നേഹത്തോടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ജനസേവനത്തിലും പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിലും കെസിആറിന് യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രസരിപ്പാണ്. എംഎൽഎ ആയിരുന്ന കെസിആർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്കു മത്സരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുമ്പോൾ അത് യുവാക്കളും ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. മെഴുവേലിയുടെ കണ്ണും കരളുമാണ് കെസിആർ എന്ന പോസ്‌റ്ററുകളും പ്രചരണത്തിനുണ്ട്. തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് കെസിആർ എന്നാണ് യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.

പ്രായ പരിധി മാനദണ്ഡ പ്രകാരം സിപിഎം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹിത്വം ഒഴിഞ്ഞ കെസിആറിനെ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷമായാണ് നാട്ടുകാർ നാട്ടിലേക്ക് വരവേറ്റത്. നാട്ടിൽ എന്ത് പ്രശ്‌നം ഉണ്ടായാലും കെസിആറിൻ്റെ സൗമ്യ സാന്നിധ്യം ഒന്നു മാത്രം മതി അതിന് പരിഹാരം കാണാനെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. പ്രായമായവർ മാത്രമല്ല കുട്ടികളും കെസിആർ ഫാനാണ്.

കരളിൽ കുടിയിരുത്തിയ സമര നായകൻ

നാട്ടുവഴികളിലൂടെ മെഴുവേലിയുടെ സ്നേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി നടന്നു നീങ്ങുന്ന കെസിആർ തൻ്റെ നാടിനെയും നാട്ടുകാരെയും സ്നേഹിച്ച പോലെ കരളിൽ കുടിയിരുത്തിയ ഒരു സമര നായകനുണ്ട്. വിപ്ലവ സൂര്യൻ വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ ഇലക്ഷൻ പ്രചാരണ പോസ്‌റ്ററുകളിലും വിഎസിൻ്റെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രമുണ്ട്. വിഎസ് മന്ത്രിസഭയിൽ എംഎൽഎ ആയിരുന്ന കെസിആറിനെ ഒരു മകനെപ്പോലെ സ്നേഹിച്ച വിഎസിനെകുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കു വയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് നിറയാതെ അത് പൂർത്തിയാക്കില്ല.

കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് 6, യുഡിഎഫ് 7 എന്നതായിരുന്നു കക്ഷി നില. ഇക്കുറി പഞ്ചായത്തിൽ 14 വാർഡുകൾ ആയി. പഴയ പ്രതാപത്തോടെ പഞ്ചായത്ത്‌ ഭരണം പിടിക്കുക എന്നതും മുതിർന്ന നേതാവായ കെസിആറിനെ രംഗത്തിറക്കിയതിലൂടെ പാർട്ടി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. തനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാത്ത എതിർ പാർട്ടിക്കാർ പോലും താൻ ജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് കെസിആർ പറയുന്നു.

1979 ല്‍ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തന്നെയായിരുന്നു കെസിആറിന്‍റെ കന്നിയങ്കം. കെസി രാജഗോപാലൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കളത്തിലിറങ്ങിയ 79 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ച് മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് 1988 ല്‍ മെഴുവേലി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമായി. 2006 ൽ ആറന്മുള നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച് എംഎല്‍എയായി.

കെസിആറിൻ്റെ ഭരണപരമായ അനുഭവം നാടിനു ഗുണകരമാകുമെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. നാട്ടുകാരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് അവർക്കിടയിൽ നിന്ന് പരിഹാരം കണ്ട് അവരിലൊരാളായി നിൽക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം വളരെ വലുതാണെന്നും കെസിആർ പറയുന്നു. മുൻ എംഎൽഎ എന്ന പദവിയിൽ നിന്നും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ താഴേത്തട്ടിലേക്ക് കെസിആർ എത്തുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കളരിയിൽ അത് ഒരു സന്ദേശം കൂടിയാണ്. പത്താം ക്ലാസില്‍ പഠിച്ച കുട്ടിയെ എട്ടാം ക്ലാസിലിരുത്താനാവില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മന്ത്രിമാര്‍ക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ക്കുമിടയില്‍ വ്യത്യസ്‌തനാവുകയാണ് കെസി രാജഗോപാലന്‍.

