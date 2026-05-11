മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനത്തില് അനിശ്ചിതത്വം ഏറുന്നു; കെപിസിസി മുന് അധ്യക്ഷന്മാരെ ഡൽഹിക്ക് വിളിപ്പിച്ച് ഹൈക്കമാന്ഡ്
കെപിസിസി മുൻ അധ്യക്ഷന്മാര്ക്കൊപ്പം കെപിസിസി അച്ചടക്ക സമിതി ചെയര്മാന് തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണനേയും ഡല്ഹിക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : May 11, 2026 at 6:42 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഫല പ്രഖ്യാപനം നടന്ന് ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടും കേരളത്തിലെ കോണ്ഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതിനിടെ കെപിസിസി മുന് അധ്യക്ഷന്മാരെ എഐസിസി നേതൃത്വം ഡല്ഹിയിലേയ്ക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളായ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്, വിഎം സുധീരന്, കെ സുധാകരന്, എം എം ഹസന്, കെ മുരളീധരന് എന്നിവരോട് അടിയന്തിരമായി ഡല്ഹിയിലെത്താനാണ് എഐസിസിയുടെ നിര്ദേശം.
മുൻ കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്മാര്ക്കൊപ്പം കെപിസിസി അച്ചടക്ക സമിതി ചെയര്മാന് തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണനേയും ഹൈക്കമാന്ഡ് ഡല്ഹിക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാല് വിട്ടു വീഴ്ചയില്ലാതെ തുടരുന്നതു കാരണം ഉടലെടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണിത്. ഇതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനാകാതെ കോണ്ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്ഡ് കുഴങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് മുതിര്ന്ന നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി പരിഗണിക്കുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
തങ്ങളെ ഡല്ഹിയിലേക്കു എഐസിസി ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം മുതിര്ന്ന നേതാക്കളായ മുരളീധരനും വി എം സുധീരനും സമ്മതിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ചര്ച്ചകള്ക്കാണോ ഡല്ഹിയിലേക്കു പോകുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് കാലവസ്ഥ ചര്ച്ച ചെയ്യാന് ഡല്ഹിക്കു വിളിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു മുരളീധരൻ്റെ പ്രതികരണം. ഡല്ഹിയിലേക്ക് നാളെ പോകുന്നുണ്ടെന്നും ഹൈക്കമാന്ഡ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിശദമായ വിശദീകരണം നല്കുമെന്നു സുധീരനും മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.
കേരളത്തില് നേടിയ മിന്നും ജയത്തിൻ്റെ ശോഭ കെടുത്തുന്ന തരത്തില് കേരളത്തിലെ കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് കസേരകളി തുടരുന്നതില് ഘടകക്ഷികളിലാകെ നീരസം പുകയുന്നതിനിടെ കൂടിയാണ് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള ഹൈക്കമാന്ഡിൻ്റെ പുതിയ നീക്കം.
അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി യുഡിഎഫിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഘടകകക്ഷിയായ മുസ്ലീംലീഗ് പരസ്യമായി രംഗത്തു വന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മികച്ച വിജയം നേടിയിട്ടും നാലാള് കൂടുന്നിടത്ത് ഇറങ്ങാന് കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് യുഡിഎഫ് പ്രവര്ത്തകര്ക്കെന്ന് മുസ്ലീലീഗ് നേതാവ് പി അബ്ദുള് ഹമീദ് മാസ്റ്റര് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞത് കോണ്ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്ഡിനുള്ള മുന്നറിയിപ്പു കൂടിയായി.
മുതിര്ന്ന നേതാക്കളുമായി ചര്ച്ച നടത്തി നാളെ വൈകുന്നേരത്തോടെയോ മറ്റെന്നാള് രാവിലെയോടെയോ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോണ്ഗ്രസ് എംഎല്എ മാരുടെ ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണ എന്ന സാങ്കേതികമായ അവകാശവാദമൊഴിച്ചാല് കെസി വേണുഗോപാലിൻ്റെ പിടി അയയുന്നതായാണ് വിലയിരുത്തല്. കഴിഞ്ഞ 5 വര്ഷം അതി സമര്ത്ഥമായും അത്മാര്പ്പണായും യുഡിഎഫിനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ടു നയിച്ചു വന് വിജയം കൈവരിച്ചതില് മുഴുവന് ക്രെഡിറ്റും സതീശന് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന നിലപാടില് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഘടക ക്ഷികള്. ഇക്കാര്യം ലീഗും കേരള കോണ്ഗ്രസും പരസ്യമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.
ഇപ്പോള് ഡല്ഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മുന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്മാരില് കെ സുധാകരന് ഒഴിച്ചുള്ള മുഴുവന് പേരും വിഡി സതീശന് സ്വാഭാവികമായി അര്ഹതയുണ്ടെന്ന വാദമാണുയര്ത്തുന്നത്. ഘടകക്ഷികള് ഒന്നാകെയും സതീശനൊപ്പവുമാണ്. ഹൈക്കമാന്ഡ് എടുക്കുന്ന ഏതു തീരുമാനത്തിനൊപ്പവും നില്ക്കുമെന്ന് മറ്റൊരു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്ഥിയായി രംഗത്തുള്ള രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ഹൈക്കമാന്ഡിന് കാര്യങ്ങള് അല്പം എളുപ്പമായിട്ടുണ്ട്. കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ കടുംപിടുത്തമാണ് ഹൈക്കമാന്ഡിനും ഇത്രയും സങ്കീര്ണമാക്കുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ എത്തിച്ചതെന്ന പൊതു വികാരം സംസ്ഥാനത്തെ പാര്ട്ടി അണികളില് ശക്തമാണ്.
സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കെ സി വേണുഗോപാലിനെ അനുകൂലിച്ച് നടത്തുന്ന പോസ്റ്റുകള്ക്കു താഴെ വരുന്ന കമൻ്റുകളില് നിന്ന് ഇക്കാര്യം വ്യക്തവുമാണ്. അതേ സമയം ഏഴു വര്ഷത്തിലധികമായി സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറല് സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയില് ഹൈക്കമാന്ഡിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കെ സി വേണുഗോപാലിനെ അത്രപെട്ടെന്ന് കയ്യൊഴിയാന് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനു കഴിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അവസാന നിമിഷം വരെ ഒപ്പം നിന്നു എന്നു വരുത്തുക എന്നതും ഹൈക്കമാന്ഡിനുണ്ട്.
പ്രഖ്യാപനം ഇത്രയധികം നീളാന് കാരണവും ഇതു തന്നെയെന്ന വിലയിരുത്തലുണ്ട്. അതിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ കെപിസിസി നേതൃതത്തെ കൊണ്ടു വരുന്നതു സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകളും സജീവമായി. പുതിയ പ്രസിഡൻ്റിനെ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായം കൂടി മുന് പിസിസി പ്രസിഡൻ്റുമാരില് നിന്ന് എഐസിസി നേതൃത്വം ആരായും. ഡല്ഹിയിലെത്താന് അസൗകര്യം അറിയിച്ച മുന് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റുമാരില് നിന്ന് ടെലിഫോണിലൂടെയായിരിക്കും ഹൈക്കമാന്ഡ് ആശയവിനിമയം നടത്തുക. അതേ സമയം കെപിസിസി വര്ക്കിംഗ് പ്രസിഡൻ്റുമാരായ പിസി വിഷ്ണുനാഥ്, എപി അനില്കുമാര്, ഷാഫി പറമ്പില് എന്നിവരോടു ഉടന് ഡല്ഹിയിലെത്താനും എഐസിസി നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കെപിസിസി പുന സംഘടന സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്ക്കായിരിക്കും ഇവരെ വിളിപ്പിച്ചതെന്നാണു പൊതു വിലയിരുത്തല്.
