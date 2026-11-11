സീറാം സാംബശിവ റാവുവിനെതിരെ വിജിലന്സ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് എക്സൈസ് മന്ത്രി; ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി
സീറാം സാംബശിവ റാവു യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരിൻ്റെ കാലത്തു നടത്തിയ നാല് ഇടപാടുകളിലാണ് വിജിലന്സ് അന്വേഷണം
Published : November 11, 2026 at 1:52 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം എക്സൈസ് കമ്മിഷണര് എന്ന നിലയില് സീറാം സാംബശിവ റാവു നടത്തിയ ഇടപെടലുകളില് വിജിലന്സ് അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എക്സൈസ് മന്ത്രി എം ലിജു. ഈ ആവശ്യവുമായി മന്ത്രി എം. ലിജു മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് കത്തു നല്കി. കത്ത് പ്രഥമിക പരിശോധനയ്ക്കായി ആഭ്യന്തര-വിജിലന്സ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കു മുഖ്യമന്ത്രി കൈമാറി. വിജിലന്സ് ഉന്നത തലത്തില് കൂടിയാലോചനകള്ക്കു ശേഷം ഇക്കാര്യത്തില് അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
സീറാം സാംബശിവ റാവു യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരിൻ്റെ കാലത്തു നടത്തിയ നാല് ഇടപാടുകളിലാണ് വിജിലന്സ് അന്വേഷണം. ഇ ടിവി ഭാരത് പുറത്തു കൊണ്ടു വന്ന ബേക്കറികളിലൂടെയുള്ള ഹോര്ട്ടി വൈന് വില്പ്പന ലൈസന്സ് നല്കിയ സംഭവത്തിലും നെടുമ്പാശേരി സിയാല് വിമാനത്താവളത്തില് രണ്ടു ബാറുകള്ക്കു ലൈസന്സ് നല്കിയതും വിവാദമായിരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ, എറണാകുളത്തും കോട്ടയത്തും ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണര്മാര് ബാര്ലൈസന്സ് നല്കിയ സംഭവത്തിലും സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതിനു തൊട്ടു മുന്പ് അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കു നല്കിയ കത്തില് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഴിമതിയെയും ബിനാമി ഇടപാടിനെയും കുറിച്ചു പരാമര്ശിച്ച സംഭവത്തിലും വിജിലന്സ് അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് മന്ത്രി ലിജു മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നല്കിയ കത്തില് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
ഇതില് ആദ്യത്തെ മൂന്നു സംഭവങ്ങളിലും എക്സൈസ് കമ്മിഷണര് എന്ന നിലയില് സാംബശിവറാവുവിനു നേരിട്ടു ബന്ധമുള്ളതാകയാല് അന്വേഷണം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയായിരിക്കും. മുന് സര്ക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെ ഉത്തരവു മറയാക്കിയാണ് സാംബശിവ റാവു എക്സൈസ് കമ്മിഷണര് എന്ന നിലയില് യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരിനെ വെട്ടിലാക്കിയതെന്ന അഭിപ്രായം ആദ്യമേ തന്നെ എക്സൈസ് മന്ത്രി പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
മാത്രമല്ല, സര്ക്കാരിൻ്റെ മദ്യ നയം പ്രഖ്യാപിക്കും മുന്പേ നയപരമായ കാര്യങ്ങളില് സര്ക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിക്കാതെ തീരുമാനം എടുത്തതില് എക്സൈസ് കമ്മിഷണര്ക്ക് മറ്റു താത്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലും എക്സൈസ് മന്ത്രിക്കുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിജിലന്സ് അന്വേഷണ പരിധിയില് കൊണ്ടു വരണമെന്ന നിലപാടിലേക്ക് എക്സൈസ് മന്ത്രി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കത്തു നല്കിയെന്ന കാര്യം എക്സൈസ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടിവി ഭാരതിനോടു സ്ഥിരീകരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇതു സംബന്ധിച്ച ഫയല് തയ്യാറാക്കി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കു കൈമാറും. ആഭ്യന്ത്രമന്ത്രി വിജിലന്സ് ഡയറക്ടര്ക്കു കൈമാറുന്ന ഫയല് വിജിലന്സ് ഡയറക്ടറുടെ ശുപാര്ശയനുസരിച്ച് തുടര് നടപടി സ്വീകരിക്കും. ബാര് ലൈസന്സ് സംബന്ധിച്ചു സിറാം സാബശിവ റാവു എടുത്ത തീരുമാനങ്ങള് നികുതി വകുപ്പ് അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്.
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