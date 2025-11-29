ETV Bharat / state

കൊട്രച്ചാലിലെ 'പൊലീസ് പോരാട്ടം'; സൗഹൃദം തകർക്കാതെ ജനവിധി തേടി ഒരേ സ്റ്റേഷനില്‍ ജോലി ചെയ്‌ത എസ്ഐമാര്‍

ഒരേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരേ കാലയളവിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച രണ്ട് റിട്ടയേർഡ് പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർമാരാണ് ഇവിടെ എൽഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ് മുന്നണികൾക്കായി നേർക്കുനേർ മത്സരിക്കുന്നത്

Kerala Local body Election 2025, Ex-Cops Face Off in Kerala Civic Polls
സതീശനും രവീന്ദ്രൻ കൊക്കോട്ടും (ETV Bharat)
കാസർകോട്: രാഷ്ട്രീയപോരാട്ടങ്ങൾ പലപ്പോഴും വാശിയേറിയതാണെങ്കിലും, നീലേശ്വരം നഗരസഭയിലെ 32-ാം വാർഡായ കൊട്രച്ചാലിൽ ഇത്തവണ നടക്കുന്നത് സൗഹൃദത്തിൻ്റെ മധുരം കലർന്ന ഒരു അപൂർവ 'പൊലീസ് പോരാട്ടമാണ്'. ഒരേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരേ കാലയളവിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച രണ്ട് റിട്ടയേർഡ് പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർമാരാണ് ഇവിടെ എൽഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ് മുന്നണികൾക്കായി നേർക്കുനേർ മത്സരിക്കുന്നത്.

കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ആദൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന പി വി സതീശൻ എൽഡിഎഫിനായും രവീന്ദ്രൻ കൊക്കോട്ട് യുഡിഎഫിനായും ജനവിധി തേടുകയാണ്. ഇവർക്കൊപ്പം ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി ബാബൂട്ടിയും മത്സരരംഗത്തുണ്ട്.

കൊട്രച്ചാലിലെ 'പൊലീസ് പോരാട്ടം' (ETV Bharat)

ഇരുവരും പൊലീസ് യൂണിഫോമിൽ തിളങ്ങിയ മിടുക്കരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ ഓർക്കുന്നു. തൊപ്പി വെച്ചാൽ രണ്ടു പേരും തനി പൊലീസുകാർ തന്നെയാകുമെന്ന് നാട്ടുകാരനായ അമ്പാടി പറയുന്നു. ഇരുവരും സർവീസിൽ ഉള്ളപ്പോൾ അതാ രവീന്ദ്രൻ എസ്ഐ വരുന്നു, സതീശൻ എസ്ഐ വരുന്നു എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഇപ്പോള്‍ അത് മാറി ഇടത്-വലത് സ്ഥാനാര്‍ഥികളായിരിക്കുന്നു. തോല്‍വിയും ജയവും പ്രവചിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. കാരണം എല്‍ഡിഎഫും യുഡിഎഫും ഇവിടെ മാറി മാറി വിജയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അമ്പാടി പറഞ്ഞു.

സൗഹൃദത്തിന് കുറവില്ല

വീറും വാശിയുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലും ഇവരുടെ സൗഹൃദത്തിന് ഒട്ടും കുറവില്ലെന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. പ്രചാരണത്തിരക്കിനിടയിൽ ഒരു തട്ടുകടയിൽ വെച്ച് ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ, പഴയ സഹപ്രവർത്തകരെപ്പോലെ കുശലം പറഞ്ഞാണ് സമയം ചെലവഴിച്ചത്. രണ്ടു ചായയും മേടിച്ച് അവർ പരസ്പരം പ്രചാരണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. പഴയ പൊലീസ് ഓർമകൾ പങ്കിട്ടപ്പോൾ ഇരുവര്‍ക്കുമിടയില്‍ ചിരി പടർന്നു.

Kerala Local body Election 2025, Ex-Cops Face Off in Kerala Civic Polls
സതീശനും രവീന്ദ്രൻ കൊക്കോട്ടും (ETV Bharat)

സതീശൻ ആദ്യം സ്ഥാനാർഥിയായ ശേഷം രവീന്ദ്രൻ്റെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചതും സതീശൻ തന്നെയാണ്.

രാഷ്ട്രീയപരമായ മത്സരത്തിൽ ആര് ജയിച്ചാലും തങ്ങളുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള സൗഹൃദത്തെ ഇത് ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഇരുവരും ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. ഇരുവരും പ്രിയങ്കരർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയം മറന്നുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനാകും ഇത്തവണ കൊട്രച്ചാൽ സാക്ഷിയാകുക.

പൊലീസ് സേനയിലെ മിടുക്കർ


സർവീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പൊലീസ് സേനയിലെ മിടുക്കരായ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആയിരുന്നു സതീശനും രവീന്ദ്രനും. പി വി സതീശൻ പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ്, പൊലീസ് ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം, സിപിഎം നീലേശ്വരം വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. രവീന്ദ്രൻ കൊക്കോട്ട് പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ ജില്ല ട്രഷററും പൊലീസ് ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗവുമായിരുന്നു.

Kerala Local body Election 2025, Ex-Cops Face Off in Kerala Civic Polls
സതീശനും രവീന്ദ്രൻ കൊക്കോട്ടും (ETV Bharat)

മാറിമറിയുന്ന കൊട്രച്ചാൽ വാർഡ്

നീലേശ്വരം നഗരസഭയിലെ 32-ാം വാർഡ് ആയ കൊട്രച്ചാലിൽ 836 വോട്ടർമാരാണ് ഉള്ളത്. ഇരു മുന്നണികളെയും മാറി മാറി പരീക്ഷിക്കുന്ന വാർഡ് ആണ് ഇത്. ബലാബല മത്സരം നടക്കുന്ന വാർഡ്. നിലവിൽ എൽഡിഎഫിൻ്റെ സീറ്റാണ്. ബിജെപിക്ക് വലിയ സ്വാധീനം ഇല്ലെങ്കിലും വോട്ട് നില ഉയർത്താനാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

