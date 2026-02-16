തൊണ്ടിമുതൽ തിരിമറി കേസ്: നിർണായക വിധി ഇന്ന്, കീഴ് കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
നെടുമങ്ങാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഇന്ന് വിധി പറയുന്നത്. കീഴ് കോടതി വിധി നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നാണ് പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന വാദം.
Published : February 16, 2026 at 9:09 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുൻ മന്ത്രി ആൻ്റണി രാജു പ്രതിയായ തൊണ്ടിമുതൽ തിരിമറി കേസിൽ വിധി ഇന്ന്. കേസിൽ നെടുമങ്ങാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആൻ്റണി രാജു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അപ്പീൽ നൽികയത്.
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ഇന്ന് നിർണായക വിധി പറയുക. ശിക്ഷ വിധിച്ച മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ വിധി നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നായിരുന്നു ആന്റണി രാജുവിൻ്റെ വാദം. അഭിഭാഷകനായിരിക്കെ തൊണ്ടിമുതലായ അടിവസ്ത്രത്തിൽ കൃത്രിമം നടത്തിയെന്ന കേസിലാണ് നെടുമങ്ങാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ആൻ്റണി രാജുവിനെ മൂന്നു വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചത്. കേസിൽ ഇരുഭാഗത്തിൻ്റെയും വിശദമായ വാദങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പൂർത്തിയായിരുന്നു.
നെടുമങ്ങാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നാണ് പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന വാദം. എന്നാൽ ശിക്ഷ നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷനും കോടതിയിൽ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിധിന്യായം തയാറാകാത്തതിനാലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസ് മാറ്റിവച്ചത്. കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയാണ് ആൻ്റണി രാജു. ഒന്നാം പ്രതിയും കോടതി ജീവനക്കാരനുമായിരുന്ന കെഎസ് ജോസിനും കീഴ്കോടതി മൂന്ന് വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ അപ്പീലിൽ വിധി വരുന്നത് വരെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ താത്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
നെടുമങ്ങാട് കോടതിയുടെ ശിക്ഷാ വിധിയെത്തുടർന്നാണ് ആൻ്റണി രാജു തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിലെ അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ടത്. രണ്ട് വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ശിക്ഷ ലഭിച്ചാൽ ഒരു ജനപ്രതിനിധി അയോഗ്യനാക്കപ്പെടും എന്ന ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ 8(3) വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ആൻ്റണി രാജു അയോഗ്യനായത്. മൂന്നു വർഷം ശിക്ഷ ലഭിച്ചതോടെയാണ് ആൻ്റണി രാജു അയോഗ്യനാക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.
വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒന്നര വർഷം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ അയോഗ്യത നീങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ആൻ്റണി രാജുവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വനവാസത്തിന് കാരണമായേക്കാം. തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന അദ്ദേഹം വിധിക്ക് ശേഷം പൊതുവേദികളിൽ നിന്ന് അൽപം വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു.
ഇന്നത്തെ വിധി ആൻ്റണി രാജുവിന് അനുകൂലമായാൽ നിയമസഭയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും. മറിച്ച് അപ്പീൽ തള്ളുകയോ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ആണെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുക മാത്രമാണ് പോംവഴി.
എന്നാൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാൻ സമയമെടുക്കും എന്നത് പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം കൂട്ടും. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് കീഴ്ക്കോടതി വിധിന്യായത്തിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞിരുന്നു.
ALSO READ: അടിവസ്ത്രം മാറ്റിയതും സിബിഐയുടെ കത്തും; ആൻ്റണി രാജു കേസ് നാൾവഴികൾ, 22 തവണ മാറ്റിവച്ച വിചാരണ