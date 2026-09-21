സെമിത്തേരിയിലെ ഗ്രാനൈറ്റ് മോഷണം; പ്രതികളുമായുള്ള തെളിവെടുപ്പ് പൂര്ത്തിയാക്കി
സെമിത്തേരിയുടെ ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ടിരിക്കായിരുന്നു. വാഹനത്തിലെ സീറ്റ് മടക്കിവച്ച് ഞങ്ങള് മൂന്നാളും ചേര്ന്ന് ഗ്രാനൈറ്റ് പൊക്കി വണ്ടിയില് കയറ്റി...തെളിവെടുപ്പിനിടെ പ്രതികളിലൊരാള് പറഞ്ഞു.
Published : September 21, 2026 at 7:19 AM IST
പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ല മല്ലപ്പള്ളിയിലെ പള്ളി സെമിത്തേരികളിലെ കല്ലറകളിൽ നിന്നും ഗ്രാനൈറ്റ് പാളികൾ കവർന്ന മോഷ്ടാക്കളെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് പൊലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. സെമിത്തേരിയുടെ ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സെവന് സീറ്റ് വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് സീറ്റുകള് മടക്കി വച്ച് ഗ്രാനൈറ്റ് തങ്ങളെല്ലാം ചേര്ന്ന് പിടിച്ച് കയറ്റുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതികളിലൊരാള് തെളിവെടുപ്പില് വ്യക്തമാക്കി. മൂന്ന് പേരും കൂടി ചേര്ന്ന് പിടിച്ചാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് വാഹനത്തില് കയറ്റിയത്. കല്ലറയ്ക്ക് മുകളില് വച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാനൈറ്റിന് ഫിറ്റിങ് ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പതിയെ ഒന്ന് തള്ളിയാല് എടുത്ത് പൊക്കാമെന്നും പ്രതി പറഞ്ഞു.
ഇന്നലെയാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് മോഷണ കേസില് മൂന്ന് പേര് അറസ്റ്റിലായത്. തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ജലാല്, ബംഗാള് സ്വദേശി സുര്ജിത്, മല്ലപ്പള്ളി പാടിസണ് സ്വദേശി സജിത്ത് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. കീഴ്വായ്പൂര് സിഐ സുരേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. പിടിയിലായവർ കല്ലറകള് നിര്മ്മിച്ച് മുകളില് ഗ്രാനൈറ്റ് പാകുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് മൂവരും. എന്നാല് ഗ്രാനൈറ്റിന് ക്ഷാമം നേരിട്ടതോടെയാണ് പള്ളി സെമിത്തേരികള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് മോഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഒരു പള്ളിയുടെ സെമിത്തേരിയില് നിന്നും മോഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രാനൈറ്റ് മറ്റ് പള്ളികളിലെ സെമിത്തേരിയില് മൃതദേഹ സംസ്കാര സമയത്ത് വില്പ്പന നടത്തി വരികയായിരുന്നു സംഘം.
മല്ലപ്പള്ളി മേഖലയിലെ മൂന്ന് പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെ കല്ലറകളിൽ നിന്നാണ് പ്രതികള് ഗ്രാനൈറ്റ് പാളികൾ കവർന്നത്. ആനിക്കാട് നൂറാമാവ് സെന്റ് തോമസ് മാര്ത്തോമാ പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെ കല്ലറയില് നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗ്രാനൈറ്റ് പാളി മോഷണം പോയത്. ഇതിന് മുൻപ് മല്ലപ്പള്ളി മാര്ത്തോമാ പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെയും മല്ലപ്പള്ളി മങ്കുഴിപ്പടി പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെയും കല്ലറകളിൽ നിന്നും സംഘം ഗ്രാനൈറ്റ് പാളികൾ മോഷ്ടിച്ചു കടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അന്വേഷണം തുടർന്ന് വരുന്നതിനിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആനിക്കാട് പള്ളിയിൽ സമാനമായ മോഷണം നടന്നത്. ഇതോടെയാണ് മോഷണ സംഘം പിടിയിലാകുന്നത്.
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സെമിത്തേരികളില് നിന്നും സ്ഥിരമായി ഗ്രാനൈറ്റ് മോഷണം പോയതോടെ ഗ്രാനൈറ്റ് ജോലികള് കൃത്യമായി അറിയുന്നവരാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് പൊലീസിന് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. കട്ടി കുറഞ്ഞ ഗ്രാനൈറ്റ് യാതൊരു കേടുപാടുകളും വരാതെ കടത്തി കൊണ്ടുപോയതാണ് ഇത്തരമൊരു സംശയത്തിന് കാരണം. ഇതിന് പിന്നില് ഒരാളല്ലെന്ന് നേരത്തെ പൊലീസിന് വ്യക്തമായിരുന്നു. കാരണം വാഹനമില്ലാതെ ഇവ കടത്തി കൊണ്ടുപോകാന് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല്ലറ നിര്മാണ കരാറുകാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്.
സെമിത്തേരി പരിസരത്ത് സിസിടിവി ക്യാമറകള് ഇല്ലാത്തത് അന്വേഷണത്തിന് വെല്ലുവിളിയായി. എന്നാല് റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച വാഹനങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി. ഇതോടെയാണ് പ്രതികള് അറസ്റ്റിലായത്. കേസില് പ്രതികളെ കൂടുതല് ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്.
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