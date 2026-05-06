പൂപ്പാറയിലെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി ഒഴിപ്പിക്കൽ; റവന്യു വകുപ്പിൻ്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം
ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച നടപടികൾ വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്.
Published : May 6, 2026 at 6:16 PM IST
ഇടുക്കി: പൂപ്പാറയിൽ പന്നിയാർ പുഴയുടെ തീരത്തെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് താമസക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള റവന്യു വകുപ്പിൻ്റെ നീക്കം ശക്തമായതോടെ പ്രദേശം വീണ്ടും സംഘർഷഭരിതമാകുന്നു. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച നടപടികൾ വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. മതിയായ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കാതെ തങ്ങളെ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കിവിടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് ഇവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങൾ.
സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
പന്നിയാർ പുഴയോരത്തെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തിയ 29 വീടുകളാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ റവന്യു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തത്. ഈ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകാത്തതിനെത്തുടർന്ന് അധികൃതർ നടപടികൾ കടുപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീടുകളിലെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാനെത്തിയ കെഎസ്ഇബി, റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞതോടെയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായത്. ഇതോടെയാണ് ജനം കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. സമരം ശക്തമാക്കാനാണ് നിലവിൽ പ്രദേശവാസികളുടെ തീരുമാനം.
വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടും തർക്കവും
പൂപ്പാറ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഒഴിപ്പിക്കൽ നേരിടുന്നവരിൽ 10 കുടുംബങ്ങളൊഴികെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷിഭൂമിയും വീടുമുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ കർശന നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. എന്നാൽ തങ്ങൾ ഭൂരഹിതരാണെന്നും പോയി നിൽക്കാൻ ഒരിടമില്ലെന്നുമാണ് സമരക്കാരുടെ വാദം. പുനരധിവാസ പദ്ധതി കൃത്യമായി നടപ്പാക്കാതെ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികളുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ നിലപാട്.
പഞ്ചായത്ത് യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു
