പൂപ്പാറയിലെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി ഒഴിപ്പിക്കൽ; റവന്യു വകുപ്പിൻ്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം

ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച നടപടികൾ വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 6, 2026 at 6:16 PM IST

ഇടുക്കി: പൂപ്പാറയിൽ പന്നിയാർ പുഴയുടെ തീരത്തെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് താമസക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള റവന്യു വകുപ്പിൻ്റെ നീക്കം ശക്തമായതോടെ പ്രദേശം വീണ്ടും സംഘർഷഭരിതമാകുന്നു. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച നടപടികൾ വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. മതിയായ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കാതെ തങ്ങളെ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കിവിടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് ഇവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങൾ.

സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

പന്നിയാർ പുഴയോരത്തെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തിയ 29 വീടുകളാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ റവന്യു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തത്. ഈ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകാത്തതിനെത്തുടർന്ന് അധികൃതർ നടപടികൾ കടുപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീടുകളിലെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാനെത്തിയ കെഎസ്ഇബി, റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞതോടെയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായത്. ഇതോടെയാണ് ജനം കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. സമരം ശക്തമാക്കാനാണ് നിലവിൽ പ്രദേശവാസികളുടെ തീരുമാനം.

വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടും തർക്കവും

പൂപ്പാറ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഒഴിപ്പിക്കൽ നേരിടുന്നവരിൽ 10 കുടുംബങ്ങളൊഴികെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷിഭൂമിയും വീടുമുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ കർശന നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. എന്നാൽ തങ്ങൾ ഭൂരഹിതരാണെന്നും പോയി നിൽക്കാൻ ഒരിടമില്ലെന്നുമാണ് സമരക്കാരുടെ വാദം. പുനരധിവാസ പദ്ധതി കൃത്യമായി നടപ്പാക്കാതെ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികളുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ നിലപാട്.

പഞ്ചായത്ത് യോഗം ബഹിഷ്‌കരിച്ചു

ഭൂരഹിതരായ കുടുംബങ്ങളുടെ പുനരധിവാസം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നു. ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വീട് നൽകുന്നത് വരെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ താൽക്കാലിക കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്ന നിർദ്ദേശം അധികൃതർ മുന്നോട്ടുവെച്ചു. എന്നാൽ, കൃത്യമായ പുനരധിവാസ രേഖകൾ ഇല്ലാതെ മാറില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് കുടുംബങ്ങൾ യോഗം ബഹിഷ്‌കരിച്ചു.
അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരംഒഴിപ്പിക്കൽ നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആക്ഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂപ്പാറ ടൗണിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചു. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം നിരവധി പേരാണ് സമരപ്പന്തലിലുള്ളത്. ഹൈക്കോടതി വിധി നടപ്പാക്കണമെന്ന റവന്യു വകുപ്പിൻ്റെ നിലപാടും, ജീവിതമാർഗം നഷ്‌ടപ്പെടുമെന്ന ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം പൂപ്പാറയെ വീണ്ടും വാർത്താകേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാർ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പ്രദേശത്തെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം.

