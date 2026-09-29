റബർ മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ ഉണർവ്; ടാപ്പർമാരുടെ ക്ഷേമം മുതൽ പുതിയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വരെ നിർണായക നീക്കങ്ങൾ
ടാപ്പിങ് സമയം വൈകുന്നേരത്തേക്ക് മാറ്റിയാൽ പകൽ സമയത്ത് ടാപ്പർമാർക്ക് മറ്റ് തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിക്കുമെന്നും റബർ ബോർഡ്
Published : September 29, 2026 at 8:42 PM IST
കോട്ടയം: കേരളത്തിലെ റബർ ടാപ്പർമാരുടെ ചരിത്രസംഗമത്തിന് റബർ ബോർഡ് വേദിയായി. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽനിന്നുമുള്ള റബർ ടാപ്പർമാരുടെ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ റബർ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുതുതലമുറയെ റബർ കൃഷിയിലേക്കും ടാപ്പിങ് രംഗത്തേക്കും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള വിവിധ നിർദേശങ്ങൾ ഉയർന്നു. റബർ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കേരള റബർ ടാപ്പേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (കെആർടിഎ) പ്രതിനിധികളും മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ആശയവിനിമയം നടത്തി.
ടാപ്പർമാരുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ വിപുലീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പരിശോധിക്കുമെന്ന് റബർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ എൻ. ഹരി അറിയിച്ചു. നിലവിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ്, ചികിത്സാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിച്ചു. ആനുകൂല്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. വന്യജീവി ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്ന ടാപ്പർമാർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും ചികിത്സാ ആനുകൂല്യവും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
റബർ മേഖലയിലെ വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ആലോചിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും എൻ. ഹരി പറഞ്ഞു. ഇതിനായി മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെട്ട ഉന്നതതല യോഗം റബർ ബോർഡ് നേരത്തെ വിളിച്ചുചേർത്തിരുന്നു. ടാപ്പർമാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ റബർ ബോർഡിൻ്റെ നയരൂപീകരണ ചർച്ചകളിൽ കൂടുതൽ സജീവമായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ബോർഡ് വിളിച്ചു ചേർക്കുന്ന കർഷക .യോഗങ്ങളിൽ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. ജില്ലാതല യോഗങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കും.
റബർ ബോർഡിൻ്റെ പദ്ധതികൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ മാർച്ച് 27 വരെ ഓഫ്ലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെയും സമർപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം അപേക്ഷാ നടപടികൾ പൂർണമായും ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റും. കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് നടപടി. പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ബോർഡ് വിശദീകരിച്ചു.
കേരളത്തിലെ ഏകദേശം 20 ശതമാനം റബർ തോട്ടങ്ങൾ ടാപ്പ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നതായി യോഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഉടമകളുടേതോ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ തോട്ടങ്ങളാണ് ഇതിൽ വലിയൊരു പങ്കും. ഇത്തരം തോട്ടങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി റബർ ബോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘INRK Connect’ എന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കുകയാണ്. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഉടൻ ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി തോട്ടമുടമകളെയും ടാപ്പിങ് നടത്താൻ താൽപര്യമുള്ളവരെയും ഒരേ വേദിയിൽ എത്തിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം.
റബർ ബോർഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിശീലന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളിൽ ടാപ്പർമാരുടെ പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന പ്രതിനിധികളുടെ ആവശ്യം നടപ്പാക്കുമെന്ന് റബർ ബോർഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എം വസന്ത ഗേശൻ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ 2027 മാർച്ച് 27 വരെ വിവിധ അപേക്ഷകൾ ഓഫ്ലൈനായി തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അതിനുശേഷം കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറും.
ടാപ്പർമാരെ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ റബർ തോട്ടങ്ങളിൽ ടാപ്പിങ് മുടങ്ങുന്ന ഉടമകൾക്ക് പുതിയ സംവിധാനം ആശ്വാസമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അതേസമയം, ടാപ്പിങ് രംഗത്തേക്ക് പുതുതലമുറയെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം, ക്ഷേമപദ്ധതികൾ, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും കൂടുതൽ ഇടപെടലുകൾ വേണമെന്ന നിർദേശങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു.
റബർ ടാപ്പിങ്ങിലെ പരമ്പരാഗത സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ടാപ്പിങ് നടത്തുന്നത് കൂടുതൽ റബർ പാൽ ലഭിക്കുന്നതിനും ടാപ്പർമാരുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായകരമാകുമെന്ന് റബർ ബോർഡ് ഗവേഷണ വിഭാഗം.
വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുതൽ രാത്രി 8.30 വരെയുള്ള സമയത്ത് നടത്തുന്ന ടാപ്പിങ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള ഗവേഷണങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് റബർ ബോർഡ് ഗവേഷണ വിഭാഗം ശാസ്ത്രജ്ഞൻ റെജു എം. ജെ. ടാപ്പർമാരുടെ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുമായുള്ള യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു.
വൈകുന്നേരം ടാപ്പിങ്; കൂടുതൽ റബർ പാൽ ലഭിക്കാം
പകൽ സമയത്ത് നടത്തുന്ന പരമ്പരാഗത ടാപ്പിങ്ങിന് പകരം വൈകുന്നേരം ടാപ്പിങ് നടത്തുന്നതിലൂടെ റബർ മരങ്ങളിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പാൽ അഥവാ ലാറ്റക്സിൻ്റെ അളവ് വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് റബർ ബോർഡ് നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ടാപ്പിങ് ജോലിയുടെ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ തൊഴിൽരീതി ഒരുക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മുതൽ രാത്രി 8.30 വരെയുള്ള സമയത്ത് ടാപ്പിങ് നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും വ്യാപകമായ പ്രാവർത്തിക നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുക. പ്രദേശം, കാലാവസ്ഥ, തോട്ടങ്ങളുടെ സാഹചര്യം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പകൽ മറ്റ് ജോലികൾക്കും സമയം; ടാപ്പർമാർക്ക് അധിക വരുമാന സാധ്യത
ടാപ്പിങ് സമയം വൈകുന്നേരത്തേക്ക് മാറ്റിയാൽ പകൽ സമയത്ത് ടാപ്പർമാർക്ക് മറ്റ് തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിക്കും. നിലവിൽ രാവിലെ ടാപ്പിങ് ജോലിയുടെ സമയക്രമം കാരണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റ് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഒരേ ദിവസം തന്നെ ടാപ്പിങ് ജോലിക്കൊപ്പം മറ്റ് തൊഴിൽ മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിച്ച് അധിക വരുമാനം കണ്ടെത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഇതിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കാനാകും.
വന്യജീവി ഭീഷണി കുറയ്ക്കാനും സാധ്യത; സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന
ടാപ്പിങ് സമയമാറ്റത്തിന് പിന്നിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയാണ്. റബർ തോട്ടങ്ങളിൽ കാട്ടുപന്നി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യജീവികളുടെ സാന്നിധ്യം പല പ്രദേശങ്ങളിലും ടാപ്പർമാർക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നുണ്ട്. പകൽ സമയത്തേക്കാൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ വന്യജീവി ആക്രമണ സാധ്യത കുറയാനുള്ള സാഹചര്യം ടാപ്പിങ് സമയക്രമം പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമായി യോഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്നാൽ പ്രദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വന്യജീവികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും വ്യത്യാസമുള്ളതിനാൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമേ വൈകുന്നേര ടാപ്പിങ് വ്യാപകമാക്കാവൂ. തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ, തോട്ടങ്ങളുടെ സാഹചര്യം, പ്രാദേശിക വന്യജീവി സാന്നിധ്യം എന്നിവ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ റബർ ടാപ്പിങ് മേഖല നേരിടുന്ന തൊഴിലാളിക്ഷാമത്തിൻ്റെയും പുതുതലമുറയുടെ അകൽച്ചയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് റബർ ബോർഡിൻ്റെ ഗവേഷണഫലം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. കൂടുതൽ ഉൽപാദനം, അധിക വരുമാനം, പകൽ സമയത്ത് മറ്റ് തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം, സുരക്ഷിതമായ തൊഴിൽക്രമം എന്നിവ ഒരുമിച്ച് സാധ്യമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ടാപ്പിങ് മേഖലയെ മാറ്റാൻ കഴിയുമോയെന്നതാണ് ഇനി പരിശോധിക്കേണ്ടത്.
ടാപ്പർമാരുടെ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുമായി റബർ ബോർഡ് നടത്തിയ യോഗത്തിലാണ് പുതിയ ടാപ്പിങ് സമയക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണ വിവരങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. ടാപ്പർമാരുടെ തൊഴിൽ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നതിനും പുതുതലമുറയെ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള മാർഗങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട സാങ്കേതികവിദ്യകളും പുതിയ രീതികളും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ടാപ്പർമാരിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു.
റബർ ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ടാപ്പർമാരുടെ വരുമാനവും തൊഴിൽസൗകര്യവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന പുതിയ മാതൃകയായി വൈകുന്നേര ടാപ്പിങ് മാറുമോയെന്നതാണ് ഇനി ശ്രദ്ധേയം. ഗവേഷണഫലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കും പ്രായോഗിക വിലയിരുത്തലുകൾക്കും ശേഷമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വ്യാപകമായ പ്രയോഗം സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം.
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