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മന്ത്രിയും ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയും എതിർത്തു; സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ്

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ സ്ഥലം മാറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നടന്ന പ്രത്യേക യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാർ തീരുമാനം അറിയിച്ചത്.

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Devaswom Board President K Jayakumar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 16, 2026 at 7:00 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ സ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾ വിവാദമായതിനു പിന്നാലെ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 20 ഉത്തരവുകളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാർ അറിയിച്ചു. സ്ഥലംമാറ്റങ്ങളിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ അതൃപ്‌തി അറിയിച്ചതിനു പിന്നാലെ ജീവനക്കാരുടെ കോൺഗ്രസ് സംഘടനയും പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതേത്തുടർന്ന് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി കൂടിയ പ്രത്യേക ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗത്തിനു ശേഷമാണ് കെ ജയകുമാർ തീരുമാനം അറിയിച്ചത്. ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് വൈകാതെ പുറത്തിറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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ജീവനക്കാരുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചും മാനദണ്ഡത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുമാണ് സ്ഥലംമാറ്റ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. സ്ഥലമാറ്റത്തിനും സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും ഇനി മുതൽ വിജിലൻസ് ക്ലിയറൻസ് നിർബന്ധമാക്കും. വിജിലൻസ് ചോദ്യം ചെയ്‌തെന്നതുകൊണ്ട് അത്തരം നടപടികൾ തടയാനാവില്ല. വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേക ബോർഡ് യോഗം ചർച്ച ചെയ്‌തുവെന്നും പ്രകടമായ പരാതികളെല്ലാം പരിഹരിച്ചുവെന്നും അതിന് ദേവസ്വം ബോർഡ് ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും കെ. ജയകുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ ആരോപണ വിധേയരായവരെ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമിച്ചതിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനെതിരെ ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ സ്വർണം ചെമ്പാണെന്നു റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസറാക്കി നിയമിച്ചതും ഉത്സവത്തിനു മുൻകൂർ വാങ്ങിയ പണം തിരിച്ചടച്ചില്ലെന്ന് വിജിലൻസ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ ആരോപണ വിധേയനെ ദേവസ്വം ആസ്ഥാനത്ത് വിജിലൻസ് ഓഫിസറായി നിയമിച്ചതുമാണ് വിവാദമായത്. ഇതിലുള്ള അതൃപ്‌തി രേഖാമൂലം ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ ബോർഡിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

തീരുമാനം പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിനും കൊള്ളയിൽ പങ്കുള്ളതായി കണക്കാക്കുമെന്നാണ് കെ മുരളീധരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നത്. വരുമാനത്തിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള തിരുവല്ലം, മലയാലപ്പുഴ, ചെട്ടികുളങ്ങര, വള്ളിയാങ്കാവ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസറാകാനായിരുന്നു ബോർഡ് ഏറെ സമ്മർദം നേരിട്ടത്.

ഗസറ്റഡ് സ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റിനെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി സിപിഎം അംഗം വ്യാപക ഇടപെടൽ നടത്തിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനയായ ദേവസ്വം എംപ്ലോയീസ് ഫണ്ട് ദേവസ്വം മന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടന്നതായും മന്ത്രിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള അതൃപ്‌തിയും കെ മുരളീധരൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

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