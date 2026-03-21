ETV Bharat / state

ഇ ടിവി ഭാരത് ഇംപാക്ട്: കേരളത്തിലെ ചിക്കന്‍പോക്‌സ് വർധനയിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു

"കേരളത്തിൽ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ 3,300 ചിക്കന്‍പോക്‌സ് കേസുകൾ, കോഴിക്കോട് ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ട് ആയി മാറി" എന്ന വാർത്താ റിപ്പോർട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹൈദരാബാദിലെ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷകനായ അഡ്വ. യെന്നം ബാലചന്ദർ റെഡ്ഡിയാണ് പരാതി നൽകിയത്.

ETV Bharat Impact (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 21, 2026 at 5:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കെ ശശീന്ദ്രന്‍

കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിൽ ചിക്കന്‍പോക്‌സ് കേസുകളുടെ ആശങ്കാജനകമായ വർധദ്ധനവിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു. 2026 ജനുവരി 28-ന് ഇ ടിവി ഭാരത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച "കേരളത്തിൽ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ 3,300 ചിക്കന്‍പോക്‌സ് കേസുകൾ, കോഴിക്കോട് ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ട് ആയി മാറി" എന്ന വാർത്താ റിപ്പോർട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹൈദരാബാദിലെ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷകനായ അഡ്വ. യെന്നം ബാലചന്ദർ റെഡ്ഡിയാണ് പരാതി നൽകിയത്.

കേസുകളുടെ കുത്തനെയുള്ള വർധനവ് റിപ്പോർട്ടിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞിരുന്നു. കോഴിക്കോട് ഒരു പ്രധാന ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടായി മാറിയെന്നും ഇത് ഗുരുതരമായ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വർഷം തോറും ചിക്കന്‍പോക്‌സ് ബാധിക്കുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച ഇ ടിവി റിപ്പോർട്ടും അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചു. ജില്ലാ അധികാരികൾ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു. പരാതിയുടെ പകർപ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറി. സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് നാലാഴ്ചയ്ക്കകം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

https://www.etvbharat.com/ml/state/chickenpox-surge-in-kerala-kerala-news-kls26012800992

സംസ്ഥാനത്ത് ചിക്കന്‍പോക്‌സ് കേസുകൾ വീണ്ടും വർധിക്കുകയാണ്. 2026 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ കേരളത്തിൽ മൊത്തം 5,097 ചിക്കന്‍പോക്‌സ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഈ വർഷം ഇതുവരെ മൂന്ന് ചിക്കന്‍പോക്‌സ് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം, തൃശൂർ, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. സാധാരണയായി ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ മാസം വരെയാണ് രോഗം കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് കോഴിക്കോട് ഡി.എം.ഒ കെ.കെ. രാജാറാം പറഞ്ഞു. നിലവിൽ രോഗവ്യാപനം അനിയന്ത്രിതമായ അവസ്ഥയിലല്ലെന്നും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ETV Bharat Impact: NHRC Orders Report on Kerala’s Spiking Chickenpox Cases (ETV Bharat)

ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2026 മാർച്ച് പകുതി വരെ 10,154 പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 2025-ൽ 29,055 പേർക്കും, 2024-ൽ 27,106 പേർക്കും, 2023-ൽ 26,390 പേർക്കും രോഗം ബാധിച്ചിരുന്നു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ളത്. മുൻപ് ചൂട് വർദ്ധിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു രോഗം പടർന്നിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും ചിക്കന്‍പോക്‌സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായി ജില്ലാ സർവൈലൻസ് ഓഫീസർ ഡോ. മനോജ് വ്യക്തമാക്കി. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണമായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

രോഗലക്ഷണങ്ങളും പ്രതിരോധവും

വായുവിലൂടെയാണ് ഈ രോഗം പടരുന്നത്. സ്‌കൂളുകൾ, വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ, പൊതുപരിപാടികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് രോഗം കൂടുതലായും പകരുന്നത്. പനി, ദേഹത്ത് ചെറിയ കുമിളകൾ, ക്ഷീണം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ മുറിയിൽ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയണം. രോഗി പ്രത്യേക പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ഉടൻ ചികിത്സ തേടുകയും വേണം. രോഗാണു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകും. ആദ്യ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലാണ് രോഗം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നത്. പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവരിൽ ഈ രോഗം അപൂർവ്വമായി മരണത്തിനും ഇടയാക്കാം.

എന്താണ് ചിക്കന്‍പോക്‌സ്? വെരിസെല്ല സോസ്റ്റർ (Varicella Zoster) എന്ന വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന, അതിവേഗം പടരുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് ചിക്കന്‍പോക്‌സ്. കുമിളകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മുൻപ് നേരിയ പനി അനുഭവപ്പെടാം. ചുവന്ന തടിപ്പുകളായി തുടങ്ങി പിന്നീട് ഉള്ളിൽ നീരുനിറഞ്ഞ കുമിളകളായി ഇവ മാറുന്നു. തലവേദന, വിശപ്പില്ലായ്മ, കഠിനമായ ക്ഷീണം, ദേഹവേദന എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം ചിക്കന്‍പോക്‌സ് വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്.

രോഗി പൂർണ വിശ്രമം എടുക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുകയും വേണം.

ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക, എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക.

കുമിളകളിൽ മാന്തുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ചൊറിച്ചിൽ കുറയ്ക്കാൻ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കാലാമൈൻ ലോഷൻ ഉപയോഗിക്കാം.

ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലുടൻ സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കി ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. ഇ-സഞ്ജീവനി വഴി ഓൺലൈൻ സേവനവും തേടാവുന്നതാണ്.

TAGGED:

ചിക്കന്‍പോക്‌സ്
CHICKENPOX
ഇടിവി ഇംപാക്ട്
ആരോഗ്യം
KERALA CHICKENPOX SURGE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.