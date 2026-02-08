ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ സഹസ്രകലശ കുടം സമർപ്പണം നിർവഹിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി
ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടുമണിയോടെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി സഹസ്രകലശ കുട സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചത്. ഏറ്റുമാനൂരപ്പൻ ഭക്തജന കൂട്ടായ്മയുടെ നേത്യത്വത്തിൽ 1100 ചെമ്പ് കുടങ്ങളും സമർപ്പിച്ചു.
Published : February 8, 2026 at 6:25 PM IST
കോട്ടയം: ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ ഏറ്റുമാനൂരപ്പൻ ഭക്തജന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സഹസ്രകലശകുടം സമർപ്പണം ഭക്തിനിർഭരമായി. സഹസ്ര കലശ കുടങ്ങളുടെ സമർപ്പണം കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി നിർവഹിച്ചു. ക്ഷേത്ര ബിംബത്തിന് ധാരയ്ക്കായുള്ള 40 ചെമ്പ് കുടങ്ങൾ സുരേഷ് ഗോപിയാണ് സമർപ്പിച്ചത്. ഭക്തജന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമർപ്പിച്ചത് 1100 ചെമ്പ് കുടങ്ങളാണ്.
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിയ ശേഷമാണ് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി സഹസ്രകലശ കുട സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചത്. ഏറ്റുമാനൂരപ്പൻ ഭക്തജന കൂട്ടായ്മയുടെ നേത്യത്വത്തിലുള്ള 1100 ചെമ്പ് കുടങ്ങളും, സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വകയായി ക്ഷേത്ര ബിംബത്തിന് ധാരയ്ക്കായുള്ള 40 ചെമ്പുകുടങ്ങളും ഏറ്റുമാനൂർ ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ അഭിലാഷ് എസിനാണ് കൈമാറിയത്.
"ഭഗവാൻ്റെ കീഴിൽ വളരെ ആചാരപൂർവ്വവും ആദരവോടും കൂടിയാണ് കലശകുടങ്ങൾ കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് മറ്റാരുടെയും സ്വത്തല്ല മറിച്ച് ഭഗവാൻ്റെ സ്വത്താണ്. കലശ കൈമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഹൃദയമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാലാകാലങ്ങളായി ഭഗവാൻ്റെ നിത്യാവശ്യത്തിനായി ഇത്തരം സമർപ്പണങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു", എന്ന് കലശ കുടങ്ങൾ കൈമാറിയതിന് ശേഷം സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ നിത്യ ആചാര ചടങ്ങുകൾക്കായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേയ്ക്ക് വന്നുചേരുന്നുണ്ടെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.
ചടങ്ങിൽ ആർ അശോക്, ഡോ. ശ്രീജിത്ത്, കണ്ണൻ ഉഷ സുരേഷ്, താരാ സുരേഷ്, ഏറ്റുമാനൂർ നഗരസഭ ചെയർമാൻ ജോർജ് പുളിമാൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. തുടർന്ന് ചടങ്ങിൽ കുടം നിർമ്മിച്ച പി പി വിജയകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ആദരിച്ചു. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഭാര്യ രാധിക മകൻ ഗോകുൽ സുരേഷ് എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് സുരേഷ് ഗോപി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത്. ചടങ്ങുകൾക്കു ശേഷം ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവൻ്റെ ആറാട്ടുകടവും സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് മടങ്ങിയത്.
ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദേവചൈതന്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നടത്തുന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ പൂജയും അഭിഷേകവുമാണ് സഹസ്രകലശം. ഉത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന സഹസ്രകലശത്തിനായി ഭക്തജന കൂട്ടായ്മ 1100 കലശകുടങ്ങളാണ് സമർപ്പിച്ചത്. കലശ കുടങ്ങളിൽ ദ്രവ്യങ്ങൾ നിറച്ച് തന്ത്രിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് പൂജകൾ. കലശ കുടങ്ങൾ പൂജിച്ച് വിഗ്രഹത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിനാണ് കലശ കുടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
