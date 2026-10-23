എഥനോള് മിക്സ് ചെയ്ത പെട്രോൾ വിതരണം; നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചെന്ന് ആരോപണം
8,000 ലിറ്റർ പെട്രോളാണ് പമ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ വാഹനത്തിൽ എത്തിച്ചത്. തുടർന്ന് പെട്രോൾ അടിച്ച രണ്ടു മണിക്കൂറിനിടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചത്.
Published : October 23, 2026 at 7:54 PM IST
കോട്ടയം: എഥനോള് മിക്സ് ചെയ്ത പെട്രോൾ അടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി ആരോപണം. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ പമ്പിലാണ് സംഭവം. എഥനോള് മിക്സ് ചെയ്ത പെട്രോൾ കൂടുതലായി അടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പതിനഞ്ചോളം വാഹനങ്ങൾക്കാണ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചത്. ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികം നഷ്ടമുണ്ടായതായും അഖില കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് പെട്രോളിയം ട്രേഡേഴ്സ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
ഇന്നലെ 8,000 ലിറ്റർ പെട്രോളാണ് പമ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ വാഹനത്തിൽ എത്തിച്ചത്. തുടർന്ന് പെട്രോൾ അടിച്ച രണ്ടു മണിക്കൂറിനിടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചതായി വിവരം അറിയുന്നത്. പല വാഹനങ്ങൾക്കും മിസിങ് ഉണ്ടാവുകയും പെട്രോൾ കുപ്പികളിൽ ആക്കി ഇവർ തിരികെ പമ്പിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എഥനോളിൻ്റെ ആധിക്യം പെട്രോളിൽ ഉള്ളതായാണ് സൂചന എന്നാണ് പ്രഥാമിക കണ്ടെത്തൽ.
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വാഹനങ്ങൾക്ക് തകരാർ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ ഇന്ധനം നിറച്ച ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള പെട്രോൾ വില്പന നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. പമ്പ് അധികൃതർ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷനിൽ പരാതി നൽകി. ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർ പമ്പിൽ എത്തി പരിശോധന നടത്തി. അതേസമയം ഈ തകരാർ മൂലം പെട്രോൾ പമ്പുടമയ്ക്ക് ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കമ്പനി നഷ്ട്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് പെട്രോൾ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"15 ഓളം വാഹനങ്ങൾക്ക് ആണ് എഞ്ചിൻ തകരാർ സംഭവിച്ചത്. പമ്പിൽ വന്ന പെട്രോളിൽ എഥനോളിൻ്റെ അംശം കൂടുതലാണെന്നാണ് മനസിലാക്കുന്നത്. വർഷോപ്പിലെ തൊഴിലാളികളും ഇതു തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. വിവരം അറിഞ്ഞയുടനെ തന്നെ വിപണനം നിർത്തി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. തകരാർ സംഭവിച്ച വാഹനങ്ങളിൽ പലതും പുതിയ ജനറേക്ഷൻ വണ്ടികളാണ്.
ഇവ നന്നാക്കി നൽകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ട്ടം വലുതാണ്. കൂടാതെ ഡീലർക്ക് പേരുദോഷവും ഉണ്ടായി. ഡീലർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കമ്പനി നൽകണം. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പെട്രോളിയം കമ്പനി അന്വേഷിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് പ്രശ്നം സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ അത് ഉടനെ പരിഹരിക്കണം. ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവർ വന്ന് അന്വേഷണം നടത്തണം. പൂർണ സഹകരണം ഡീലറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുമെന്ന്" അഖില കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് പെട്രോളിയം ട്രേഡേഴ്സ് സെക്രട്ടറി സുനിൽ പറഞ്ഞു.
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