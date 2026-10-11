15,000 കിലോ ഉണക്കലരി നാളെ പമ്പയിൽ എത്തും; അരവണ ക്ഷാമ വാർത്തകൾ വസ്തുതാ വിരുദ്ധമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ്
അരവണ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഉത്പന്നങ്ങളും ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമാക്കി 13 ന് തന്നെ അരവണ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.
Published : October 11, 2026 at 12:31 PM IST
പത്തനംതിട്ട: തുലാമാസ പൂജയ്ക്ക് ശബരിമല നടതുറക്കുമ്പോൾ അരവണ ക്ഷാമത്തിന് സാധ്യത എന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകൾ വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഉണക്കലരി ഉൾപ്പെടെ അരവണ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും ലഭ്യത തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 15,000 കിലോ ഉണക്കലരി നാളെ (12-10-2026) പമ്പയിൽ എത്തിച്ച് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വുപ്പിൻ്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം സന്നിധാനത്ത് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
നവീകരണത്തിന് ശേഷം അരവണ പ്ലാൻ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുമ്പോൾ അരവണ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഉത്പന്നങ്ങളും ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമാക്കി 13 ന് തന്നെ അരവണ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും നിലവിൽ ഇല്ലെന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. തുലാമാസ പൂജകള്ക്കായി ശബരിമല നട തുറക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമുള്ളപ്പോള് അരവണ നിർമ്മാണത്തിന് അവശേഷിക്കുന്നത് 27 ചാക്ക് ഉണക്കലരി മാത്രമാണെന്നും ഇതുപയോഗിച്ച് 27,000 ടിൻ അരവണ മാത്രമാണ് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുമായിരുന്നു മാധ്യമ വാർത്തകൾ. ഇത് വാസ്തവ വിരുദ്ധമായ വാർത്തയാണെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ വിശദീകരണം.
ഒരുക്കങ്ങളുടെ റിപ്പോര്ട്ട് തേടി ഹൈക്കോടതി
ശബരിമല തീർഥാടനത്തിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങള് 31 നകം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്വീകരിച്ച നടപടികള് അറിയിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് 14 ന് ദേവസ്വം ചീഫ് എൻജിനിയർ കോടതിയില് നേരിട്ട് ഹാജരായി സമർപ്പിക്കണം. ജസ്റ്റിസ് വി രാജാ വിജയരാഘവൻ, ജസ്റ്റിസ് കെ വി ജയകുമാർ എന്നിവരുള്പ്പെട്ട ദേവസ്വം ബെഞ്ചിൻ്റേതാണ് ഉത്തരവ്. കഴിഞ്ഞ മാസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് മുന്നൊരുക്കങ്ങള് 31 ന് തീർക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഇതിനുപുറമേ ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിലും അവലോകന യോഗങ്ങള് ചേർന്നിരുന്നു.
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അതേസമയം, ശബരിമലയിലേയ്ക്കുള്ള റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, കുടിവെള്ള വിതരണം, മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം എന്നിവയുടെ കൃത്യമായ സമയപരിധിയും ഗുണനിലവാര പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടും സമർപ്പിക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിനോടും മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളോടും ഹൈക്കോടതി ഒക്ടോബർ 9 ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ശബരിമല സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ വലിയ വിമർശനങ്ങളും വിവാദങ്ങളുമാണ് ശബരിമലയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നത്.
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