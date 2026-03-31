പൊരിവെയിലത്തെ വോട്ട് വേട്ട: ആവേശമാകാം, പക്ഷേ ആരോഗ്യം നോക്കണം; കരുതിയിരിക്കാൻ ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദേശങ്ങൾ
കത്തുന്ന വേനലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡോ. രാജീവ് ജയദേവൻ, ഡോ. പത്മകുമാർ, ഡോ. ജ്യോതിദേവ് കേശവദേവ് എന്നിവർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു
Published : March 31, 2026 at 7:58 PM IST
രേഖ അഭിലാഷ്
തിരുവനന്തപുരം: അത്യുഷ്ണവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശവും ഒരുപോലെ നാടിനെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ, ഉയരുന്ന അന്തരീക്ഷ താപനില വെറുമൊരു അസ്വസ്ഥതയല്ല, മറിച്ച് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അന്തരീക്ഷ താപനിലയ്ക്കൊപ്പം സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളും ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണി നേരിടാൻ കൃത്യമായ മുൻകരുതലുകൾ അനിവാര്യമാണ്. സാധാരണക്കാർ മുതൽ വോട്ട് തേടിയിറങ്ങുന്ന സ്ഥാനാർഥികൾ വരെ വെയിലിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശാസ്ത്രീയമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
താപനിലയും അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളും
ചൂട് കൂടുന്നതിനേക്കാൾ അപകടകാരി സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് (യുവി) രശ്മികളാണെന്ന് ഐഎംഎ കൊച്ചി മുന്പ്രസിഡൻ്റും ഗ്യാസ്ട്രോ എൻ്ററോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ. രാജീവ് ജയദേവൻ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. സണ്ബേണ്, ചര്മത്തില് പൊള്ളല്, സ്കിന് കാന്സര്, ചര്മരോഗങ്ങള് തുടങ്ങിയചര്മ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നത് യുവി രശ്മികളാണ്. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാന് 10നും മൂന്നിനും ഇടയില് കഴിവതും വെയില് ഏല്ക്കാതിരിക്കുക, അഥവാ വെയിലത്ത് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കില് കുടയോ ഹാറ്റോ ഉപയോഗിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
അള്ട്രാവയലറ്റ് രശ്മികള് കാരണം ചര്മത്തിന് തകരാറ് സംഭവിക്കാതിരിക്കാന് സണ്സ്ക്രീന് ഉപയോഗിക്കാം. എസ്പിഎഫ് 50 ആണ് നിര്ദേശിക്കുന്നത്. ഉണങ്ങിയ ചര്മത്തില് വേണം പുരട്ടാന്. ലുബ്ധിക്കാനായി വളരെക്കുറച്ച് മാത്രം പുരട്ടുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കി സൂര്യപ്രകാശം ഏല്ക്കാന് സാധ്യതയുള്ളിടത്തെല്ലാം സണ്സ്ക്രീന് പുരട്ടണം.
അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനിലയല്ല, മറിച്ച് ആ സമയത്തെ ഈർപ്പം (Humidity) കൂടി കണക്കിലെടുത്തുള്ള 'ഹീറ്റ് ഇൻഡക്സ്' ആണ് പ്രധാനം. ഈർപ്പം കൂടുതലാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ വിയർപ്പ് ഉണങ്ങില്ല. ഇത് ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക കൂളിങ് സംവിധാനം തകരാറിലാക്കുകയും 'ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്കിന്' കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.
നിർജലീകരണവും ഭക്ഷണക്രമവും
- 3 മുതൽ 4 ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം കുടിക്കുക. നേരിയ ഉപ്പിട്ട വെള്ളം, സംഭാരം, കരിക്കിൻ വെള്ളം, കഞ്ഞിവെള്ളം എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. ഇവ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സോഡിയം തിരിച്ചുനൽകും.
- ബിയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മദ്യം നിർജലീകരണം വർധിപ്പിക്കും. കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസുകളും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകളും ഒഴിവാക്കുക. ഇവ കുടിച്ചാൽ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം വഷളാകാനാണ് സാധ്യത.
- ഭക്ഷണത്തില് പച്ചക്കറികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുക. ഭക്ഷണ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കി ഭക്ഷ്യവിഷബാധ തടയുക.
സ്ഥാനാർഥികൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്മർദവും ചൂടും സ്ഥാനാർഥികളെ തളർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല് കോളജ് പ്രിന്സിപ്പല് ഡോ. പത്മകുമാര് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
വിശ്രമം: കുറഞ്ഞത് 4-5 മണിക്കൂർ ഉറക്കം ഉറപ്പാക്കുക. 15 മിനിറ്റ് ഉച്ചമയക്കം ക്ഷീണം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
പ്രചാരണ സമയം: 11 മണി മുതൽ 3 മണി വരെ പൊരിവെയിലത്തുള്ള പ്രചാരണം ഒഴിവാക്കി ആ സമയം ഇൻഡോർ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കായി മാറ്റിവെക്കാം.
വസ്ത്രധാരണം: വായുസഞ്ചാരമുള്ള അയഞ്ഞ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം ധരിക്കുക. നൈലോൺ, പോളിസ്റ്റർ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
രോഗപ്രതിരോധം: ചിക്കൻപോക്സ്, ചെങ്കണ്ണ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്നിവ പടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പുറത്തു പോയി വന്നാല് കൈകൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകാനും തിരക്കുള്ളയിടങ്ങളിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക.
പ്രമേഹരോഗികൾക്കുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരരരംഗത്തുള്ള സ്ഥാനാര്ഥികളില് പലരും തൻ്റെ രോഗികളാണെന്ന് പ്രമേഹ രോഗവിദഗ്ധന് ഡോ. ജ്യോതിദേവ് കേശവദേവ് പറഞ്ഞു. ഇവരോടെല്ലാം പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങും മുന്പ് വിദഗ്ധോപദേശം തേടണമെന്നും മരുന്നുകളില് മാറ്റങ്ങള് വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കില് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള നിര്ദേശങ്ങള് നല്കിയിരുന്നു. എന്നാല് അതിനുള്ള സമയം കിട്ടിയത് അഞ്ച് ശതമാനം പേര്ക്ക് മാത്രമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂടും എന്നതിനപ്പുറം ഇവരനുഭവിക്കുന്ന സ്ട്രെസുമുണ്ട്. സ്ഥാനാര്ഥികളില് പലരും അവരുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നത് ഒരു യാഥാര്ഥ്യമാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിക്കുക എന്നതു മാത്രമായി ചിന്ത. മറ്റുള്ളവര് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ചെയ്തുകൊടുക്കാനാണ് ഇവര് മുന്കൈയെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പലരുടെയും ആരോഗ്യം മോശമാണ്. പ്രമേഹരോഗികളായ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് ചൂട് ഇരട്ടി ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഡോ. ജ്യോതിദേവ് കേശവദേവ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സിജിഎം സാങ്കേതികവിദ്യ: രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് നില തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന കണ്ടിന്യൂവസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്റർ (CGM) ഉപയോഗിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്. ഇത് ഷുഗർ അപകടകരമായി കുറഞ്ഞാലോ (70-ന് താഴെ) കൂടിയാലോ (180-ന് മുകളിൽ) അലാം വഴി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും. പ്രമേഹരോഗികള് രാവിലെ വീട്ടില്നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനു മുന്പ് ഗ്ലൂക്കോസ് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാന് ശ്രദ്ധിക്കണം. മരുന്നുകളും ഇന്ജെക്ഷനും കൃത്യസമയത്ത് എടുക്കണം. ഗ്ലൂക്കോസ് പെട്ടെന്ന് താഴ്ന്നു പോയാല് കഴിക്കാന് മധുരമോ ബിസ്കറ്റ് പോലുള്ള ലഘുഭക്ഷണമോ കൈയില് കരുതണം.
പാദസംരക്ഷണം: ഒരുപാട് ദൂരം നടക്കുമ്പോള് ന്യൂറോപ്പതി രോഗികള് ശ്രദ്ധിക്കണം. ന്യൂറോപ്പതി (സ്പർശനശേഷി കുറയുന്ന അവസ്ഥ) ഉള്ളവർ നല്ല പാദരക്ഷകൾ ധരിക്കണം. രാത്രി വീട്ടിലെത്തിയാൽ പാദങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് മുറിവുകളില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. പാദരക്ഷകൾ വാങ്ങാൻ വൈകുന്നേരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഉചിതം (ആ സമയത്ത് കാലിന് വലുപ്പം അല്പം കൂടുതലായിരിക്കും).
മരുന്നുകളുടെ സുരക്ഷ: പല സ്ഥലങ്ങളില്നിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടാകും. നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏല്ക്കുന്ന വിധത്തിലോ കാറിനുള്ളിലോ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്സുലിന് കേടാകുന്നതിന് കാരണമാകും. ഇത് 'കൂൾ ബാഗുകളിൽ' സൂക്ഷിക്കുക.
എമർജൻസി കിറ്റ്: ഷുഗർ താഴ്ന്നാൽ കഴിക്കാൻ മിഠായിയോ ബിസ്ക്കറ്റോ കൈയിൽ കരുതണം. രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവേളയിൽ ലഘുഭക്ഷണം കഴിക്കുക.
മടി വേണ്ട: ഷുഗര് താഴുന്നു എന്ന് മനസിലായാല് പരസ്യമായി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് സമയനഷ്ടം വരുത്തുമെന്ന് കരുതി അതുകൊണ്ട് ഷുഗര്നില കൂടിനില്ക്കാനായി മൂന്ന് നേരം എടുക്കേണ്ട ഇന്സുലിന് രണ്ട് നേരം എടുക്കുന്ന പ്രവണത ഉള്ളവരുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും വലിയ അപകടമാണ്.
മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരിലെ നിര്ജലീകരണം
പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആഹാരം കഴിക്കാന് വൈകിപ്പോകുന്നതും ഒരുപാട് നടക്കുന്നതുമൊക്കെ അനുസരിച്ച് കഴിക്കുന്ന മരുന്നിലും കുറവു വരുത്തേണ്ട സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാം. ഒരുപാട് നടക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയാന് കാരണമാകും. രക്തസമ്മര്ദത്തിനും ഹൃദ്രോഗത്തിനും ഡൈയൂററ്റിക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കില് മൂത്രത്തിലൂടെസോഡിയവും വെള്ളവും ധാരളമായി നഷ്ടപ്പെടും. ഇവര്ക്കാകട്ടെ വെയിലിൻ്റെ കൂടാതെ മരുന്നു കൊണ്ടുള്ള നിര്ജലീകരണവും വരാം.
പ്രമേഹത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകളും ഡിഹൈഡ്രേഷന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവര് ഡോക്ടറെ കണ്ടാല് സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഈ സമയത്തേക്ക് ചിലപ്പോള് മരുന്ന് മാറ്റി നല്കിയേക്കാം. പ്രമേഹം പിടിപെട്ട് 15 വര്ഷം കഴിഞ്ഞ പലരും വൃക്കരോഗികളാണ്. ഇവരില് ജലാംശം ഒരുപാട് കുറഞ്ഞാല് ക്രിയാറ്റിന് കൂടും. മറ്റുള്ളവര് കണ്ടാലുള്ള നാണക്കേട് ഭയക്കാതെ സ്വന്തം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി കൃത്യമായ മാര്ഗങ്ങള് സ്വീകരിക്കണം.
പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ സംരക്ഷണം
ചൂട് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കും വെല്ലുവിളിയാണ്.
- കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ തണലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റണം.
- അവയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാക്കണം.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തെക്കാൾ വലുതാണ് സ്വന്തം ആരോഗ്യം. കൃത്യമായ ജലപാനം, കൃത്യസമയത്തുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് പരിശോധന, വിശ്രമം എന്നിവയിലൂടെ ഈ വേനൽക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സുരക്ഷിതമായി നേരിടാം.