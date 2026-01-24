ETV Bharat / state

'സിൽവർലൈൻ പ്രായോഗികമല്ല, ഇത് വേറെ ലെവൽ'; പുതിയ അതിവേഗ പാതയുമായി മെട്രോമാൻ, ഡിഎംആർസി വരുന്നു

തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂർ വരെ നീളുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഡിപിആർ തയാറാക്കാൻ ഡിഎംആർസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

ഇ ശ്രീധരൻ മലപ്പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 24, 2026 at 11:11 AM IST

മലപ്പുറം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവച്ച സിൽവർലൈൻ പദ്ധതി പ്രായോഗികമല്ലെന്നും അതിനു പകരമായി കേരളത്തിന് അനുയോജ്യമായ മറ്റൊരു അതിവേഗ റെയിൽ പാതയാണ് ആവശ്യമെന്നും മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ. കേരളത്തിന് സ്വന്തമായി അതിവേഗ റെയിൽ പാത എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാകുന്നതിലേക്കുള്ള നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പുകളെക്കുറിച്ചും പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

വിവാദമായ സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിക്ക് ബദലായി കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുതിയ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ പദ്ധതിയാണിത്. പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ (ഡിപിആർ) തയാറാക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷന് (ഡിഎംആർസി) നൽകി കഴിഞ്ഞു. ഒമ്പത് മാസത്തിനുള്ളിൽ പദ്ധതിയുടെ ഡിപിആർ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി പൊന്നാനിയിൽ ഡിഎംആർസിയുടെ ഓഫിസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും.

പദ്ധതിയുടെ സവിശേഷതകൾ

തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂർ വരെയാണ് നിർദിഷ്ട പാത. മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ട്രെയിനുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനാകും. യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ 20 - 25 കിലോമീറ്ററിലും സ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സിൽവർലൈനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ പാത ഭൂരിഭാഗവും തൂണുകളിലൂടെയും (എലവേറ്റഡ്) തുരങ്കങ്ങളിലൂടെയും ആയിരിക്കും കടന്നുപോകുക. പദ്ധതിയുടെ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഭാഗം എലവേറ്റഡ് പാതയായും തുരങ്കങ്ങളായും നിർമിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ കുറയും

സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ ഉയർന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രശ്നം പുതിയ പദ്ധതിയിൽ ഉണ്ടാകില്ല. തൂണുകളിലൂടെയും തുരങ്കങ്ങളിലൂടെയും പോകുന്നതിനാൽ വളരെ കുറച്ചു സ്ഥലം മാത്രമേ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരൂ. സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് സ്ഥലം മതിയാകും. അതിനാൽ തന്നെ ജനസാന്ദ്രത ഏറിയ കേരളത്തിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാകില്ല. പുതിയ ഡിപിആർ പ്രകാരം അത്തരം ആശങ്കകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള രൂപരേഖയാണ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

കേന്ദ്ര സഹകരണവും നേട്ടങ്ങളും

2016ൽ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മുൻഗണനകളിൽ മാറ്റം വന്നിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം പദ്ധതിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. മൈസൂരു റൂട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള (330 കിമീ) സാങ്കേതിക വശങ്ങളും അദ്ദേഹം സംഭാഷണത്തിനിടെ പരാമർശിച്ചു. കേരളത്തിൻ്റെ ഗതാഗത മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്ന ഈ പദ്ധതി കൊങ്കൺ റെയിൽവേ മാതൃകയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന പങ്കാളിത്തത്തോടെയോ നടപ്പിലാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

യാത്ര ചെലവ് കുറയുക, അപകടങ്ങൾ കുറയുക, പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഇല്ലാതാകുക തുടങ്ങിയവയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ. നിലവിലുള്ള റെയിൽവേ പാതയുമായി ഈ പുതിയ പാതയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ടാകില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇ ശ്രീധരൻ വ്യക്തമാക്കി.

