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പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖല: കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പുതിയ കരട് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി, ജനവാസ മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടുമോ? മലയോരത്ത് വീണ്ടും കടുത്ത ആശങ്ക

അന്തിമ വിജ്ഞാപനം വരുന്നതിന് മുമ്പ് റവന്യൂ ഭൂമിയും ജനവാസ മേഖലകളും കൃഷിയിടങ്ങളും ഇഎസ്എ പരിധിയിൽ പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം.

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പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖല (ESA) പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ആശങ്ക (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 30, 2026 at 8:31 PM IST

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ഇടുക്കി: പശ്ചിമഘട്ട കസ്‌തൂരിരംഗൻ സമിതി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖല (ESA) പ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം പുതിയ കരട് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. എന്നാൽ, കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും ജനവാസ മേഖലകളും പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ നിന്നും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരാത്തത് മലയോര ജനതയെ വീണ്ടും ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുകയാണ്.

60 ദിവസത്തിനകം പരാതികൾ നൽകാം

കഴിഞ്ഞ 2025 ജൂലൈ 31-ന് പുറത്തിറക്കിയ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏഴാം തവണയും പുതിയ കരട് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് 60 ദിവസത്തിനകം പൊതുജനങ്ങൾക്കും സംഘടനകൾക്കും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും തങ്ങളുടെ പരാതികളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ നേരിട്ട് അറിയിക്കാം.

പരാതികൾ അയക്കേണ്ട ഇ-മെയിൽ വിലാസം: esz-mef@nic.in

31 വില്ലേജുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യം

സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 131 വില്ലേജുകളിലായി 9993.7 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് കേന്ദ്രം മുമ്പ് പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖല (ഇഎസ്എ) യുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, ജനവാസ മേഖലകളും കൃഷിയിടങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി ഇത് 98 വില്ലേജുകളിലായി 8590.69 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററായി (31 വില്ലേജുകൾ ഒഴിവാക്കി) കുറയ്ക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തോട് ശുപാർശ ചെയ്‌തിരുന്നു. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംസ്ഥാനത്തെത്തിയ കേന്ദ്ര വിദഗ്‌ധ സംഘത്തിന് മുമ്പാകെയും കേരളം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, നിലവിലെ കരടിൽ ഈ നിർദേശങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്തിമ മാപ്പുകളും ഉത്തരവുകളും പുറത്തുവരുമ്പോൾ മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ.

ഇഎസ്എ പരിധിയിൽ ജനവാസ മേഖല ഉൾപ്പെടുമോയെന്ന ആശങ്കയിൽ മലയോര ജനത (ETV Bharat)

ജനവാസ മേഖല ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കർഷക സംഘടനകൾ

അന്തിമ വിജ്ഞാപനം വരുന്നതിന് മുമ്പ് റവന്യൂ ഭൂമിയും ജനവാസ മേഖലകളും കൃഷിയിടങ്ങളും ഇഎസ്എ പരിധിയിൽ പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് കിഫ (KIFA), അതിജീവന പോരാട്ട വേദി തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പഞ്ചായത്ത് അധിഷ്‌ഠിതമായി മാപ്പുകളും അതിർത്തികളും പരിശോധിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സംശയനിവാരണത്തിന് അവസരം നൽകണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഇഎസ്എ പരിധിയിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ 51 വില്ലേജുകളും കൃഷിഭൂമിയും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ജനവാസ മേഖല ഉൾപ്പെടെ ഇതിലേക്ക് കടന്ന് വരുന്നുവെന്നത് ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുന്നു. സർക്കാർ കാര്യത്തിൽ ഗൗരവകരമായി ഇടപെടുകയും പൊതു ഭൂമിയും കൃഷി ഭൂമിയും ജന വാസ മേഖലകളും ഒഴിവാക്കിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് അതിജീവന പോരാട്ട വേദിയിലെ അംഗം റസാഖ് ചൂരവേലി പറഞ്ഞു.

ഇടുക്കിയിൽ ഇഎസ്എ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന താലൂക്കുകളും വില്ലേജുകളും

ദേവികുളം താലൂക്ക്: ആനവിരട്ടി, ഇടമലക്കുടി, കാന്തല്ലൂർ, കെ.ഡി.എച്ച്. വില്ലേജ്, കീഴാന്തൂർ, കൊട്ടക്കമ്പൂർ, കുഞ്ചിത്തണ്ണി, മാങ്കുളം, മണക്കാട്, മറയൂർ, മൂന്നാർ, പള്ളിവാസൽ, വട്ടവട, വെള്ളത്തൂവൽ, ചിന്നക്കനാൽ

ഇടുക്കി താലൂക്ക്: അയ്യപ്പൻകോവിൽ, ഇടുക്കി, കാഞ്ചിയാർ, കണ്ണത്തികുടി, കട്ടപ്പന, കൊന്നത്തടി, തങ്കമണി, ഉപ്പുതോട്, വാത്തിക്കുടി

പീരുമേട് താലൂക്ക്: കൊക്കയാർ, കുമളി, മഞ്ഞുമല, എം.എൽ.എ.എം, പീരുമേട്, പെരിയാർ, പെരുവന്താനം, ഉപ്പുതറ

ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്ക്: അണക്കര, ആനവിലാസം, ചാക്കുപള്ളം, ചതുരംഗപ്പാറ, ചിന്നക്കനാൽ, ഇരട്ടയാർ, കൽക്കൂന്തൽ, കാന്തിപ്പാറ, കരുണാപുരം, പാമ്പാടുംപാറ, പാറത്തോട്, പൂപ്പാറ, രാജാക്കാട്, രാജകുമാരി, ശാന്തൻപാറ, ഉടുമ്പൻചോല, വണ്ടൻമേട്, തൊടുപുഴ താലൂക്ക്: അറക്കുളം, കുടയത്തൂർ.

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ESA AREAS IN IDUKKI
CENTRAL GOV NOTIFICATION FOR ESA
CORCERNS ON ESA AREAS
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