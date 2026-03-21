എറണാകുളം വടുതലയിൽ അഞ്ചംഗ കുടുംബത്തെ ഫ്ലാറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി; കൂട്ട ആത്മഹത്യയെന്ന് സംശയം
മരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ രണ്ട് സ്ത്രീകളും മൂന്ന് കുട്ടികളും. ചികിത്സയ്ക്കായി രണ്ട് മാസം മുൻപാണ് ഇവർ വാടകയ്ക്ക് എത്തിയത്.
Published : March 21, 2026 at 10:58 AM IST
എറണാകുളം: വടുതലയിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചുപേരെ ഫ്ലാറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. രണ്ട് സ്ത്രീകളും മൂന്ന് കുട്ടികളുമാണ് മരിച്ചത്. നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവം ഒരു കൂട്ട ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
തിരുവനന്തപുരം വിളപ്പിൽശാല കാരോട് സ്വദേശികളായ കനകലത, മകൾ അശ്വതി, അശ്വതിയുടെ മൂന്ന് മക്കൾ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കുട്ടികൾക്ക് 14, നാല്, രണ്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രായം. വടുതല കർഷക റോഡിലെ ഗ്രീൻ ഗാർഡൻ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. കുട്ടികളിൽ ഒരാളുടെ കാൻസർ രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്കായാണ് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഇവർ എറണാകുളത്ത് എത്തിയത്.
തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട് വാടകയ്ക്ക് നൽകിയ ശേഷമാണ് എറണാകുളത്തെ ലൂർദ്, ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി ആശുപത്രികൾക്ക് സമീപമുള്ള വടുതലയിൽ ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തത്. സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തുന്ന നിരവധിപ്പേർ വടുതലയിൽ മുറിയെടുത്ത് താമസിക്കാറുണ്ട്. ഫ്ലാറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വന്നു പോകുന്നവരുമാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് കൂടുതലായും ഉള്ളത്. പുതിയ താമസക്കാരായതിനാൽ അയൽവാസികളുമായി ഇവർക്ക് മുൻപരിചയമോ മറ്റ് ബന്ധങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം
കനകലതയും അശ്വതിയും ഫ്ലാറ്റിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. ഇതിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ രക്ഷിക്കാൻ കയർ മുറിച്ചുമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥലം പരിശോധിച്ച പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. രണ്ട് കുട്ടികളെ കട്ടിലിൽ പുതപ്പിച്ച നിലയിലും മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയെ സമീപത്തുമായാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
കുട്ടികൾക്ക് വിഷം നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അമ്മയും മുത്തശ്ശിയും ജീവനൊടുക്കിയതാണെന്നാണ് സൂചന. ഫ്ലാറ്റിൽനിന്നും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പുകൾ കണ്ടെടുത്തു. ഗുരുതരമായ അസുഖത്തെ തുടർന്നുള്ള കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദമാണോ ഇവരെ കടുംകൈ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നത് കുറിപ്പുകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ. ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
അന്വേഷണം ഊർജിതം
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തിയ ആൾ വീട് തുറക്കാത്ത നിലയിൽ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് വിവരം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അയൽവാസികൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വിവരമറിഞ്ഞ് എറണാകുളം നോർത്ത് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടൻ തന്നെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചു. വീടും പരിസരവും പൊലീസ് പൂർണമായി നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഫ്ലാറ്റിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. അയൽവാസികളിൽനിന്നും ഫ്ലാറ്റ് ഉടമസ്ഥനിൽനിന്നും പൊലീസ് മൊഴിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. വിവരമറിഞ്ഞ് എംഎൽഎ ടിജെ വിനോദ്, പ്രദേശത്തെ കൗൺസിലർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ സ്ഥലത്തെത്തി പൊലീസുമായി സംസാരിച്ചു. ഇൻക്വസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി എറണാകുളം ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ബന്ധുക്കളെ കണ്ടെത്തി വിവരമറിയിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
