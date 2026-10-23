എറണാകുളം സിനഗോഗ് ആക്രമണം: പ്രതി എബിൻ പോളിനെതിരെ യുഎപിഎ; അന്വേഷണം എൻഐഎ ഏറ്റെടുക്കും
സിനഗോഗിന് സമീപം തീയിട്ട കേസിൽ ഭീകര ബന്ധവും അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളും സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യുഎപിഎ ചുമത്തി കേസ് അന്വേഷണത്തിന് കേന്ദ്ര ഏജസിക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്.
Published : October 23, 2026 at 10:33 AM IST
എറണാകുളം: എറണാകുളത്ത് സിനഗോഗിന് സമീപം തീയിട്ട കേസിൽ പിടിയിലായ പ്രതി എബിൻ ബി പോളിനെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്തി. ഭീകര ബന്ധവും അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളും സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പൊലീസ് നടപടി. ഇതോടെ കേസ് അന്വേഷണം ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) ഏറ്റെടുക്കും.
ഈ കേസിൽ എൻഐഎ പ്രാഥമിക വിവരശേഖരണം നേരത്തെ തന്നെ നടത്തിയിരുന്നു. എബിൻ പോളിനെതിരെ മൂവാറ്റുപുഴയിലെ കെട്ടിടത്തിന് തീയിട്ട സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് മൂന്ന് കേസുകൾ കൂടി പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയുടെ മുൻകാല ചരിത്രവും ബന്ധങ്ങളും പൊലീസ് വിശദമായി അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.
പുനെ സിംബിയോസിസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സർവകലാശാലയിൽ ബിഎസ്സി ഇൻ്റീരിയർ ഡിസൈൻ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന കാലയളവിൽ ഇയാൾ സമാനമായ കേസുകളിലോ അച്ചടക്ക നടപടികളിലോ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇതിനായി സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും അധ്യാപകരിൽ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇയാൾ തുടർപഠനത്തിനായി യുകെയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരത്തിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ, ലാപ്ടോപ് എന്നിവയുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ലഭിച്ചാലുടൻ ഇയാളെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.
അധോലോക ബന്ധവും ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പും
എബിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിൽ അധോലോക കുറ്റവാളി ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ബിഷ്ണോയ് എന്ന പേരിൽ ടെലിഗ്രാമിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രതി അംഗമാണെന്നും വ്യക്തമായി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സിനഗോഗ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയ് സംഘത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന വിഷയത്തിലും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
സിനഗോഗിന് തീയിടുന്നതിന് മുൻപ് മൂവാറ്റുപുഴയിലെ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഇയാൾ തീയിട്ടിരുന്നതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാളകം അമ്പലപ്പടിയിലുള്ള ആൾത്താമസമില്ലാത്ത കെട്ടിടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലും മാർച്ചിലുമായി രണ്ടുതവണ തീയിട്ടിരുന്നു. വലിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ട്രയൽ റൺ ആയിരുന്നു ഇതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. കസ്റ്റഡിയിലെ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് മൂവാറ്റുപുഴയിലെ യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂമിലും ഇയാൾ തീയിട്ട വിവരം പുറത്തുവന്നത്.
ബോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അജ്ഞാതനായ വ്യക്തിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഈ കൃത്യങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് ടെലിഗ്രാം ചാറ്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ തീയിട്ട് പരിശീലനം നേടി വലിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പ്രതിയെ സജ്ജമാക്കുകയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂമിൽ തീയിട്ടതിന് പ്രതിഫലമായി 5000 രൂപയും സിനഗോഗ് ആക്രമിച്ചതിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മൂല്യമുള്ള ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയും കൈപ്പറ്റിയതായി എബിൻ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സിനഗോഗിലെ ആക്രമണം
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 12ന് പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെയാണ് പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേക സുരക്ഷയൊരുക്കിയിരുന്ന സിനഗോഗിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. നീല നിറത്തിലുള്ള ഇഗ്നിസ് കാറിലെത്തിയ പ്രതി പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് സിനഗോഗിന് മുന്നിലെ ബ്ലോസം നഴ്സറിയുടെ ഫ്ലെക്സുകൾക്കും പ്രചാരണ സാമഗ്രികൾക്കും തീയിടുകയായിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശേഷം സ്വന്തം മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ ശേഷമാണ് ഇയാൾ കടന്നുകളഞ്ഞത്.
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സംഭവം പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ അരുൺ കെ പവിത്രൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെൻട്രൽ എസിപി സിബി ടോമിൻ്റെ കീഴിൽ 20 അംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി കാമറകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്നത് അന്വേഷണത്തിന് വെല്ലുവിളിയായെങ്കിലും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ വാഹനം കണ്ടെത്തുകയും പുത്തൻകുരിശിലെ വാടകവീട്ടിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രതിയെ പൊലീസ് സാഹസികമായി പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു. കേസിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിവരുന്നത്.
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