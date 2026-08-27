സപ്ലൈകോയ്ക്ക് റെക്കോർഡ് നേട്ടം: 35 ദിവസത്തിനിടെ 433.81 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ്
35 ദിവസം, സപ്ലൈകോ വിറ്റുവരവ് 433.81കോടി രൂപ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 48 കോടിയുടെ വർധന
Published : August 27, 2026 at 8:46 PM IST
എറണാകുളം: ഓണ വിപണിയിൽ വൻ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ ചരിത്ര നേട്ടം കൊയ്ത് സപ്ലൈകോ. ജൂലൈ 22 മുതൽ ഉത്രാട ദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് 25 വരെയുള്ള 35 ദിവസത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 433.81 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവാണ് സപ്ലൈകോ സ്വന്തമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞവർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ വർധനവാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞവർഷം ഓണക്കാലത്ത് (ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 4 വരെ) 35 ദിവസത്തെ വിറ്റുവരവ് 385 കോടി രൂപയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഓണം ഫെയറുകളിലും സപ്ലൈകോയുടെ സ്ഥിരം വിൽപ്പനശാലകളിലും അനുഭവപ്പെട്ട അഭൂതപൂർവ്വമായ തിരക്കാണ് ഈ മികച്ച നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റുവരവ് നടന്നത് ഉത്രാട ദിനത്തിലാണ്. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 27.85 കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പനയാണ് അന്ന് നടന്നത്. 35 ദിവസത്തിനിടയിൽ ആകെ 53.86 ലക്ഷം ആളുകളാണ് സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയത്.
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ആകെ നടന്ന 433.81 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവിൽ 155.39 കോടി രൂപ സബ്സിഡി ഇനത്തിലും 278.42 കോടി രൂപ സബ്സിഡിയിതര ഇനത്തിലുമാണ് ലഭിച്ചത്. പൊതുവിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു സപ്ലൈകോയുടെ ഇടപെടൽ. പ്രത്യേകിച്ച്, സബ്സിഡി വെളിച്ചെണ്ണ കഴിഞ്ഞവർഷത്തേക്കാൾ 35 ശതമാനം വിലക്കുറവിലാണ് ഇത്തവണ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത്. ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി മാറി.
തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ മെഗാ ട്രേഡ് ഫെയറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജില്ലാ ഫെയറുകളും വൻ വിജയമായി മാറി. ജില്ലാ ഫെയറുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം ആകെ 5.33 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞവർഷം ഇത് 4.82 കോടി രൂപയായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മെഗാ ട്രേഡ് ഫെയറിൽ നിന്ന് മാത്രം 94 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിൽപ്പനയും രേഖപ്പെടുത്തി.
സംസ്ഥാനത്തുടനീളം മികച്ച രീതിയിലുള്ള വിതരണ ശൃംഖല ഉറപ്പാക്കാനും വിലക്കുറവിന്റെ ആനുകൂല്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് കൃത്യമായി എത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞതാണ് സപ്ലൈകോയുടെ ഈ റെക്കോർഡ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വഴിതുറന്നത്.
വയനാട്ടിൽ 10 ദിവസം കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് വിൽപന
പൊതുവിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം തടയാൻ ഓണക്കാലത്ത് സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സപ്ലൈകോ നടത്തിയ വിപണി ഇടപെടലിന് വയനാട്ടിൽ വൻ ജനപിന്തുണ നേടി. വിവിധ സപ്ലൈകോ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലൂടെയും പ്രത്യേക ഓണം ഫെയറുകളിലൂടെയുമായി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് 5.10 കോടി രൂപയുടെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളാണ് ജില്ലയിൽ വിറ്റഴിച്ചത്. സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ആശ്വാസമേകാൻ സപ്ലൈകോയുടെ യൂണിറ്റുകൾക്ക് സാധിച്ചുവെന്നാണ് വിൽപ്പന കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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