യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്: എറണാകുളത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനുകൾ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കി; വഞ്ചിനാട് എക്സ്പ്രസ് കോട്ടയം വരെ
എറണാകുളം സൗത്ത് സ്റ്റേഷനിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നവീകരണത്തെ തുടർന്നാണ് നിയന്ത്രണം. മാർച്ച് 18 മുതൽ 26 വരെ പല ട്രെയിനുകളും ആലുവ, ഇടപ്പള്ളി, തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്റ്റേഷനുകളിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും.
Published : March 17, 2026 at 7:57 AM IST
എറണാകുളം: എറണാകുളം ജങ്ഷൻ (സൗത്ത്) റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ എറണാകുളം വഴി ഓടുന്ന ട്രെയിൻ സർവീസുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. മാർച്ച് 18 മുതൽ 26 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് വിവിധ ട്രെയിനുകൾ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പാലക്കാട്, ഗുരുവായൂർ, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ട്രെയിനുകൾ നഗരത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കും.
ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കിയ സർവീസുകൾ
അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ ഭാഗമായി എറണാകുളം സൗത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്ന ട്രെയിനുകൾക്കാണ് പ്രധാനമായും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പാലക്കാട് - എറണാകുളം മെമു മാർച്ച് 18 മുതൽ 26 വരെ ആലുവയിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആലുവയ്ക്കും എറണാകുളത്തിനും ഇടയിൽ ഈ ട്രെയിനിന് സർവീസ് ഉണ്ടാകില്ല. ഇതിന് പുറമെ എറണാകുളം - പാലക്കാട് മെമു 26 വരെ ആലുവയിൽ നിന്നായിരിക്കും സർവീസ് ആരംഭിക്കുക. ഗുരുവായൂർ - എറണാകുളം പാസഞ്ചർ ഇടപ്പള്ളിയിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
കൊല്ലം - എറണാകുളം മെമു തൃപ്പൂണിത്തുറയിലും തിരുവനന്തപുരം - എറണാകുളം വഞ്ചിനാട് എക്സ്പ്രസ് 26 വരെ കോട്ടയത്തും യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും. അതിനാൽ കോട്ടയത്തിനും എറണാകുളത്തിനും ഇടയിൽ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. എറണാകുളം - കണ്ണൂർ ഇൻ്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ആലുവയിൽ നിന്നായിരിക്കും സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. എറണാകുളത്തിനും ആലുവയ്ക്കും ഇടയിൽ ഈ ട്രെയിനും സർവീസ് ഉണ്ടാവില്ല. എംജിആർ ചെന്നൈ - ആലപ്പുഴ ഡെയിലി എക്സ്പ്രസ് 30 മിനിറ്റ് വൈകി മാർച്ച് 27 വരെ ഓടുന്നതാണ്. 27 വരെയാണ് നിലവിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റെയിൽവേ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ
എറണാകുളം ജങ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാത്രക്കാരെയും അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറുന്നവരെയുമാണ് നിലവിലെ നിയന്ത്രണം കാര്യമായി ബാധിക്കുക. ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തിൽ ഭാഗികമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ യാത്രക്കാർ മറ്റ് യാത്രാ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയോ എറണാകുളം ടൗൺ (നോർത്ത്) റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ട്രെയിൻ കയറുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലയിലെ പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒന്നായ എറണാകുളം സൗത്തിൽ നടക്കുന്ന നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ നവീകരണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പൂർണതോതിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് റെയിൽവേ അധികൃതർ. പ്രതിദിനം ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്ന സ്റ്റേഷൻ എന്ന നിലയിൽ, യാത്രാക്ലേശം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി എറണാകുളം നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്കും നഗരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കെഎസ്ആർടിസി, സ്വകാര്യ ബസുകൾ, കൊച്ചി മെട്രോ എന്നിവയുടെ സേവനം യാത്രക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് റെയിൽവേയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളോ അന്വേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളോ വഴി ട്രെയിനുകളുടെ സമയക്രമം പരിശോധിക്കുന്നത് യാത്രാക്ലേശം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് റെയിൽവേയുടെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പരുകളിലും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. മുൻകൂട്ടി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത യാത്രക്കാർക്ക് യാത്ര തടസപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ടിക്കറ്റ് തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും റെയിൽവേ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നാൽ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
