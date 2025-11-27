എറണാകുളം റൂറൽ പൊലീസ് 'ഓപ്പറേഷൻ ഡീ വീഡ്'; സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതി
പൊതുശല്യമായി മാറുന്നവരെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയും അവരുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ച് വിവരശേഖരണം നടത്തുകയുമാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം
എറണാകുളം: ജോലിയെടുക്കാതെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തമ്പടിച്ച് സമൂഹത്തിന് ഭീഷണിയും അസ്വാരസ്യവും സൃഷ്ടിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി എറണാകുളം റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് ഓപ്പറേഷൻ 'ഡീ വീഡ്' (Operation De - Weed) എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. പൊതുശല്യമായി മാറുന്നവരെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയും അവരുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ച് വിവരശേഖരണം നടത്തുകയുമാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി എം ഹേമലതയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു തുടർപ്രക്രിയയായിരിക്കും.
പദ്ധതി പ്രകാരം അപരിചിതരായ ആളുകളെയും സംശയാസ്പദമായി കാണുന്നവരെയും അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരെയും മറ്റും പരിശോധിച്ച് അവരുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം കണ്ടെത്തുന്നു. സ്വന്തം നാട്ടിലെയും വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു. ഇവരെക്കുറിച്ച് വിവരശേഖരണം നടത്തും. ജോലിക്ക് പോകാതെയും മറ്റും പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ തമ്പടിച്ച് ക്രിമിനൽ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നവരെ കണ്ടെത്തും. ഇവർ തങ്ങാനിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കും.
ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ് നടത്തും. അഞ്ച് സബ് ഡിവിഷനിലെ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരു ദിവസത്തെ പരിശോധനയിൽ 466 പേർക്കെതിരെ പെറ്റി കേസുകൾ എടുത്തു. 105 മറ്റു കേസുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 75 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 429 പേരുടെ വിവരശേഖരണം നടത്തി. 375 അപരിചിതരെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. 143 ലോഡ്ജ്, ഹോട്ടൽ, മറ്റ് താമസസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തി. 35 ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ, അതിഥി തൊഴിലാളികൾ പാർക്കുന്ന 36 കേന്ദ്രങ്ങൾ, 102 ക്യാമ്പുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും പരിശോധന ഉണ്ടായിരുന്നു.
ദുബായ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ജോലി വാഗ്ദാനം; രണ്ടാം പ്രതി അറസ്റ്റിൽ
ദുബായിയിലുള്ള ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിലേക്ക് ജോലിക്കായി വിസ നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് വ്യാജ വിസയും രേഖകളും നൽകി മൂവാറ്റുപുഴ പേഴയ്ക്കാപ്പിള്ളി സ്വദേശിയുടെ പണം തട്ടിയെടുത്ത കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. പാലക്കാട് പുതുപ്പരിയാരം പുളിയാംമ്പിള്ളി ഭാഗത്ത് കുന്നത്ത് വീട്ടിൽ അൻസൽ സജി (22)യെയാണ് മൂവാറ്റുപുഴ ഇൻസ്പെക്ടർ ബേസിൽ തോമസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ജോബ് വേക്കൻസി എന്ന പേരിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം നൽകിയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തി വന്നിരുന്നത്. അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ എസ് ഐ മാരായ പി വി എൽദോസ്, ബിനു വർഗീസ് എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
