ETV Bharat / state

പെൺകരുത്തിൽ എറണാകുളം: വോട്ടർമാരിലും സ്ഥാനാർഥികളിലും സ്ത്രീകൾ മുന്നിൽ; 72 പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളിൽ വെബ് കാസ്റ്റിങ്

ജില്ലയിലെ 3021 പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ 14,544 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചു. ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ ആറുവരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. പരസ്യപ്രചാരണം ഏഴിന് അവസാനിക്കും.

Ernakulam local election updates District Collector G Priyanka news Ernakulam polling station details Kerala Local Body Election 2025
എറണാകുളം ജില്ലാ കലക്ടർ ജി പ്രിയങ്ക, പൊലീസ് റൂട്ട് മാർച്ച് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 6, 2025 at 7:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി എറണാകുളം ജില്ല പൂർണ സജ്ജമായെന്നും മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായെന്നും ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ കൂടിയായ ജില്ലാ കലക്ടർ ജി പ്രിയങ്ക അറിയിച്ചു. ഡിസംബർ 9ന് ജില്ലയിലെ എല്ലാ വോട്ടർമാരും പോളിങ് ബൂത്തുകളിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാകണമെന്ന് കലക്ടർ അഭ്യർഥിച്ചു.

വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസമായ ഡിസംബർ 9ന് രാവിലെ ആറിന് അതത് പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ മോക് പോളിങ് നടക്കും. രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് പോളിങ് സമയം.

Ernakulam local election updates District Collector G Priyanka news Ernakulam polling station details Kerala Local Body Election 2025
പൊലീസ് റൂട്ട് മാർച്ച് (ETV Bharat)

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ

82 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും 14 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും 13 നഗരസഭകളും ഒരു കോർപ്പറേഷനും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ഉൾപ്പെടെ 111 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ് ജില്ലയിൽ ഡിസംബർ 9ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. നവംബർ 14ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വോട്ടർ പട്ടികപ്രകാരം 26,67,746 വോട്ടർമാരാണ് ജില്ലയിൽ ഉള്ളത്. ഇതിൽ 12,79,170 പുരുഷ വോട്ടർമാരും 13,88,544 സ്ത്രീ വോട്ടർമാരും 32 ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വോട്ടർമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

Ernakulam local election updates District Collector G Priyanka news Ernakulam polling station details Kerala Local Body Election 2025
പൊലീസ് റൂട്ട് മാർച്ച് (ETV Bharat)

7374 സ്ഥാനാർഥികൾ, 3021 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ

ജില്ലയിലെ വിവിധ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കായി 7374 സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. 3457 പുരുഷ സ്ഥാനാർഥികളും 3917 വനിത സ്ഥാനാർഥികളുമാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. ആകെ 10,834 നാമനിർദേശ പത്രികകളാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. അതിൽ 321 പത്രികകൾ തള്ളുകയും 3139 പത്രികകൾ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു. വോട്ടിങ് മെഷീനുകളുടെ കമ്മിഷനിങ് പൂർത്തിയായി. 7490 ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകളും 3036 കൺട്രോൾ യൂണിറ്റുകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി കമ്മിഷൻ ചെയ്ത് സ്ട്രോങ് റൂമുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിസർവ് യൂണിറ്റുകളും സജ്ജമാണ്. പോളിങ് ബൂത്തുകളിലെ ജോലികൾക്കായി റിസർവ് ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 14544 പേരെയാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനുപുറമേ മറ്റു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലികൾക്കായി ഏകദേശം പതിനായിരത്തോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലാകെ 2220 വാർഡുകളിലായി 3021 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഉള്ളത്.

Ernakulam local election updates District Collector G Priyanka news Ernakulam polling station details Kerala Local Body Election 2025
പൊലീസ് റൂട്ട് മാർച്ച് (ETV Bharat)

ജില്ലയിലാകെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണത്തിനും ശേഖരണത്തിനും വോട്ടെണ്ണലിനുമായി 28 കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോളിങ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണ ശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങളും പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളും വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളുമായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ അവധി നൽകും. ജില്ലയിലാകെ 72 പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളാണ് ഉള്ളത്. ഈ ബൂത്തുകളിൽ വെബ് കാസ്റ്റിങ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബസുകളും മിനി ബസുകളും കാറുകളും ജീപ്പുകളും ഉൾപ്പെടെ 1200ഓളം വാഹനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കലക്ടർ പറഞ്ഞു. വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കുന്നതിന് 48 മണിക്കൂർ മുമ്പ് വരെ (ഡിസംബർ 7 വൈകിട്ട് 6 വരെ) മാത്രമേ പരസ്യപ്രചാരണം നടത്താവൂ.

Ernakulam local election updates District Collector G Priyanka news Ernakulam polling station details Kerala Local Body Election 2025
പൊലീസ് റൂട്ട് മാർച്ച് (ETV Bharat)

സുരക്ഷയൊരുക്കി റൂറൽ പൊലീസ്

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി റൂറൽ ജില്ലയിൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി എം ഹേമലതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 3125 പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കും. കൂടാതെ അറനൂറോളം സ്പെഷൽ പൊലീസുകാരുമുണ്ടാകും. സ്റ്റേഷൻ തലത്തിൽ പ്രത്യേകം പട്രോളിങ് സംഘങ്ങളുണ്ടാകും. മഫ്തിയിലും പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാലറ്റ് വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രത്യേക സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2206 ബൂത്തുകളാണ് റൂറൽ ജില്ലയിലുള്ളത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പൊലീസ് റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തി. അഞ്ച് സബ്ഡിവിഷനുകളിലും മാർച്ച് നടന്നു. ആലുവയിൽ ഡിവൈഎസ്പി ടിആർ രാജേഷ് നേതൃത്വം നൽകി.

Ernakulam local election updates District Collector G Priyanka news Ernakulam polling station details Kerala Local Body Election 2025
പൊലീസ് റൂട്ട് മാർച്ച് (ETV Bharat)

Also Read:- ആദ്യ ഘട്ട കൊട്ടിക്കലാശം നാളെ, മുള്‍മുനയില്‍ മുന്നണികള്‍; ഏഴ് ജില്ലകളില്‍ വോട്ടെടുപ്പ് 9ന്

TAGGED:

ERNAKULAM LOCAL ELECTION UPDATES
DISTRICT COLLECTOR G PRIYANKA NEWS
ERNAKULAM POLLING STATION DETAILS
KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
ERNAKULAM LOCAL ELECTION NEWS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.