കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ കൂറുമാറിയവരുടെ കൊമ്പുകോർക്കലും; കളമൊരുങ്ങുന്നത് വാശിയേറിയ മത്സരത്തിന്
Published : November 14, 2025 at 8:40 PM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി മുന്നണികളുടെ സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം തുടരുമ്പോൾ ചില മുൻ കൗൺസിലർമാരുടെ കുറുമാറ്റവും ഇതിനൊപ്പം സജീവ ചർച്ചയാവുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ തവണ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ എഴുപത്തി നാലംഗ കൗൺസിലിൽ ഇടതുമുന്നണി 33 സീറ്റ് നേടിയപ്പോൾ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി 31 സീറ്റും ബിജെപി അഞ്ച് സീറ്റും, സ്വതന്ത്രർ അഞ്ച് സീറ്റുമായിരുന്നു നേടിയത്. ഇതിൽ രണ്ട് സ്വതന്ത്രർ ഇടതുമുന്നണിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് ഇടതുമുന്നണി പ്രതിസന്ധികളില്ലാതെ അഞ്ചു വർഷം ഭരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
ലീഗ് വിമതനായി മത്സരിച്ച ടി.കെ. അഷറഫും, കോൺഗ്രസ് വിമതനായ സനൽ മോനുമായിരുന്നു ഇടതുമുന്നണിയെ പിന്തുണച്ചത്. ഇരുവരെയും ഇടതു മുന്നണി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരുമായി നിയമിച്ച് പ്രത്യുപകാരവും നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷവും ഇടതു ഭരണ സമിതിയെ താങ്ങി നിർത്തിയ ടി.കെ. അഷറഫ്, വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണിക്കെതിരായാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.
ലീഗിലേക്ക് മടങ്ങിയ ടി.കെ. അഷറഫ് പതിനേഴാം ഡിവിഷനിൽ സ്ഥാനാർഥിയാണ്. ലീഗ് വിട്ട് സിപിഎമ്മിൽ ചേർന്ന പി.എം. ഹാരിസാണ് ഈ ഡിവിഷനിലെ സിപിഎം സ്ഥാനാർത്ഥി. ഇതോടെ പഴയ ലീഗ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ നേരിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിനാണ് കലൂർ നോർത്ത് വേദിയാവുക. കഴിഞ്ഞതവണത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിയെ പിന്തുണച്ച താൻ മാതൃ സംഘടനയായ ലീഗിലേക്ക് മടങ്ങിയതിനെ തുടർന്നാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായതെന്ന് ടി.കെ. അഷറഫ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി നിന്ന് നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു. തുരുത്തി ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം യാഥാർഥ്യമാക്കണമെന്നതായിരുന്നു തന്റെ ആവശ്യം. അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് കാലം പ്രവർത്തിച്ച ലീഗിലേക്കുള്ള മടക്കം തന്റെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കിന് സമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം ടി.കെ. അഷറഫിനൊപ്പം നിലവിലെ ഭരണ സമിതിയെ പിന്തുണച്ച കോൺഗ്രസ് വിമതനായ സനൽ മോൻ ഇത്തവണ മത്സര രംഗത്ത് ഇല്ല.
സിപിഎം മുൻ ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അംഗവും പ്രാദേശിക നേതാവുമായിരുന്ന വി.പി. ചന്ദ്രനെയാണ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി കോൺഗ്രസ് വൈറ്റില ഡിവിഷനിൽ കളത്തിലിറക്കിയത്. എന്നാൽ മുൻ കെപിസിസി മെമ്പർ എ.ബി. സാബുവിനെ എതിർ സ്ഥാനാർഥിയാക്കി സിപിഎം അതേ നാണയത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് മറുപടി നൽകുകയാണ്.
ഇരുപാർട്ടികളുടെയും മുൻ നേതാക്കൾ പാർട്ടി മാറി മത്സര രംഗത്ത് എത്തിയതോടെ വീറും വാശിയുമേറിയ പോരാട്ടത്തിനാണ് നാല്പത്തിയാറാം ഡിവിഷനായ വൈറ്റില വേദിയാവുക. തോപ്പുംപടി ഡിവിഷനിലെ യുഡിഎഫ് സിറ്റിങ് കൗൺസിലറായ ഷീബ ഡുറോം ഇതേ ഡിവിഷനിലെ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർഥിയായാണ് ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നത്. നാടിന്റെ വികസനത്തിനായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം എംഎൽഎയോടും മേയറോടും സഹകരിച്ച് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തന്നെ ഒതുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അവർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയായി ജനവിധി തേടുന്നതെന്ന് ഷീബ ഡുറോം വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ തോപ്പുംപടി ഡിവിഷൻ കൗൺസിലർ ആയിരുന്ന സ്ഥലം എംഎൽഎ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി യുഡിഎഫ് കൗൺസിലറായ താൻ ഇടത് എംഎൽഎയെ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പേരിൽ പോലും തനിക്ക് വിമർശനങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടിവന്നു.
ഇടതുപക്ഷമാണ് ശരിയായ പക്ഷമെന്ന ബോധ്യത്തിലും, ഇനിയും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇത്തവണ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനാർഥിയായത്. തോപ്പുംപടിയിലെ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് താൻ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
കതൃക്കടവ് ഡിവിഷനിൽ ദീർഘകാലം യുഡിഎഫ് കൗൺസിലറായിരുന്ന ഗ്രേസി ജോസഫ്, കോൺഗ്രസുമായി തെറ്റി കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിമത സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ സിപിഎം സ്ഥാനാർത്ഥിയായാണ് കതൃക്കടവിൽ നിന്നും ജനവിധി തേടുന്നത്. നേരത്തെ കോൺഗ്രസിലെ കെ.വി. തോമസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു അവർ.
നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലറായിരുന്ന എം.ബി. മുരളീധരൻ ഇത്തവണ മുപ്പത്തിയെട്ടാം ഡിവിഷനായ വെണ്ണലയിൽ നിന്നും സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയായി ജനവിധി തേടുന്നു. ഇടതുമുന്നണിക്കായി ജനവിധി തേടുന്ന ദമ്പതിമാരാണ് കെ.ജെ. പ്രകാശനും, മേരി കലിസ്റ്റയും. ഇരുവരും നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായിരിന്നു. ഇതിൽ കെ.ജെ. പ്രകാശൻ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയായി അറുപത്തിയെട്ടാം ഡിവിഷനായ മുണ്ടംവേലി ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും മത്സരിക്കുന്നു. അതേസമയം മേരി കലിസ്റ്റ എൻസിപി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മുണ്ടംവേലിയിൽ നിന്നാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്.
ഹിജാബ് വിവാദം ഉണ്ടായ സെന്റ് റീത്താസ് സ്കൂളിലെ ആരോപണ വിധേയനായ പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് ജോഷി കൈതവളപ്പിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയാണ്. പള്ളുരുത്തി കച്ചേരിപ്പടി ഡിവിഷനിലാണ് ജോഷി കൈതവളപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത്.
മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവും മുൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ശ്യാമള എസ്. പ്രഭു സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിമത സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കും. ഈ ഡിവിഷനിൽ കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെ സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ശ്യാമള എസ്. പ്രഭുവിന് പിന്തുണ നൽകാനാണ് കോൺഗ്രസ് നീക്കം. കോൺഗ്രസ്, സിപിഎം, സിപിഐ പാർട്ടികൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഇതിനകം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ എൻഡിഎക്ക് സ്ഥാനാർഥി നിർണയം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
എഴുപത്തിയാറിൽ 32 സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതേസമയം പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങിൽ നിന്നും എൻഡിഎ ഘടക കക്ഷിയായ ബിഡിജെഎസ് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ബിഡിജെഎസ് മത്സരിക്കുന്ന ഏഴു സീറ്റുകളിലാണ് തർക്കം തുടരുന്നത്. കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായിരുന്ന അൻസിയ സിപിഐ സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. അതേസമയം പാർട്ടി അംഗം പോലുമല്ലായിരുന്ന അൻസിയയെ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിപ്പിച്ചു ജയിപ്പിച്ച്, പാർട്ടി തന്നെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറാക്കി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ച ശേഷം വീണ്ടും സ്വന്തം താത്പര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടുള്ള വിഭ്രാന്തി മാത്രമാണ് അൻസിയയുടെ പ്രസ്താവനയെന്ന് സിപിഐ കൊച്ചി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എം.കെ. അബ്ദുൽ ജലീൽ അറിയിച്ചു.
കൂത്താട്ടുകുളം നഗരസഭയിലെ സിപിഎം കൗൺസിലർ കലാരാജു യുഡിഎഫിനെ പിന്തുണച്ചതോടെ, നഗരസഭാ ഭരണം ഇടതുമുന്നണിക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു. ആറു മാസം മുമ്പ് യുഡിഎഫ് അവതരിപ്പിച്ച അവിശ്വാസ പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കൗൺസിലിനെത്തിയ കലാരാജുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് വിവാദമായിരുന്നു. കലാരാജുവിന് യുഡിഎഫ് സീറ്റ് നൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കൂത്താട്ടുകുളം നഗരസഭാ കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലറായ ദീപ പാർട്ടിവിടുകയും സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയായി ഇത്തവണ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കോർപ്പറേഷനിലും, നഗരസഭകളിലും, പഞ്ചായത്തുകളിലും പാർട്ടി മാറി സീറ്റ് നേടി മത്സരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ല മുന്നിലാണ്. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും സ്ഥാനാർഥികളുടെ കൂടുമാറ്റവും പിന്മാറ്റവും തുടരാനാണ് സാധ്യത.