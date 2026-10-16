എറണാകുളം സിനഗോഗ് തീവെപ്പ്: പ്രതി എബിൻ പോൾ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ; 'ബോസി'നായി അന്വേഷണം ഊർജിതം
എറണാകുളം സെൻട്രൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണർ സിബി ടോമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് (എസ്.ഐ.ടി) കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
Published : October 16, 2026 at 2:10 PM IST
എറണാകുളം: എറണാകുളം മാർക്കറ്റ് റോഡിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കടവുംഭാഗം സിനഗോഗിന് മുന്നിൽ തീയിട്ട കേസിലെ പ്രതി എബിൻ ബി. പോളിനെ (32) അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ്. പ്രതിക്ക് പണം നൽകി കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യിപ്പിച്ചുവെന്ന് കരുതുന്ന 'ബോസ്' എന്ന അജ്ഞാതനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഊർജിത അന്വേഷണത്തിലാണ് പൊലീസ്.
തീവ്രവാദ ബന്ധം അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘം
എറണാകുളം സെൻട്രൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണർ സിബി ടോമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് (എസ്.ഐ.ടി) കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. കൊച്ചി സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ അരുൺ കെ. പവിത്രനാണ് അന്വേഷണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. പ്രതി അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡിസിപി വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ മിറർ ഇമേജ് തിരുവനന്തപുരം ഫൊറൻസിക് ലാബിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിലെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. പ്രതിക്ക് പണം നൽകിയത് ആരാണെന്നും, ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെക്കുറിച്ചും ഈ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രതിക്കെതിരെ കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തുന്ന കാര്യം പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുമെന്നും ഡിസിപി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എൻ.ഐ.എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും പ്രതിയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും.
മാനസിക പ്രശ്നമെന്ന് പ്രതിഭാഗം
പ്രതിക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും ചികിത്സയിലാണെന്നുമുള്ള പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദം പരിഗണിച്ച്, കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തി ആവശ്യമായ മരുന്നും ചികിത്സയും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, 48 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ പ്രതിയുടെ ആരോഗ്യനിലയും കസ്റ്റഡി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടും കോടതിക്ക് കൈമാറണം.
സംഭവത്തെ നിസ്സാരമായി കാണാനാവില്ലെന്നും പ്രതിയുടെ പേരിൽ വലിയ തോതിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ മുൻപ് നടന്ന തീവെപ്പ് കേസിലും ഇയാൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കണമെന്നുമാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിലപാട്.
സംഭവം പുലർച്ചെ
ഒക്ടോബർ 12 തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 2.30 ഓടെയാണ് എണ്ണൂറ് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള സിനഗോഗിന് മുൻവശമുള്ള ബ്ലോസം നഴ്സറിയുടെ ബാനറിന് തീയിട്ടത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിനഗോഗിന് പ്രത്യേക പൊലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും സംഭവം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. വീഴ്ച വരുത്തിയ രണ്ട് പൊലീസുകാരെ പിന്നീട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.
നീല നിറത്തിലുള്ള മാരുതി ഇഗ്നിസ് കാറിലെത്തിയ പ്രതി, വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന പെട്രോളൊഴിച്ച് നഴ്സറിയുടെ പ്രചാരണ സാമഗ്രികൾക്കും ഫ്ലെക്സുകൾക്കും തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇയാൾ സ്വന്തം മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയ ശേഷം കടന്നുകളഞ്ഞു. രാവിലെ സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
ഭൂരിഭാഗം കടകളിലെയും സിസിടിവികൾ രാത്രിയിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്നത് വെല്ലുവിളിയായെങ്കിലും ലഭ്യമായ ദൃശ്യങ്ങളും നൂറ്റമ്പതോളം പേരിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സാങ്കേതിക സഹായവും ഉപയോഗിച്ച് പൊലീസ് കാറിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തുടർന്ന് പുത്തൻകുരിശിലെ വാടകവീട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്ന പ്രതിയെ തന്ത്രപരമായി പിടികൂടുകയായിരുന്നു.
ക്രിപ്റ്റോകറൻസി വഴി പ്രതിഫലം
പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് ടെലഗ്രാം ആപ്പിലൂടെ 'ബോസ്' എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന അപരിചിതനായ വ്യക്തിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് കൃത്യം നടത്തിയത് എന്ന് കണ്ടെത്തി. നിർദേശിക്കപ്പെടുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തുക, ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി അയച്ചുകൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം ക്രിപ്റ്റോകറൻസി വഴി പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റുക എന്നതായിരുന്നു ഇയാളുടെ പ്രവർത്തനരീതിയെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്.
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പ്രതി താമസിച്ചിരുന്ന പുത്തൻകുരിശിലെ വീട്ടിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ എട്ടുതരം ലഹരിമരുന്നുകളും കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ വിൽപനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഫോണിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പൊലീസും പുത്തൻകുരിശ് പൊലീസും വെവ്വേറെ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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