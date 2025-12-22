ETV Bharat / state

ഷിബുവിൻ്റെ ഹൃദയം ഇനി ദുർഗയിൽ മിടിക്കും; അതിർത്തി കടന്ന സ്നേഹം, ചരിത്രമായി എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രി

നേപ്പാൾ സ്വദേശിനിക്ക് കൊല്ലം സ്വദേശിയുടെ ഹൃദയം നൽകുന്നു. ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നടക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ ശസ്ത്രക്രിയയാണിത്. എയർ ആംബുലൻസിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് അവയവം എത്തിക്കുന്നത്

Ernakulam General Hospital history Organ donation Kerala news Nepali woman heart transplant Air ambulance Trivandrum Kochi
ഷിബു (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 22, 2025 at 10:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: രാജ്യത്താദ്യമായി സർക്കാർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി ചരിത്രം കുറിക്കാൻ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രി ഒരുങ്ങുന്നു. നേപ്പാൾ സ്വദേശിയായ ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരിയായ യുവതിക്കാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച കൊല്ലം സ്വദേശി ഷിബുവിൻ്റെ ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത്. രാജ്യാതിർത്തികൾ ഭേദിച്ചുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ കരുതലിൻ്റെ നേർസാക്ഷ്യമായി ഈ ശസ്ത്രക്രിയ മാറുകയാണ്.

ഹൈപ്പർ ട്രോഫിക് കാർഡിയോ മയോപ്പതി എന്ന ഗുരുതര രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയ നേപ്പാൾ സ്വദേശിനിയായ ദുർഗ കാമിക്കാണ് പുതുജീവൻ ലഭിക്കുന്നത്. ഹൃദയഭിത്തികൾക്ക് കനം കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ വലിയ ചികിത്സാചെലവ് താങ്ങാനാകാത്തതിനാലാണ് പെൺകുട്ടി എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയെ സമീപിച്ചത്. വിദേശ വനിതയായതിനാൽ അവയവ ദാനത്തിനുള്ള മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിന് നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചാണ് ഇതിനുള്ള ഇളവ് നേടിയെടുത്തത്. അനുയോജ്യമായ ദാതാവിനെ കാത്ത് മാസങ്ങളായി ഇവർ കേരളത്തിൽ തുടരുകയായിരുന്നു.

കൊല്ലം ഇടവട്ടം ചിറക്കര സ്വദേശി 47 വയസ്സുള്ള ഷിബുവിൻ്റെ ഹൃദയമാണ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് നേപ്പാൾ സ്വദേശിനിക്ക് നൽകുന്നത്. വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഷിബുവിന് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവനെ നഷ്ടമായ വേദനയ്ക്കിടയിലും അവയവദാനത്തിന് ഷിബുവിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ സന്നദ്ധരായതോടെയാണ് ചരിത്രപരമായ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് കളമൊരുങ്ങിയത്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽനിന്ന് എയർ ആംബുലൻസ് മാർഗമാണ് ഹൃദയം കൊച്ചിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനുമുമ്പ് പലതവണ ഹൃദയവുമായി എയർ ആംബുലൻസുകൾ കൊച്ചിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയായ ലിസിയിലേക്കായിരുന്നു. ഇത്തവണ ലക്ഷ്യം എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

സജ്ജമായി മെഡിക്കൽ സംഘം

ഡോ. ജോർജ് വാളൂരാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയാണ് ദാതാവിൽനിന്ന് ഹൃദയം ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി ശേഖരിച്ചത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30ഓടെ ഹൃദയം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഡോ. ജോർജ് വാളൂരാൻ, ഡോ. ജിയോ പോൾ, ഡോ. രാഹുൽ, ഡോ. പോൾ, ഡോ. വിജോ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുക. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഒരു ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുന്നതിൽ വലിയ അഭിമാനവും സന്തോഷവുമുണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ഷഹീർഷ അറിയിച്ചു. ഒരുവർഷം മുൻപുതന്നെ ആശുപത്രി ഇതിനായി പൂർണസജ്ജമായിരുന്നു.

ഷിബുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് പുറമെ രണ്ട് വൃക്കകൾ, കരൾ, നേത്രപടലങ്ങൾ, ചർമം എന്നിവയും ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ചർമം ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ അവയവദാന ദൗത്യത്തിനുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ മേഖലയിൽ രാജ്യവും ലോകവും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒന്നായി ഈ അവയവദാന പ്രക്രിയ മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

Also Read:- സ്ത്രീകൾക്ക് 1000 രൂപ ധനസഹായം; അപേക്ഷകൾ കെ-സ്മാർട്ട് വഴി, ആർക്കൊക്കെ ലഭിക്കും?

TAGGED:

ERNAKULAM GENERAL HOSPITAL HISTORY
ORGAN DONATION KERALA NEWS
NEPALI WOMAN HEART TRANSPLANT
AIR AMBULANCE TRIVANDRUM KOCHI
HEART TRANSPLANT GENERAL HOSPITAL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.