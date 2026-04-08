പോളിങ്ങിന് സജ്ജമായി എറണാകുളം; നാളെ വിധി എഴുതുന്നത് 25 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടർമാർ
സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഓരോ പ്രത്യേക വനിതാ ബൂത്തുകൾ വീതം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്
Published : April 8, 2026 at 6:09 PM IST
എറണാകുളം: 2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സുപ്രധാന ഘട്ടമായ വോട്ടെടുപ്പിന് എറണാകുളം ജില്ല സർവസജ്ജം. നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ ജില്ലയിലെ 14 മണ്ഡലങ്ങളിലായി 25,03,842 വോട്ടർമാരാണ് തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 12,18,707 പുരുഷന്മാരും 12,85,108 സ്ത്രീകളും 27 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വോട്ടർമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. 1,97,711 വോട്ടർമാരുള്ള കളമശ്ശേരിയാണ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ഡലം. 1,36,222 വോട്ടർമാരുള്ള എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വോട്ടർമാരുള്ളത്.
വോട്ടിങ് പ്രക്രിയ സുതാര്യവും സുഗമവുമാക്കാൻ ജില്ലയിലുടനീളം 3148 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും വെബ്കാസ്റ്റിങ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഓരോ പ്രത്യേക വനിതാ ബൂത്തുകൾ വീതം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രണ്ട് ബൂത്തുകൾ കൊച്ചി അമരാവതി ജിയുപി സ്കൂളിലും മൂവാറ്റുപുഴ ഇലാഹിയ പബ്ലിക് സ്കൂളിലും പ്രവർത്തിക്കും. മികച്ച സൗകര്യങ്ങളുള്ള 70 മോഡൽ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളും വോട്ടർമാരെ സ്വീകരിക്കാൻ തയാറായിക്കഴിഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി 15,148 ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജില്ലാ കലക്ടർ ജി പ്രിയങ്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ റാൻഡമൈസേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി, 14 വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബൂത്തുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു. ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനായി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെ എസ് സുദർശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂവായിരത്തോളം പൊലീസുകാരെയും 1852 സ്പെഷ്യൽ പൊലീസുകാരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരീക്ഷണത്തിനായി 94 ഗ്രൂപ്പ് പട്രോളിങ് സംഘങ്ങളും സജീവമാണ്. വോട്ടർമാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള എല്ലാ അന്തിമ തയാറെടുപ്പുകളും പൂർത്തിയായതായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.
കന്നിക്കാർ 4,66,408
18നും 19നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 4,66,408 വോട്ടർമാരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ കന്നി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ അർഹരായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 2,34,707 പേർ പുരുഷ വോട്ടർമാരും 2,31,701 പേർ സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുമാണ്. 20നും 29നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 45,72,783 വോട്ടർമാരുണ്ട്. ഇതിൽ 22,89,584 പേർ പുരുഷവോട്ടർമാരും 22,83,121 പേർ സ്ത്രീ വോട്ടർമാരും 78 പേർ ട്രാൻസ് ജെൻഡർ വ്യക്തികളുമാണ്. നൂറ് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള 1,555 വോട്ടർമാരാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. ഇതില് 478 പേർ പുരുഷവോട്ടർമാരും 1,077 സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുമാണ്.
Also Read: കേരളം ബൂത്തിലെത്തുമ്പോൾ: ജെൻസികൾ അമ്പത് ലക്ഷത്തിൽപ്പരം, സെഞ്ച്വറിയടിച്ചവർ 1555