"പുതിയ എസിക്ക് ₹15,000 അധികം നൽകണം"; വാറൻ്റി നിഷേധിച്ച കമ്പനിക്ക് 'പണി' കൊടുത്തു ഉപഭോക്തൃ കോടതി

വാറൻ്റി ഉള്ളപ്പോൾ സ്പെയർ പാർട്‌സ് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് സേവന ന്യൂനതയാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കംപ്രസ്സർ സൗജന്യമായി മാറ്റാനും 25,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും ഉത്തരവിട്ടു.

AC warranty denied compensation Unfair trade practice AC repair Ernakulam consumer court order Defective AC compressor refund
ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷൻ (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

Published : November 21, 2025 at 10:06 PM IST

എറണാകുളം: വാറൻ്റി കാലയളവിൽ തകരാറിലായ എസി റിപ്പയർ ചെയ്തു നൽകാത്ത സംഭവത്തിൽ ഉപഭോക്താവിന് നഷ്ടപരിഹാരവും കോടതി ചെലവും നൽകാൻ ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. വാറൻ്റി കാലാവധി നിലനിൽക്കെ, തകരാറിലായ എസി കംപ്രസ്സർ സൗജന്യമായി മാറ്റി നൽകുന്നതിനു പകരം, 15,000 രൂപ അധികമായി നൽകി പുതിയ എയർ കണ്ടീഷണർ വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താവിനെ നിർബന്ധിച്ച നിർമ്മാതാവിൻ്റെ നടപടി അധാർമിക വ്യാപാര രീതിയും സേവനത്തിലെ ന്യൂനതയും ആണെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി.

പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനം

വല്ലാർപ്പാടം സ്വദേശിയായ സുദർശനൻ സിആർ 2018ൽ വാങ്ങിയ ഗോദ്റേജ് കമ്പനിയുടെ സ്പ്ലിറ്റ് എയർ കണ്ടീഷണറിൻ്റെ ഏഴ് വർഷത്തെ കംപ്രസ്സർ വാറൻ്റി നിലനിൽക്കെ, 2024 മാർച്ചിലാണ് കൂളിങ് കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പരാതിയുമായി കമ്പനിയെ സമീപിച്ചത്. പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കംപ്രസ്സറിന് പൂർണമായും തകരാറുണ്ടെന്ന് ടെക്നീഷ്യൻ സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും, ഈ മോഡലിനായുള്ള കംപ്രസ്സർ ലഭ്യമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിർമ്മാതാവ് വാറൻ്റി സേവനം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. വാറൻ്റി കാലയളവിൽ ഉത്പന്നത്തിലെ തകരാർ പരിഹരിക്കാതെ, 15,000 രൂപ അധികമായി നൽകിയാൽ മാത്രമേ പുതിയ എസി നൽകാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് കമ്പനി ഉപഭോക്താവിനെ അറിയിച്ചു.

കമ്മിഷൻ്റെ നിരീക്ഷണം

വാറൻ്റി പാലിക്കുന്നത് പുതിയ ഒരു ഉത്പന്നം വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച നിർമ്മാതാവിൻ്റെ ഈ നടപടി നിയമപരമായി ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഡിബി ബിനു അധ്യക്ഷനും വി രാമചന്ദ്രൻ, ടിഎൻ ശ്രീവിദ്യ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. നിർമ്മാതാവിൻ്റെ ഇത്തരം നടപടികൾ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം 2019, സെക്ഷൻ 2(47) പ്രകാരമുള്ള അന്യായ വ്യാപാര രീതിയാണ്. മാത്രമല്ല, വാറൻ്റി കാലയളവിൽ സേവനം നൽകുന്നതിന് പകരം, മറ്റൊരു ഉത്പന്നം വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിച്ചത് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം നിരോധിച്ച നിയന്ത്രിത വ്യാപാര രീതിയാണ്. വാറൻ്റി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ സ്പെയർ പാർട്‌സുകളുടെ ലഭ്യതയില്ലായ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സേവനം നിഷേധിക്കുന്നത് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം പ്രകാരം സേവനത്തിലെ ന്യൂനതയാണ്. വേനൽക്കാലത്ത് എസി പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നത് ഉപഭോക്താവിന് കനത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയതായും വിധിയിൽ വിലയിരുത്തി.

നഷ്ടപരിഹാരവും ഉത്തരവും

ഒന്നാം എതിർകക്ഷിയായ നിർമ്മാണ കമ്പനി, ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം തകരാറിലായ കംപ്രസ്സർ സൗജന്യമായി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച കംപ്രസ്സറിന് 12 മാസത്തെ പുതിയ വാറൻ്റി നൽകുകയും വേണം. സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത 15 ദിവസത്തിനകം ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം തുല്യമോ മികച്ചതോ ആയ പുതിയ എസി നൽകുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ വിലയും പരാതി ഫയൽ ചെയ്ത തീയതിയായ 2024 ജൂൺ 28 മുതൽ ഒമ്പത് ശതമാനം വാർഷിക പലിശ സഹിതം തിരികെ നൽകുകയോ ചെയ്യണം. കൂടാതെ, സേവനത്തിലെ ന്യൂനതയും അന്യായ വ്യാപാര രീതികളും കാരണം ഉപഭോക്താവിന് നേരിട്ട മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടിനും സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനും നഷ്ടപരിഹാരമായി 20,000 രൂപയും കോടതി ചെലവായി 5,000 രൂപയും 45 ദിവസത്തിനകം പരാതിക്കാരന് നൽകണമെന്നും ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടു.

