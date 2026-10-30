തൊണ്ടിമുതലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന എംഡിഎംഎ മോഷ്ടിച്ചു; എറണാകുളത്ത് എസ്ഐ അറസ്റ്റിൽ
വിവിധ കേസുകളിലായി പിടിച്ചെടുക്കുന്ന തൊണ്ടിമുതലുകൾ അതത് സ്റ്റേഷനുകളിലെ സുരക്ഷിത ലോക്കറുകളിലും അലമാരകളിലുമാണ് സൂക്ഷിക്കുക
Published : October 30, 2026 at 7:28 AM IST
എറണാകുളം: പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തൊണ്ടിമുതലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മയക്കുമരുന്ന് മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അറസ്റ്റിൽ. എറണാകുളം സെൻട്രൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐ തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട സ്വദേശി അനസ് എസ്. തൗഫീഖാണ് പിടിയിലായത്. എളമക്കര സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പിടികൂടി സീൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന 87.370 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയാണ് ഇയാൾ രഹസ്യമായി കടത്തിയത്.
സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കുരുക്കായി
വിവിധ കേസുകളിലായി പിടിച്ചെടുക്കുന്ന തൊണ്ടിമുതലുകൾ അതത് സ്റ്റേഷനുകളിലെ സുരക്ഷിത ലോക്കറുകളിലും അലമാരകളിലുമാണ് സൂക്ഷിക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ എറണാകുളം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച എംഡിഎംഎ അടങ്ങിയ സീൽ ചെയ്ത കവറാണ് എസ്ഐ അനസ് കടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 18-ാം തീയതിയാണ് സ്റ്റേഷനിലെ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഈ കവർ പ്രതി മോഷ്ടിച്ചത്. തുടർന്ന് 26-ാം തീയതി യഥാർഥ കവറിന് പകരം സീൽ ചെയ്യാത്ത മറ്റൊരു കവർ ഇയാൾ രഹസ്യമായി തിരികെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
രണ്ടാമത് വച്ച കവറിന് കൃത്യമായ തൂക്ക വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെട്ടത് സ്റ്റേഷനിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. പുതിയ കവറിന് 202 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർക്ക് സംശയം തോന്നി ഉടനടി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും അനസാണ് ക്രമക്കേടിന് പിന്നിലെന്ന് വ്യക്തമായി.
തുടർന്ന് ഇയാളിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടിയെങ്കിലും തൃപ്തികരമായ മറുപടി നൽകാൻ സാധിച്ചില്ല. നൽകിയ വിശദീകരണങ്ങൾ കളവാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ അനസിനെ ഉടൻ തന്നെ സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ
തൊഴിലിടത്ത് നിന്ന് തൊണ്ടിമുതൽ മോഷ്ടിക്കുക, കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും നടപടികളിലും കൃത്രിമം കാണിക്കുക, വാണിജ്യ അളവിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായി കൈവശം വയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണ് എസ്ഐ അനസിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം അളവിലുള്ള എംഡിഎംഎ കൈക്കലാക്കിയതെന്ന കാര്യത്തിൽ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങിലൂടെ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിവച്ച അനസ്, കടങ്ങൾ വീട്ടുന്നതിനായി മയക്കുമരുന്ന് വിൽപന നടത്തുകയോ അതോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കൈമാറുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. മുൻപും ഇയാൾ സമാനമായ രീതിയിൽ തൊണ്ടിമുതൽ മോഷ്ടിച്ച് വിറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
വേലിയേ വിളവ് തിന്നുന്നു
ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇപ്പോൾ മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹിൽപാലസ് സ്റ്റേഷനിൽ എസ്ഐയായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കവെ, കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലഹരിവിരുദ്ധ പദ്ധതിയായ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ സജീവ സംഘാടകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അനസ്. ലഹരിയുടെ ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ക്ലാസുകളെടുക്കുകയും ബോധവത്കരണ പരിപാടികളിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ സമാനമായ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായത് സേനയ്ക്ക് തന്നെ വലിയ നാണക്കേടായി. സംഭവത്തിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്.
Also Read: 'ബോസ്', 'വിക്രം' ആരാണ്? ക്രിപ്റ്റോ പണം ആര് നൽകി? സിനഗോഗ് തീവെപ്പ് കേസ് എൻഐഎ ഏറ്റെടുത്തു