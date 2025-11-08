വന്ദേ ഭാരത് പൊളിയെന്ന് അഭിനന്ദ്, യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനമെന്ന് രതീശും രഞ്ജിനിയും, ആദ്യ യാത്രയുടെ അനുഭവങ്ങള് പങ്കുവച്ച് യാത്രക്കാര്
ആദ്യമായി വന്ദേ ഭാരതിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടന്ന് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർഥിയായ ആയിഷ
Published : November 8, 2025 at 1:45 PM IST
എറണാകുളം: എറണാകുളം– ബെംഗളൂരു വന്ദേഭാരത് സർവീസിന് തുടക്കം. കന്നിയാത്രയെ ആഘോഷമാക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള യാത്രക്കാർ. കേരളത്തനിമയിലാണ് വന്ദേഭാരതിനെ എറണാകുളം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കഥകളിയും വന്ദേഭാരതിൻ്റെ മുൻവശം നിറയെ പൂമാലകൾ കെട്ടി അലങ്കരിച്ചുമൊക്കയാണ് യാത്രക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.
വന്ദേ ഭാരത് യാത്ര അടി പൊളിയെന്ന് വിദ്യാർത്ഥിയായ അഭിനന്ദ് പറഞ്ഞു. ആദ്യമായാണ് വന്ദേ ഭാരതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ബെംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇനി സുഖകരമാകുമെന്നും അഭിനന്ദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നേരത്തെ രണ്ട് വന്ദേ ഭാരത് ഉദ്ഘാടന യാത്രകളിലും പങ്കെടുത്ത കൊല്ലത്തു നിന്നുമുള്ള രതീശും കുടുംബവും പതിവ് തെറ്റിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം മൂന്നാം വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന യാത്രയുടെയും ഭാഗമായി. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നും വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനമായ ഈ സർവീസ് ആരംഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് രതീശും രഞ്ജിനിയും പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ വന്ദേ ഭാരത് സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ബെംഗളൂരുവിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് എറണാകുളം- ബെംഗളൂരു സർവീസെന്ന് എറണാകുളം സ്വദേശിയായ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ആദ്യമായി വന്ദേ ഭാരതിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടന്ന് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർഥിയായ ആയിഷ വ്യക്തമാക്കി. ഏറെ അഭിമാനം നൽകുന്നതാണ് വന്ദേ ഭാരത്. ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രെയ്നുകൾ ആവശ്യമാണന്നും ആയിഷ പറഞ്ഞു.
വന്ദേ ഭാരതിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ശിവരഞ്ജന പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ ചിത്രരചനാ മത്സരം നടത്തി മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച കുട്ടികളെയും യാത്രയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം, പരിപാടിക്കിടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ആര്എസ്എസ് ഗണഗീതം പാടിച്ചത് വിവാദമാകുന്നുണ്ട്.
Kerala welcomes the new Vande Bharat in its own style Invoking the distinct culture that harmonizes tradition and progress.#TVCSR #SouthernRailway#IndianRailways #ErnakulamBengaluru #VandeBharatExpress #RailInfra4Kerala#Kerala #Tamilnadu #Karnataka pic.twitter.com/BsmMuaYvXy— DRM Thiruvananthapuram (@drm_tvc) November 8, 2025
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വാരാണസിയിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സർവീസ് വെർച്വലായി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള മറ്റ് വന്ദേ ഭാരത് സർവീസുകളുടെ ഉദ്ഘാടനവും പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് കൊച്ചി സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഉദ്ഘാന പരിപാടിയിൽ കേരള ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ, കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി, മന്ത്രിമാരായ പി രാജീവ്, വി അബ്ദു റഹിമാൻ ഉൾപ്പടെ നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു.
ആദ്യ യാത്രയിൽ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തികളും,വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് യാത്രക്കാരായത്. വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിലെ യാത്രക്കാരായ കുട്ടികളുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബിജെപി എംപിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി സംസാരിക്കുകയും ചോക്ലേറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഉദ്ഘാടന സ്പെഷൽ ട്രെയിനായി രാവിലെ എട്ടര മണിയോടെയാണ് എറണാകുളം സൗത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വന്ദേ ഭാരത് പുറപ്പെട്ടത്. എറണാകുളം-ബെംഗളൂരു വന്ദേ ഭാരത് ഒൻപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തും.
സാധാരണ 13 മണിക്കൂർ വേണ്ടിവരുന്ന യാത്രയാണിത്. അറുനൂറ് കിലോമീറ്ററിലധികം ദൈർഘ്യം ഒമ്പത് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പിന്നിടാൻ വന്ദേ ഭാരതി ന് കഴിയുമെന്നതാണ് ഈ വേഗരാജാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഒൻപത് പ്രധാന സ്റ്റോപ്പുകളാണ് എറണാകുളം ബംഗ്ലൂരു വന്ദേ ഭാരത് സർവീസിനുള്ളത്.
The inagural special trip of ernakulam bengaluru vande bharat departing from ernakulam junction station.#TVCSR #SouthernRailway#IndianRailways #ErnakulamBengaluru #VandeBharatExpress #RailInfra4Kerala#Kerala #Tamilnadu #Karnataka pic.twitter.com/Bb2p2Wz3gG— DRM Thiruvananthapuram (@drm_tvc) November 8, 2025
കേരളത്തിൽ, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലും തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂർ, തിരുപ്പൂർ, ഈറോഡ്, സേലം, കർണാടകയിലെ കൃഷ്ണരാജപുരം (കെ.ആർ. പുരം) എന്നിവയാണ് മറ്റു പ്രധാന സ്റ്റോപ്പുകൾ. ബുധനാഴ്ച ഒഴികെ ആഴ്ചയിൽ ആറു ദിവസമാണ് എറണാകുളം-ബെംഗളൂരു വന്ദേ ഭാരത് സർവീസ് നടത്തുക. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് രാവിലെ 5:10-ന് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന ട്രെയിൻ ഉച്ചയ്ക്ക് 1:50-ന് എറണാകുളത്ത് എത്തിച്ചേരും. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:20-ന് യാത്ര ആരംഭിച്ച് രാത്രി 11 മണിക്ക് ബെംഗളൂരുവിൽ അവസാനിക്കും.
ബെംഗളൂരുവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമാണ് ഈ സർവീസ് ഏറെ സഹായകമാവുക. ബെംഗളൂരുവിലെയും കൊച്ചിയിലെയും മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ ദീർഘനാളായുള്ള ആവശ്യമാണ് വന്ദേ ഭാരത് സർവീസ് ആരംഭിച്ചതോടെച്ചതോടെ സഫലമായത്.
