ETV Bharat / state

'നാല് പേർ കൂടിയാൽ അവിടെ യേശുവുണ്ട്, എന്നിട്ടാണോ ഈ തർക്കം?'; കുർബാന തർക്കത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം

ഏകീകൃത കുർബാന തർക്കത്തിൽ പൊലീസ് സംരക്ഷണ ഹർജിയിൽ സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി നോട്ടിസ്. പള്ളിക്കുള്ളിൽ താമസിക്കുന്നതിനെതിരെ കോടതി രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. ഹർജി വ്യാഴാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

Ernakulam Angamaly Archdiocese news Mar Joseph Pamplany petition Kerala High Court observation Unified mass controversy Kerala
ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 22, 2026 at 12:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: എറണാകുളം - അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ ഏകീകൃത കുര്‍ബാന തര്‍ക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെൻ്റ് മേരീസ് ബസിലിക്കയ്ക്ക് പൊലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മാര്‍ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി നൽകിയ ഹര്‍ജിയില്‍ സര്‍ക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാരായ വിശ്വാസികള്‍ക്കും നോട്ടിസ് അയച്ചിട്ടുള്ള കോടതി ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നല്‍കണമെന്നാണ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ആരെങ്കിലും പള്ളിക്കുള്ളില്‍ താമസിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന കാര്യം അറിയിക്കാൻ സര്‍ക്കാരിനോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നാല് പേര്‍ കൂടി പ്രാര്‍ഥിച്ചാല്‍ അവിടെ യേശുവുണ്ടെന്നാണ് ബൈബിളില്‍ പറയുന്നതെന്നും എന്നിട്ടാണ് ഇത്തരം തര്‍ക്കമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഹർജി പരിഗണിക്കവേ വിമർശിച്ചു. പള്ളിക്കുള്ളില്‍ വിശ്വാസികള്‍ താമസിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ച കോടതി ആരാധനാലയത്തിനുള്ളില്‍ വിശ്വാസികള്‍ ആരും താമസിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നും പള്ളി അതിനുള്ളതല്ലെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഹര്‍ജി അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. എറണാകുളം സെൻ്റ് മേരീസ് ബസിലിക്കയ്ക്ക് പൊലീസ് സംരക്ഷണം തേടിയാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനഡ് തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായാണ് ഒരു വിഭാഗം ബസിലിക്കയിൽ തുടരുന്നതെന്നും അതിക്രമിച്ച് കയറിയവരെ പുറത്താക്കാൻ പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഹർജിയിലെ പ്രധാന വാദങ്ങൾ

പൊലീസ് നടപടിക്ക് ജില്ലാ കലക്ടറുടെയോ കോടതിയുടേയോ ഉത്തരവ് വേണമെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്നാണ് ഹർജിക്കാരൻ്റെ വാദം. പൊലീസ് നിലപാട് ഏകപക്ഷീയവും മറ്റ് താത്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാനുമാണെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ ആരോപിക്കുന്നു. പൊലീസിൻ്റെ നിഷ്‌ക്രിയത്വം സഭയുടെ അവകാശങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്ന നടപടിയാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. അതിനാൽ അന്യായമായി സംഘടിച്ചവരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. ബസിലിക്കയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭരണച്ചുമതലയുള്ളവർക്ക് അവിടെ പ്രവേശിക്കാനോ കുർബാന അർപ്പിക്കാനോ സാധിക്കാത്ത വിധം വിമതവിഭാഗം പള്ളി കൈയടക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഹർജിക്കാരൻ്റെ പ്രധാന ആക്ഷേപം.

സങ്കീർണമായി സഭാ തർക്കം

സിറോ മലബാർ സഭയെ പിടിച്ചുലച്ച ആരാധനാക്രമ തർക്കം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിനിൽക്കുന്നത്. സഭയുടെ ആസ്ഥാന ദേവാലയമായ എറണാകുളം സെൻ്റ് മേരീസ് ബസിലിക്ക തർക്കങ്ങളുടെയും കൈയേറ്റങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രബിന്ദുവായി മാറിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി. ജനാഭിമുഖ കുർബാന വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന വൈദികരും വിശ്വാസികളും ഒരു വശത്തും സിനഡ് അംഗീകരിച്ച ഏകീകൃത കുർബാന അതായത് അൾത്താരാഭിമുഖമായി പകുതിയും ജനാഭിമുഖമായി പകുതിയും എന്ന രീതി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന സഭാ നേതൃത്വവും മറുവശത്തും നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. ഈ തർക്കം പലപ്പോഴും തെരുവുയുദ്ധത്തിന് സമാനമായ സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് വഴിമാറിയിരുന്നു. 2022 ഡിസംബറിൽ ബസിലിക്കയിൽ ഉണ്ടായ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളെത്തുടർന്ന് പള്ളി അടച്ചിടേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന് വലിയ അപമാനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്.

മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി അപ്പസ്തോലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം സിനഡ് തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയിരുന്നു. വത്തിക്കാനിൽ നിന്ന് മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രതിനിധിയായി എത്തിയ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സിറിൽ വാസിലിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നു. ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ തന്നെ നേരിട്ട് വിഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ ഏകീകൃത കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ എറണാകുളം - അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ വിശ്വാസികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം വിശ്വാസികളും വൈദികരും തങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ തയാറായിട്ടില്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിയമപരമായ വഴിയിലൂടെ ബസിലിക്കയുടെ നിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുക്കാനും ഏകീകൃത കുർബാന അർപ്പിക്കാനും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ശ്രമിക്കുന്നത്.

കോടതി നിലപാട് നിർണായകം

കോടതിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ ഈ കേസിൽ നിർണായകമാണ്. പള്ളികൾ സമാധാനത്തിനുള്ള ഇടങ്ങളാണെന്നും അവിടെ സമരവേദികളാക്കി മാറ്റരുതെന്നുമുള്ള കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ്. ബസിലിക്കയ്ക്കുള്ളിൽ രാപ്പകൽ സമരം നടത്തുന്ന രീതി അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന സൂചനയാണ് കോടതി നൽകുന്നത്. അതേസമയം ആരാധനാലയത്തിനുള്ളിലെ തർക്കങ്ങളിൽ പൊലീസ് ഇടപെടുന്നത് ഗുണകരമാകില്ലെന്ന മുൻ നിലപാടാണ് പൊലീസ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ബലം പ്രയോഗിച്ചുള്ള ഒഴിപ്പിക്കൽ വലിയ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുമെന്നും രക്തചൊരിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

പള്ളിക്കുള്ളിൽ പൊലീസ് കയറുന്നത് വിശ്വാസപരമായ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുമെന്ന വാദവും പൊലീസ് നേരത്തെ ഉയർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ നിയമവിരുദ്ധമായി സംഘം ചേരുന്നവരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പൊലീസിന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഹർജിക്കാരൻ വാദിക്കുന്നത്. അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ബസിലിക്കയുടെ കാര്യത്തിൽ തുടർനടപടികൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടുക. സിനഡ് തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പൊലീസ് സംരക്ഷണം ലഭിച്ചാൽ അത് സഭയിലെ മറ്റ് പള്ളികളിലെ തർക്കങ്ങൾക്കും ഒരു കീഴ്വഴക്കമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസിൻ്റെ വിധി എറണാകുളം - അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കും.

Also Read:- ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാമത്; മികച്ച ഇലക്ഷൻ ജില്ലയായി കാസർകോട്, നേട്ടം സാങ്കേതിക മികവിന്

TAGGED:

ERNAKULAM ANGAMALY ARCHDIOCESE NEWS
MAR JOSEPH PAMPLANY PETITION
KERALA HIGH COURT OBSERVATION
UNIFIED MASS CONTROVERSY KERALA
SYRO MALABAR CHURCH DISPUTE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.