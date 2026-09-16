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'ഇടതുപക്ഷം ദുർബലപ്പെട്ടാൽ കേരളം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കില്ല'; പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ

സംസ്ഥാനത്തെ ഈ നിലയിൽ വളർത്തിയ സിപിഎമ്മിനെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ജനങ്ങളെ ഒന്നാകെ അണിനിരത്തുമെന്നും പാർട്ടിയെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവരുമെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ

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ഇപി ജയരാജന്‍ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2026 at 12:31 PM IST

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കാസർകോട്: പാർട്ടി നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്‌തുവെന്നും കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ. എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ (ഇഡി) നടപടികൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയിലെ റെയ്ഡ് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നും അദ്ദേഹം കാസർകോട് പറഞ്ഞു.

തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പാർട്ടി അംഗങ്ങളെയും ബഹുജനങ്ങളെയും കൂടുതൽ സജീവമാക്കാനാണ് സിപിഎം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇടതുപക്ഷം ദുർബലപ്പെട്ടാൽ കേരളം ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നിലനിൽക്കില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ ഈ നിലയിൽ വളർത്തിയ സിപിഎമ്മിനെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ജനങ്ങളെ ഒന്നാകെ അണിനിരത്തുമെന്നും പാർട്ടിയെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇഡി വേട്ട രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണം

കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത്. ഇഡി നടത്തുന്നത് തികഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണമാണ്. രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി ഇതര പാർട്ടികളെ അവർ വെറുതെ വിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം സൃഷ്‌ടിച്ചെടുക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യം. ഇതിനെ മുൻനിർത്തിയുള്ള അതിക്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് പൂർണമായും സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

പ്രതികൾ ആരാണെന്ന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച് കൃത്യമായ തിരക്കഥ ഉണ്ടാക്കിയാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെയാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇഡി സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയ തെളിവുകൾ അല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് അവരുടെ പക്കലുള്ളതെന്നും ചോദ്യം ചെയ്‌ത് എഴുതി വാങ്ങുന്നത് തെളിവാകുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. തികച്ചും തെറ്റായ നിലപാടുകളാണ് ഇഡി സ്വീകരിക്കുന്നത്. കേസ് അന്വേഷണത്തെ സിപിഎം ഇതുവരെ എതിർത്തിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സിപിഎമ്മിനെ ആക്രമിക്കാൻ ആർഎസ്എസിന് കടന്നുകയറാൻ കഴിയണമെന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് അവരുടെ നയത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് നീങ്ങുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റം

റിപ്പോർട്ടർ ടിവി ഓഫിസിലെ റെയ്ഡിനെയും അദ്ദേഹം അപലപിച്ചു. മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്താണ് കുറ്റം ചെയ്‌തതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അവർക്ക് മുൻകൂർ നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷണം നടത്താൻ അതിൻ്റേതായ രീതികളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആവശ്യമെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ചുവരുത്തി വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ചാനൽ ഓഫിസിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറിപ്പോകുന്നതാണോ അന്വേഷണമെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇത് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെയുള്ള നഗ്നമായ കടന്നുകയറ്റമാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ബോധപൂർവം നടത്തുന്ന കളികളാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പൊലീസിനെയും അധികാരവും ഉപയോഗിച്ചാണോ വിരോധം തീർക്കേണ്ടതെന്നും ഇതിനെതിരെ നിയമപരമായി നീങ്ങണമെന്നും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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ഫുട്ബോൾ താരം ലയണൽ മെസിയെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിലാണ് റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയുടെ കളമശേരിയിലെ ആസ്ഥാന ഓഫിസിലും ഉടമകളായ അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാരുടെ വീടുകളിലും പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം (എസ്ഐടി) പരിശോധന നടത്തിയത്. ജിഎസ്ടി തട്ടിപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുപുറമെ കായിക വകുപ്പിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകളാണുള്ളത്. എന്നാൽ പൊലീസിൻ്റെ ഈ നടപടി മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ചാനൽ മാനേജ്മെൻ്റും ജീവനക്കാരും നേരത്തെ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സിപിഎം നേതാവിൻ്റെ പ്രതികരണം.

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TAGGED:

EP JAYARAJAN
REPORTER TV OFFICE RADE
EP JAYARAJAN AGAINST BJP
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EP JAYARAJAN AGAINST ED AND BJP

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