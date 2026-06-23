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സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിന് പുതിയ മുഖം; പ്രിയദർശിനിക്ക് ലോഗോ ഒരുക്കൂ, 10,000 രൂപ സമ്മാനം നേടൂ

മത്സരത്തിലേക്കുള്ള എൻട്രികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2026 ജൂൺ 30 ആണ്.

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പ്രിയദർശിനി യാത്രാ പദ്ധതിക്ക് ലോഗോ ക്ഷണിക്കുന്നു (ETV Bharath)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 23, 2026 at 5:29 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിനും സാമൂഹിക സമത്വത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രിയദർശിനി യാത്രാ പദ്ധതി’ക്ക് അനുയോജ്യമായ ലോഗോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനായി പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും എൻട്രികൾ ക്ഷണിച്ച് കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ. മികച്ച ലോഗോയ്ക്ക് 10000 രൂപ സമ്മാനമായി നൽകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, സാമൂഹിക സമത്വം, സ്വതന്ത്ര യാത്ര എന്നീ ആശയങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതും ‘പ്രിയദർശിനി’ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യവും സന്ദേശവും വ്യക്തമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ലോഗോകൾക്കാണ് മുൻഗണന. സമർപ്പിക്കുന്ന രൂപകൽപ്പന പൂർണമായും സൃഷ്ടാവിൻ്റെ സ്വന്തം സൃഷ്ടിയായിരിക്കണമെന്നും പകർപ്പവകാശ ലംഘനം ഉണ്ടാകരുതെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

പിഎൻജി, പിഎസ്‌ഡി,പിഡിഎഫ്,സിഡിആർ, വെക്റ്റർ ഫോർമാറ്റുകളിലാണ് ലോഗോ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. എഐ.,ഈപിഎസ്,എസ് വി ജി ഫയലുകളും ലഭ്യമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. കുറഞ്ഞത് 300 DPI റെസലൂഷനും 6000 × 6000 പിക്‌സൽ വലുപ്പവും നിർബന്ധമാണ്. ഫയൽ വലുപ്പം 100 MB-ൽ കവിയരുത്.

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പേര്, വിലാസം, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇ-മെയിൽ വിലാസം, ലോഗോയുടെ ആശയ വിവരണം (50–100 വാക്കുകൾ) എന്നിവ സഹിതം എൻട്രികൾ priyadarshini@keralartc.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കണം.

ലോഗോ ഡിസൈൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. ലോഗോ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, സാമൂഹിക സമത്വം, സ്വതന്ത്ര യാത്ര എന്നീ ആശയങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം.

2. ലോഗോയിൽ "പ്രിയദർശിനി" പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യവും സന്ദേശവും വ്യക്തമായി ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ്.

3. ലോഗോ പൂർണമായും സൃഷ്ടാവിൻ്റെ സ്വന്തം രൂപകൽപ്പനയായിരിക്കണം. പകർപ്പവകാശ ലംഘനം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല.

4. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ലോഗോയുടെ എല്ലാ ഉപയോഗാവകാശങ്ങളും കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ആയിരിക്കും.

സമർപ്പിക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ

  • പേര്
  • വിലാസം
  • മൊബൈൽ നമ്പർ
  • ഇ-മെയിൽ വിലാസം
  • ലോഗോയുടെ ആശയ വിവരണം (50 മുതൽ 100 വാക്കുകൾ വരെ)

ഫയൽ രൂപങ്ങൾ

- ഫോർമാറ്റ്: PNG, PSD, PDF, CDR & Vector Format- ലഭ്യമെങ്കിൽ AI/EPS/SVG കൂടി സമർപ്പിക്കാം)

- റസലൂഷൻ: കുറഞ്ഞത് 300 DPI

- സൈസ്: കുറഞ്ഞത് 6000 × 6000 Pixels

- കളർ മോഡ്: RGB (പ്രിന്റിംഗിനായി CMYK വേർഷൻ അഭികാമ്യം)

- ഫയൽ വലുപ്പം: പരമാവധി 100 MB

എൻട്രികൾ അയക്കേണ്ട ഇ-മെയിൽ: *priyadarshini@keralartc.com

മത്സരത്തിലേക്കുള്ള എൻട്രികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2026 ജൂൺ 30 ആണ്. കേരളത്തിൻ്റെ വനിതാ ശാക്തീകരണ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന പദ്ധതിയായ പ്രിയദർശിനി’യുടെ ഭാഗമാകാൻ സൃഷ്ടിപരമായ ലോഗോകളുമായി എല്ലാവരെയും കെഎസ്ആർടിസി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

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TAGGED:

KERALA STATE GOVERNMENT
PRIYADARSHINI YATRA SCHEME
LOGO DESIGHN INVITATION
KERALA TRANSPORT
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