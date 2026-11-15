കാനനപാതയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് അവശ്യസേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
പൊലീസ് മെസിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒക്ടോബർ 15 ന് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. ഈ വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ.
By PTI
Published : November 15, 2026 at 2:56 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമലയിലേക്കുള്ള എരുമേലി കാനനപാതയിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് അവശ്യ സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്ക് ഭക്ഷണവും അവശ്യസേവനങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് കോടതി നിർദേശിച്ചു. ജസ്റ്റിസുമാരായ രാജ വിജയരാഘവൻ. വി., കെ. വി. ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റേതാണ് ഉത്തരവ്.
പൊലീസ് മെസിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണ സൗകര്യം ഇവർക്ക് നിഷേധിക്കുന്നത് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും തീർഥാടന കാലയളവിൽ ഇവരുടെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തെ ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പൊലീസ് മെസിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒക്ടോബർ 15 ന് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. ഈ വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് കോടതിയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ.
എരുമേലി കാനനപാതയിൽ വനത്തിനുള്ളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാളകെട്ടി, അഴുതക്കടവ്, കൊയ്ക്കാൽക്കടവ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഡോക്ടർമാരടങ്ങുന്ന ആരോഗ്യവകുപ്പ് സംഘങ്ങൾ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾവനത്തിലായതിനാൽ ഇവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം പൊലീസ് മെസിൽ നിന്നാണ് നൽകിവരുന്നത്.
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ഒക്ടോബർ 15 ലെ ഉത്തരവ് അതേപടി നടപ്പിലാക്കിയാൽ തീർഥാടന കാലയളവിൽ സന്നിധാനത്തും മറ്റും അവശ്യസേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യവകുപ്പ്, പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുക എന്നത് പ്രായോഗികമായി അസാധ്യമായിത്തീരുമെന്ന് പൊലീസ് വകുപ്പ് കോടതിയോട് പറഞ്ഞു. പൊലീസ് മെസിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണസൗകര്യം ആരോഗ്യവകുപ്പ്, പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കുകൂടി ലഭ്യമാക്കുന്ന തരത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് വകുപ്പ് കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു.
സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വാദങ്ങൾ പരിഗണിച്ച കോടതി, പൊലീസ് വകുപ്പിൻ്റെ അഭ്യർഥനയും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും അമിക്കസ് ക്യൂറിയും ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകളും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുകൂലമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണെന്ന് കോടതി ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. കാനനപാതയിലൂടെ ദുഷ്കരമായ യാത്ര നടത്തുന്ന തീർഥാടകർക്ക് വേണ്ടി മെഡിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ സേവനങ്ങൾ നൽകിവരുന്നുണ്ടെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസ് മെസിൽ ലഭ്യമായ ഭക്ഷണ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് നിഷേധിക്കുന്നത് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതുവഴി ഇവരുടെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം എന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
തീർഥാടന കാലയളവിൽ അവശ്യ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ കാര്യത്തിലും ഇതേ പരിഗണന ബാധകമാണ്. അതിനാൽ ഈ ജീവനക്കാർ നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ അനിവാര്യതയും തീർഥാടകരുടെ വിശാലമായ താത്പ്പര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത്, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ ആവശ്യം അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിച്ച് എത്രയും വേഗം ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും ബെഞ്ച് അറിയിച്ചു.
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