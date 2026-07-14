ETV Bharat / state

'2018-ലെ പ്രളയം മനുഷ്യനിർമിതം'; കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ വിവാദ ശബ്ദരേഖയിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം

ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തി നല്‍കിയ പരാതിയെ തുടര്‍ന്നാണ് അന്വഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കിയ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പ് വ്യക്തമാക്കി

2018 FLOOD MAN MADE
രമേശ് ചെന്നിത്തല, കെ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 7:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തെ മുക്കിയ 2018ലെ മഹാ പ്രളയം മനുഷ്യ നിര്‍മിതമെന്ന് മുന്‍ മന്ത്രി കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തില്‍ ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടു തലേന്നു പുറത്തിറങ്ങിയ വിവാദ ശബ്ദ സന്ദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാന്‍ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തി നല്‍കിയ പരാതിയെ തുടര്‍ന്നാണ് അന്വഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കിയ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കൊട്ടിക്കലാശ ദിവസമായ 2026 ഏപ്രില്‍ ഏഴിനാണ് കേരളത്തെ പിടിച്ചു കുലിക്കിയ ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് പുറത്തു വന്നത്. മൂവാറ്റുപുഴ എംഎല്‍എയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ മാത്യു കുഴല്‍ നാടന്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് പുറത്തു വിട്ടത്. അന്നത്തെ വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി നടത്തുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിലൂടെയാണ് ഈ വിവരം പുറത്തു വരുന്നത്.

ഒന്നാം പിണറായി സര്‍ക്കാരിലെ മന്ത്രിയും കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിയുടെ പാര്‍ട്ടി നേതാവുമായ മാത്യു ടി തോമസിനെതിരെ നടത്തുന്ന മൊബൈല്‍ സംഭാഷണത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒരു മാസം മുമ്പ് തുറക്കേണ്ടിയിരുന്ന സ്പില്‍വേയിലെ ഷട്ടറുകള്‍ അവിടെയുള്ള മണല്‍ത്തിട്ട സംരക്ഷിക്കാനായി മനഃപൂര്‍വം വൈകിപ്പിച്ചു എന്ന ഗുരുതര ആരോപണമാണ് കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിയുടേതായി പുറത്തു വന്ന ശബ്ദ സന്ദേശം ആരോപിക്കുന്നത്. മണല്‍ വാരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സ്വകാര്യ കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍ക്ക് 300 കോടി രൂപയുടെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കാന്‍ വേണ്ടി നടത്തിയ ഒത്തുകളി പ്രളയത്തിൻ്റെ ആക്കം കൂട്ടാന്‍ കാരണമായി. ഇതിന് പിന്നില്‍ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും മുന്‍ മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസും തമ്മിലുള്ള അവിഹിത കൂട്ടുകെട്ടാണെന്നും ശബ്ദരേഖയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.


പമ്പാനദിക്ക് മുകളിലുള്ള മണിയാര്‍ പ്രൊജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ആരോപണം. സ്വകാര്യ കമ്പനികള്‍ക്ക് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി ചട്ടവിരുദ്ധമായി ഡാമില്‍ വെള്ളം നിറച്ചു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് നിയന്ത്രണാതീതമായി വെള്ളം തുറന്നുവിടേണ്ടി വന്നത് ചെങ്ങന്നൂര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങള്‍ മുങ്ങാന്‍ കാരണമായെന്ന് ശബ്ദ രേഖയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കൂടാതെ പറമ്പിക്കുളത്തുനിന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട വെള്ളം അവിടുത്തെ ഒരു കരാറുകാരനെ സഹായിക്കാനായി കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. ഈ നടപടി ചാലക്കുടി പുഴയിലെ ജലനിരപ്പ് കുത്തനെ ഉയരാനും വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും ഇടയാക്കിയെന്നും കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിയുടേതായി പുറത്തു വന്ന ശബ്ദ രേഖയില്‍ പറയുന്നു. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കൊട്ടിക്കലാശ ദിവസം യുഡിഎഫ് ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചു രംഗത്തെത്തിയത് എല്‍ഡിഎഫിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. പ്രളയത്തില്‍ ദിവസങ്ങളോളം മുങ്ങിയ പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളില്‍ ഈ വിഷയം യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

Also Read: എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആകെ ബാധ്യത ഉയർന്നുവെന്നത് അസത്യം: പിണറായി വിജയൻ

TAGGED:

2018 FLOOD
2018 FLOOD ENQUIRY
HOME MINISTRY
KRISHNANKUTTY CONTROVERSIAL AUDIO
2018 FLOOD MAN MADE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.