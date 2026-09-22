വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുന്തിരിയും പൂത്തുലഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ചെണ്ടുമല്ലികളും; പരീക്ഷണ കൃഷി വമ്പൻ വിജയം
കംബോഡിയൻ ഇനം മുന്തിരിത്തൈകളാണ് കർഷകനായ മനോജ് നട്ടത്. മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂക്കുകയും നാലാം മാസമായപ്പോള് വിളവിന് സമയമായെന്നും മനോജ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു.
Published : September 22, 2026 at 3:25 PM IST
സുരേഷ് കെ എസ്
കോട്ടയം: മുന്തിരിത്തോപ്പുകളുടെ മനോഹാരിത ആസ്വദിക്കാൻ ഇനി അതിർത്തി കടക്കേണ്ട. പാമ്പാടി ഒന്നാം വാർഡിലെ ചെറുകുന്നിലെത്തിയാൽ മതി. വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുന്തിരിയും പൂത്തുലഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ചെണ്ടുമല്ലികളും കാണാം. കർഷകനായ തടിപ്പറമ്പിൽ കെബി മനോജിൻ്റെ പരീക്ഷണ കൃഷിയാണ് ഇപ്പോള് ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മുഖം.
കംബോഡിയൻ ഇനം മുന്തിരിത്തൈകളാണ് കർഷകനായ മനോജ് നട്ടത്. ആദ്യ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്മാറാൻ മനോജ് തയാറായില്ല. വാടിപ്പോയാലും വീണ്ടും തളിർത്തുയരാനുള്ള കംബോഡിയൻ ഇനത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ അതിജീവനശേഷി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പരിശ്രമം തുടർന്നു. മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂക്കുകയും നാലാം മാസമായപ്പോള് വിളവിന് സമയമായെന്നും മനോജ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു.
''മുന്തിരിവള്ളികള് നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് മൂന്ന് മാസമായപ്പോഴേക്കും പൂവിട്ടു. നാലാം മാസമായപ്പോള് വിളവിന് സമയമായി. ഇത് കംബോഡി എന്ന ഇനമാണ്. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല കൃഷി ആരംഭിച്ചത്. ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി തുടങ്ങി എന്നേയുള്ളൂ.
ചെറിയ പുളിയും മധുരവുമാണ് ഇതിന്. ഞാനിത് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പ്ലാൻ. മുന്തിരി കാണാൻ ഒത്തിരിപേർ വരുന്നുണ്ട്. അത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. ഇത് കൂടാതെ ചെണ്ടുമല്ലിയും പടവലവും പാവലുമെല്ലാം കൃഷി ചെയ്യുന്നു. പണ്ട് മുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞങ്ങള്.
മുന്തിരിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. നാല് വർഷം മുൻപ് ഒരിക്കൽ ഇത് കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. പക്ഷെ വിജയിച്ചില്ല. പിന്നെയാണ് മുന്തിരിത്തൈകള് ഒണ്ലൈനായി കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞത്. 250 രൂപയാണ് വില. അങ്ങനെ വീണ്ടും പരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചു. ഇപ്പോള് ഒരു വർഷമായി. പാട്ടത്തിനെടുത്ത സ്ഥലത്ത് എട്ട് ചുവട് മുന്തിരിയുണ്ട്. പിന്നെ ത്തൈ വാങ്ങിയപ്പോള് തന്നെ കൃഷിയെപ്പറ്റി കൃത്യമായി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു,'' കർഷകനായ മനോജ് പറയുന്നു.
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ഒരടി താഴ്ചയുള്ള കുഴികളിൽ വേപ്പിൻപിണ്ണാക്കും ചാണകവും എല്ലു പൊടിയും ചേർത്ത് ജൈവ പരിപാലനത്തിലൂടെ ചെടികൾ വളർത്തി. ഇന്ന് പാട്ടത്തിനെടുത്ത രണ്ടേക്കറിലെ രണ്ട്
സെൻ്റ് സ്ഥലത്ത് മുന്തിരി വള്ളികൾ നിറയെ കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നു.
ഓരോ കുലയിലും നാല് കിലോ മുന്തിരിപ്പഴങ്ങളാണ് വിളഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്. സഹോദരൻ രാജനൊപ്പം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി മണ്ണിൽ പൊന്നുവിളയിക്കുന്ന മനോജ്, ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടും പേരയും പച്ചക്കറികളും കൃഷിചെയ്യുന്നു. പാമ്പാടി പഞ്ചായത്തും കൃഷിഭവനും കുടുംബശ്രീയു ടെ ജെഎൽജി മാവർണ ഗ്രൂപ്പും ചേർന്ന് നട്ടുവളർത്തിയ 600 മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച് ചെണ്ടുമല്ലിച്ചെടികളും ഒപ്പമുണ്ട്.
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